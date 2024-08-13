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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2247224822492250>
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 12:10

  Faceless написав:
flyman написав:в Україні заробив мінімалку і живеш не гірше, як на мінімалку в Канаді.

З цим не можу погодитись. В Україні мінімалка, як і прожитковий мінімум - просто базова бюджетна цифра, ніяк не пов'язана з реальними витратами на життя середньостатистичної людини.

Яку, тим не менше, багато хто отримує... 🤦‍♂️
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 12:11

  Faceless написав:Цифри держстату надзвичайно далекі від реальності, похибка тут в кілька разів як мінімум

Крім ІТ та штурмовиків на фронті, хто ці "багато хто", що мають хоча б від 100 тис.?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 12:39

Re: Еміграція, заробітчанство

Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Цифри держстату надзвичайно далекі від реальності, похибка тут в кілька разів як мінімум

Крім ІТ та штурмовиків на фронті, хто ці "багато хто", що мають хоча б від 100 тис.?
Крім ІТ є ще менеджмент великих компаній і банків, топ спеціалісти в банках, висококваліфіковані лікарі, частина тих, хто працює на себе - навіть висококваліфіковані майстри наприклад.
Всі ФОП йдуть поза статистикою держстату, як і ті, в кого частина доходу "в конвертах"
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 12:39

  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Щось в Канаді якісь маленькі зарплати, 103 тис. кан. дол, це 8500 в місяць брутто і 4250 нетто в місяць, в американських доларах це буде 3100 дол/місяць на руки. Занавіс.

Мені калькулятор показує 5600-6200 CAD на руки в залежності від провінції.
Ну так хоч веселіше, але все одно 4100-4600 чистими на місяць - якось не надихає

Не надихає, але правда.
Люди в Канаді живуть досить скромно і середні зарплатня саме така, як вище навів Gastarbaiter.
До цього треба долати зовсім незрозумілі для українців речі, наприклад, всі платять податки і не складають хабарі в багажник авто купюрами по 100€ в сумі не менше 1/2 мільйона євро.
Витрати на життя можуть бути досить високими: наприклад, щомісячна витрата на страхування авто С$ 380.
На минулому тижні на трасі з міста Едмонтон в бік міста Red Deer по трасі їхало зовсім нове авто, куплене нашими українцями за 50 000 чесно зароблених в Україні грошей.
На трасу вийшов лось. Наші люди чемно зупинилися: то ж природа.
Але лось несподівано уявив, що він співробітник НАБУ і вдарив рогами те нове авто, що призвело до виникнення пошкодження.
Наші люди не стали - як це прийнято в Україні - стріляти лося (мій студентсикй товариш разом із друзяками - типа мисливцями, а на справді товстопузими алкашами вистріляв в Україні все геть на світі), щоби потім запивати його мʼясо горілкою «Гетьманська».
Вони просто подзвонили в страхову компанію, диспетчер якої повідомив, що вони без проблем відновлять авто, прибравши пошкодження.
Правда, при цьому щомісячну виплату за страховку буде збільшено з С$ 380 до суми в 430.
Тоді наші люди вирішили залишити на памʼять сліди чудової зустрічі з тим лосем.
Так що витрати є і не малі…
Але якось живуть...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 сер, 2024 12:52, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 12:41

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  Faceless написав:
flyman написав:в Україні заробив мінімалку і живеш не гірше, як на мінімалку в Канаді.

З цим не можу погодитись. В Україні мінімалка, як і прожитковий мінімум - просто базова бюджетна цифра, ніяк не пов'язана з реальними витратами на життя середньостатистичної людини.

Яку, тим не менше, багато хто отримує...
Особливо ті, хто прийшов посидіти півдня і "получити" :mrgreen:
Тим не менше, це навіть серед офіційно оформлених не найбільша категорія
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 12:46

  Faceless написав:
Bolt написав:
  Faceless написав:З цим не можу погодитись. В Україні мінімалка, як і прожитковий мінімум - просто базова бюджетна цифра, ніяк не пов'язана з реальними витратами на життя середньостатистичної людини.

Яку, тим не менше, багато хто отримує...
Особливо ті, хто прийшов посидіти півдня і "получити" :mrgreen:
Тим не менше, це навіть серед офіційно оформлених не найбільша категорія

В початку чих вчителів нехай і не нарахована ЗП, але на руки десь і виходить 6500.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 12:46

  Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Та просто виходить на руки це менше, ніж багато хто зараз заробляє в Україні, де це не "супер висока" зарплатня

74,5 тис. працівників отримують зарплату від 100,5 до 200 тис. грн (середня 131 тис.), 14,2 тис. українцям платять понад 200 тис. грн (середня 648 тис. грн).

Оці 1-1.5% від загальної кількості працюючих - це "багато хто"?

Цілі сфери в тіні. Або напівтіні.
Можна багато називати. Ви їх і самі знаєте:
- оренда нерухомості
- ремонт автотранспорту (в гаражах добре як один офіційний є, а ще пʼять крутять гайки і ставлять ГБО не оформлені
- ремонт квартир і нежилої нерухомості
- таксі
- виготовлення меблів на замовлення (не фабрики)
- всіляки репетитори , коучі , блогери і т.д
Ще можна називати і називати..,
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 13 сер, 2024 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 12:48

Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  Faceless написав:
Bolt написав:[quote="5756688:Faceless"]
З цим не можу погодитись. В Україні мінімалка, як і прожитковий мінімум - просто базова бюджетна цифра, ніяк не пов'язана з реальними витратами на життя середньостатистичної людини.

Яку, тим не менше, багато хто отримує...
Особливо ті, хто прийшов посидіти півдня і "получити" :mrgreen:
Тим не менше, це навіть серед офіційно оформлених не найбільша категорія

В початку чих вчителів нехай і не нарахована ЗП, але на руки десь і виходить 6500.[/quote]Вчителі дійсно специфічна категорія, так вже в нас склалося і давно. Правда, чогось педунівери все одно забиті, і досі в топах по заявках.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 12:54

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Щось в Канаді якісь маленькі зарплати, 103 тис. кан. дол, це 8500 в місяць брутто і 4250 нетто в місяць, в американських доларах це буде 3100 дол/місяць на руки. Занавіс.

Мені калькулятор показує 5600-6200 CAD на руки в залежності від провінції.

Всього 20% податків? Напевно тоді Канада рай на Землі. Киньте пліз посилання на калькулятор.

ПС ще дивився українці розказували витрати тільки на автомобіль - приблизно 400 CAD пальне, 150 страховка, 500 кредит - 1050 CAD на одне авто щомісяця, а треба два. Ну і типу "висока" ЗП зливається на подібні речі....
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 13:00

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Наші люди люди надіслали цікавий документ.
Це майже стандартна відповідь на отримане Резюме з проханням взяти на роботу.
Написано досить чемно - і не дивно - спроба влаштуватися на роботу в готель групи Accorhotel.
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 сер, 2024 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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