Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2247224822492250> Додано: Вів 13 сер, 2024 12:10 Faceless написав: flyman написав: в Україні заробив мінімалку і живеш не гірше, як на мінімалку в Канаді.

З цим не можу погодитись. В Україні мінімалка, як і прожитковий мінімум - просто базова бюджетна цифра, ніяк не пов'язана з реальними витратами на життя середньостатистичної людини. З цим не можу погодитись. В Україні мінімалка, як і прожитковий мінімум - просто базова бюджетна цифра, ніяк не пов'язана з реальними витратами на життя середньостатистичної людини.

Яку, тим не менше, багато хто отримує... 🤦‍♂️ Яку, тим не менше, багато хто отримує... 🤦‍♂️ Bolt Повідомлень: 3091 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 235 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 12:11 Faceless написав: Цифри держстату надзвичайно далекі від реальності, похибка тут в кілька разів як мінімум Цифри держстату надзвичайно далекі від реальності, похибка тут в кілька разів як мінімум

Крім ІТ та штурмовиків на фронті, хто ці "багато хто", що мають хоча б від 100 тис.? Крім ІТ та штурмовиків на фронті, хто ці "багато хто", що мають хоча б від 100 тис.? Gastarbaiter Повідомлень: 3305 З нами з: 26.02.18 Подякував: 679 раз. Подякували: 546 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 12:39 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Faceless написав: Цифри держстату надзвичайно далекі від реальності, похибка тут в кілька разів як мінімум Цифри держстату надзвичайно далекі від реальності, похибка тут в кілька разів як мінімум

Крім ІТ та штурмовиків на фронті, хто ці "багато хто", що мають хоча б від 100 тис.? Крім ІТ та штурмовиків на фронті, хто ці "багато хто", що мають хоча б від 100 тис.? Крім ІТ є ще менеджмент великих компаній і банків, топ спеціалісти в банках, висококваліфіковані лікарі, частина тих, хто працює на себе - навіть висококваліфіковані майстри наприклад.

Всі ФОП йдуть поза статистикою держстату, як і ті, в кого частина доходу "в конвертах" Крім ІТ є ще менеджмент великих компаній і банків, топ спеціалісти в банках, висококваліфіковані лікарі, частина тих, хто працює на себе - навіть висококваліфіковані майстри наприклад.Всі ФОП йдуть поза статистикою держстату, як і ті, в кого частина доходу "в конвертах" Faceless

Модератор Повідомлень: 35102 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1448 раз. Подякували: 8006 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 12:39 Faceless написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав: Щось в Канаді якісь маленькі зарплати, 103 тис. кан. дол, це 8500 в місяць брутто і 4250 нетто в місяць, в американських доларах це буде 3100 дол/місяць на руки. Занавіс. Щось в Канаді якісь маленькі зарплати, 103 тис. кан. дол, це 8500 в місяць брутто і 4250 нетто в місяць, в американських доларах це буде 3100 дол/місяць на руки. Занавіс.

Мені калькулятор показує 5600-6200 CAD на руки в залежності від провінції. Мені калькулятор показує 5600-6200 CAD на руки в залежності від провінції. Ну так хоч веселіше, але все одно 4100-4600 чистими на місяць - якось не надихає Ну так хоч веселіше, але все одно 4100-4600 чистими на місяць - якось не надихає

Не надихає, але правда.

Люди в Канаді живуть досить скромно і середні зарплатня саме така, як вище навів Gastarbaiter.

До цього треба долати зовсім незрозумілі для українців речі, наприклад, всі платять податки і не складають хабарі в багажник авто купюрами по 100€ в сумі не менше 1/2 мільйона євро.

Витрати на життя можуть бути досить високими: наприклад, щомісячна витрата на страхування авто С$ 380.

На минулому тижні на трасі з міста Едмонтон в бік міста Red Deer по трасі їхало зовсім нове авто, куплене нашими українцями за 50 000 чесно зароблених в Україні грошей.

На трасу вийшов лось. Наші люди чемно зупинилися: то ж природа.

Але лось несподівано уявив, що він співробітник НАБУ і вдарив рогами те нове авто, що призвело до виникнення пошкодження.

Наші люди не стали - як це прийнято в Україні - стріляти лося (мій студентсикй товариш разом із друзяками - типа мисливцями, а на справді товстопузими алкашами вистріляв в Україні все геть на світі), щоби потім запивати його мʼясо горілкою «Гетьманська».

Вони просто подзвонили в страхову компанію, диспетчер якої повідомив, що вони без проблем відновлять авто, прибравши пошкодження.

