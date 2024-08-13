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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2246224722482249
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 12:10

  Faceless написав:
flyman написав:в Україні заробив мінімалку і живеш не гірше, як на мінімалку в Канаді.

З цим не можу погодитись. В Україні мінімалка, як і прожитковий мінімум - просто базова бюджетна цифра, ніяк не пов'язана з реальними витратами на життя середньостатистичної людини.

Яку, тим не менше, багато хто отримує... 🤦‍♂️
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 12:11

  Faceless написав:Цифри держстату надзвичайно далекі від реальності, похибка тут в кілька разів як мінімум

Крім ІТ та штурмовиків на фронті, хто ці "багато хто", що мають хоча б від 100 тис.?
Gastarbaiter
 
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