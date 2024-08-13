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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2246224722482249>
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 08:53

  Bolt написав:Поляки массово валять з бриташки на історичну батьківщину.
https://youtu.be/b_wGWhkx7R8?si=LdhMOsfm_F891RBi

В Іспанію?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 09:31

  BIGor написав:
  Bolt написав:Поляки массово валять з бриташки на історичну батьківщину.
https://youtu.be/b_wGWhkx7R8?si=LdhMOsfm_F891RBi

В Іспанію?

Очевидно загроза для Польщі з боку Росії для поляків, які повертаються з бриташки додому більш примарна ніж бути зарізаним в підворотні якимись муслімами.
... "Ми вже купили дві квартири в Іспанії, третя має бути велика, щоб вистачило на всю родину" - то вже не про те, щоби подалі від рашки втекти, просто люди паркують гроші.
Купувати в Польщі по оверпрайсу не хочуть, ппркують гроші в Іспанії.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:03

  BIGor написав:
  akurt написав:Гарна новина.
В Канаді:
The estimated salary for a Middle Manager is $103,441 per year. This number represents the median, which is the midpoint of the ranges from our proprietary Total Pay Estimate model and based on salaries collected from our users.
Джерело: https://www.glassdoor.ca/Salaries/middl ... ur%20users.

Щось в Канаді якісь маленькі зарплати, 103 тис. кан. дол, це 8500 в місяць брутто і 4250 нетто в місяць, в американських доларах це буде 3100 дол/місяць на руки. Занавіс.

Ні, для Канади це супер висока зарплатня.
Для приблизної оцінки можна використати такі цифри:
- мінімалка 15,5$ за годину або 2072*15,5=32 116$.
- зарплатня чоловіків на будівництві 21$ за годину або 43 302$ за рік;
- зарплатня висококваліфікованого робітника, який має ліцензію на виконання робіт 54$ за годину або 111 348 $ за рік.
Всі цифри до оподаткування.
Долари канадські. 1 USD=C$ 1,35.
Зарплатня в Канаді завжди була значно меншою, ніж в США.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:10

Еміграція, заробітчанство

akurt написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:Гарна новина.
В Канаді:
The estimated salary for a Middle Manager is $103,441 per year. This number represents the median, which is the midpoint of the ranges from our proprietary Total Pay Estimate model and based on salaries collected from our users.
Джерело: https://www.glassdoor.ca/Salaries/middl ... ur%20users.

Щось в Канаді якісь маленькі зарплати, 103 тис. кан. дол, це 8500 в місяць брутто і 4250 нетто в місяць, в американських доларах це буде 3100 дол/місяць на руки. Занавіс.

Ні, для Канади це супер висока зарплатня.
Для приблизної оцінки можна використати такі цифри:
- мінімалка 15,5$ за годину або 2072*15,5=32 116$.
- зарплатня чоловіків на будівництві 21$ за годину або 43 302$ за рік;
- зарплатня висококваліфікованого робітника, який має ліцензію на виконання робіт 54$ за годину або 111 348 $ за рік.
Всі цифри до оподаткування.
Долари канадські. 1 USD=C$ 1,35.
Зарплатня в Канаді завжди була значно меншою, ніж в США.
Та просто виходить на руки це менше, ніж багато хто зараз заробляє в Україні, де це не "супер висока" зарплатня
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:35

  BIGor написав:Щось в Канаді якісь маленькі зарплати, 103 тис. кан. дол, це 8500 в місяць брутто і 4250 нетто в місяць, в американських доларах це буде 3100 дол/місяць на руки. Занавіс.

Мені калькулятор показує 5600-6200 CAD на руки в залежності від провінції.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:50

  Faceless написав:Та просто виходить на руки це менше, ніж багато хто зараз заробляє в Україні, де це не "супер висока" зарплатня

74,5 тис. працівників отримують зарплату від 100,5 до 200 тис. грн (середня 131 тис.), 14,2 тис. українцям платять понад 200 тис. грн (середня 648 тис. грн).

Оці 1-1.5% від загальної кількості працюючих - це "багато хто"?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 11:34

Re: Еміграція, заробітчанство

Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Та просто виходить на руки це менше, ніж багато хто зараз заробляє в Україні, де це не "супер висока" зарплатня

74,5 тис. працівників отримують зарплату від 100,5 до 200 тис. грн (середня 131 тис.), 14,2 тис. українцям платять понад 200 тис. грн (середня 648 тис. грн).

Оці 1-1.5% від загальної кількості працюючих - це "багато хто"?
Цифри держстату надзвичайно далекі від реальності, похибка тут в кілька разів як мінімум
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 11:35

Еміграція, заробітчанство

Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Щось в Канаді якісь маленькі зарплати, 103 тис. кан. дол, це 8500 в місяць брутто і 4250 нетто в місяць, в американських доларах це буде 3100 дол/місяць на руки. Занавіс.

Мені калькулятор показує 5600-6200 CAD на руки в залежності від провінції.
Ну так хоч веселіше, але все одно 4100-4600 чистими на місяць - якось не надихає
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 11:45

  Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Та просто виходить на руки це менше, ніж багато хто зараз заробляє в Україні, де це не "супер висока" зарплатня

74,5 тис. працівників отримують зарплату від 100,5 до 200 тис. грн (середня 131 тис.), 14,2 тис. українцям платять понад 200 тис. грн (середня 648 тис. грн).

Оці 1-1.5% від загальної кількості працюючих - це "багато хто"?

фішка не в тому що скільки заробив і де, а в різниці, та кількості та якості благ, як любить вживати Франт "за трудодні".
в Україні заробив мінімалку і живеш не гірше, як на мінімалку в Канаді.
Нема роботи, живеш з городу і/або їдеш на заробітки. В Канаді емігрантом так не вийде, треба пахати.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 13 сер, 2024 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 11:48

Re: Еміграція, заробітчанство

flyman написав:в Україні заробив мінімалку і живеш не гірше, як на мінімалку в Канаді.

З цим не можу погодитись. В Україні мінімалка, як і прожитковий мінімум - просто базова бюджетна цифра, ніяк не пов'язана з реальними витратами на життя середньостатистичної людини.
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