Правда, при цьому щомісячну виплату за страховку буде збільшено з С$ 380 до суми в 430.

Тоді наші люди вирішили залишити на памʼять сліди чудової зустрічі з тим лосем.

Так що витрати є і не малі…

Але якось живуть... Не надихає, але правда.Люди в Канаді живуть досить скромно і середні зарплатня саме така, як вище навівДо цього треба долати зовсім незрозумілі для українців речі, наприклад, всі платять податки і не складають хабарі в багажник авто купюрами по 100€ в сумі не менше 1/2 мільйона євро.Витрати на життя можуть бути досить високими: наприклад, щомісячна витрата на страхування авто С$ 380.На минулому тижні на трасі з міста Едмонтон в бік міста Red Deer по трасі їхало зовсім нове авто, куплене нашими українцями за 50 000 чесно зароблених в Україні грошей.На трасу вийшов лось. Наші люди чемно зупинилися: то ж природа.Але лось несподівано уявив, що він співробітник НАБУ і вдарив рогами те нове авто, що призвело до виникнення пошкодження.Наші люди не стали - як це прийнято в Україні - стріляти лося (мій студентсикй товариш разом із друзяками - типа мисливцями, а на справді товстопузими алкашами вистріляв в Україні все геть на світі), щоби потім запивати його мʼясо горілкою «Гетьманська».Вони просто подзвонили в страхову компанію, диспетчер якої повідомив, що вони без проблем відновлять авто, прибравши пошкодження.Правда, при цьому щомісячну виплату за страховку буде збільшено з С$ 380 до суми в 430.Тоді наші люди вирішили залишити на памʼять сліди чудової зустрічі з тим лосем.Так що витрати є і не малі…Але якось живуть... Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 сер, 2024 12:52, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9898 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3672 раз. Подякували: 1294 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 12:41 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Faceless написав: flyman написав: в Україні заробив мінімалку і живеш не гірше, як на мінімалку в Канаді.

З цим не можу погодитись. В Україні мінімалка, як і прожитковий мінімум - просто базова бюджетна цифра, ніяк не пов'язана з реальними витратами на життя середньостатистичної людини. З цим не можу погодитись. В Україні мінімалка, як і прожитковий мінімум - просто базова бюджетна цифра, ніяк не пов'язана з реальними витратами на життя середньостатистичної людини.

Яку, тим не менше, багато хто отримує... Яку, тим не менше, багато хто отримує... Особливо ті, хто прийшов посидіти півдня і "получити"

Тим не менше, це навіть серед офіційно оформлених не найбільша категорія Особливо ті, хто прийшов посидіти півдня і "получити"Тим не менше, це навіть серед офіційно оформлених не найбільша категорія Faceless

Модератор Повідомлень: 35102 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1448 раз. Подякували: 8006 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 12:46 Faceless написав: Bolt написав: Faceless написав: З цим не можу погодитись. В Україні мінімалка, як і прожитковий мінімум - просто базова бюджетна цифра, ніяк не пов'язана з реальними витратами на життя середньостатистичної людини. З цим не можу погодитись. В Україні мінімалка, як і прожитковий мінімум - просто базова бюджетна цифра, ніяк не пов'язана з реальними витратами на життя середньостатистичної людини.

Яку, тим не менше, багато хто отримує... Яку, тим не менше, багато хто отримує... Особливо ті, хто прийшов посидіти півдня і "получити"

Тим не менше, це навіть серед офіційно оформлених не найбільша категорія Особливо ті, хто прийшов посидіти півдня і "получити"Тим не менше, це навіть серед офіційно оформлених не найбільша категорія

В початку чих вчителів нехай і не нарахована ЗП, але на руки десь і виходить 6500. В початку чих вчителів нехай і не нарахована ЗП, але на руки десь і виходить 6500. Bolt Повідомлень: 3091 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 235 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 12:46 Gastarbaiter написав: Faceless написав: Та просто виходить на руки це менше, ніж багато хто зараз заробляє в Україні, де це не "супер висока" зарплатня Та просто виходить на руки це менше, ніж багато хто зараз заробляє в Україні, де це не "супер висока" зарплатня

74,5 тис. працівників отримують зарплату від 100,5 до 200 тис. грн (середня 131 тис.), 14,2 тис. українцям платять понад 200 тис. грн (середня 648 тис. грн).

Оці 1-1.5% від загальної кількості працюючих - це "багато хто"? Оці 1-1.5% від загальної кількості працюючих - це "багато хто"?

Цілі сфери в тіні. Або напівтіні.

Можна багато називати. Ви їх і самі знаєте:

- оренда нерухомості

- ремонт автотранспорту (в гаражах добре як один офіційний є, а ще пʼять крутять гайки і ставлять ГБО не оформлені

- ремонт квартир і нежилої нерухомості

- таксі

- виготовлення меблів на замовлення (не фабрики)

- всіляки репетитори , коучі , блогери і т.д

Ще можна називати і називати.., Цілі сфери в тіні. Або напівтіні.Можна багато називати. Ви їх і самі знаєте:- оренда нерухомості- ремонт автотранспорту (в гаражах добре як один офіційний є, а ще пʼять крутять гайки і ставлять ГБО не оформлені- ремонт квартир і нежилої нерухомості- таксі- виготовлення меблів на замовлення (не фабрики)- всіляки репетитори , коучі , блогери і т.дЩе можна називати і називати.., Востаннє редагувалось Hotab в Вів 13 сер, 2024 12:47, всього редагувалось 1 раз. Hotab Повідомлень: 12940 З нами з: 15.02.09 Подякував: 348 раз. Подякували: 2262 раз. Профіль 1 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 12:48 Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Faceless написав: Bolt написав: [quote="5756688:Faceless"]

З цим не можу погодитись. В Україні мінімалка, як і прожитковий мінімум - просто базова бюджетна цифра, ніяк не пов'язана з реальними витратами на життя середньостатистичної людини.

Яку, тим не менше, багато хто отримує... Яку, тим не менше, багато хто отримує... Особливо ті, хто прийшов посидіти півдня і "получити"

Тим не менше, це навіть серед офіційно оформлених не найбільша категорія Особливо ті, хто прийшов посидіти півдня і "получити"Тим не менше, це навіть серед офіційно оформлених не найбільша категорія

В початку чих вчителів нехай і не нарахована ЗП, але на руки десь і виходить 6500.[/quote]Вчителі дійсно специфічна категорія, так вже в нас склалося і давно. Правда, чогось педунівери все одно забиті, і досі в топах по заявках. В початку чих вчителів нехай і не нарахована ЗП, але на руки десь і виходить 6500.[/quote]Вчителі дійсно специфічна категорія, так вже в нас склалося і давно. Правда, чогось педунівери все одно забиті, і досі в топах по заявках. Faceless

Модератор Повідомлень: 35102 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1448 раз. Подякували: 8006 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 12:54 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Щось в Канаді якісь маленькі зарплати, 103 тис. кан. дол, це 8500 в місяць брутто і 4250 нетто в місяць, в американських доларах це буде 3100 дол/місяць на руки. Занавіс. Щось в Канаді якісь маленькі зарплати, 103 тис. кан. дол, це 8500 в місяць брутто і 4250 нетто в місяць, в американських доларах це буде 3100 дол/місяць на руки. Занавіс.

Мені калькулятор показує 5600-6200 CAD на руки в залежності від провінції. Мені калькулятор показує 5600-6200 CAD на руки в залежності від провінції.

Всього 20% податків? Напевно тоді Канада рай на Землі. Киньте пліз посилання на калькулятор.



ПС ще дивився українці розказували витрати тільки на автомобіль - приблизно 400 CAD пальне, 150 страховка, 500 кредит - 1050 CAD на одне авто щомісяця, а треба два. Ну і типу "висока" ЗП зливається на подібні речі.... Всього 20% податків? Напевно тоді Канада рай на Землі. Киньте пліз посилання на калькулятор.ПС ще дивився українці розказували витрати тільки на автомобіль - приблизно 400 CAD пальне, 150 страховка, 500 кредит - 1050 CAD на одне авто щомісяця, а треба два. Ну і типу "висока" ЗП зливається на подібні речі.... BIGor

Повідомлень: 9249 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1357 раз. Подякували: 1756 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 13:00 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Наші люди люди надіслали цікавий документ.

Це майже стандартна відповідь на отримане Резюме з проханням взяти на роботу.

Написано досить чемно - і не дивно - спроба влаштуватися на роботу в готель групи Accorhotel.

News from CanadaНаші люди люди надіслали цікавий документ.Це майже стандартна відповідь на отримане Резюме з проханням взяти на роботу.Написано досить чемно - і не дивно - спроба влаштуватися на роботу в готель групи Accorhotel. Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 сер, 2024 13:01, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9898 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3672 раз. Подякували: 1294 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2247224822492250> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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