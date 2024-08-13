Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А в мене сьогодні черговий шок: біля університету бетонують доріжку через "парк" до нового ЖК. Дивуюсь, що працює бригада циган. Підходжу ближче - а вони спілкуються англійською з характерним індуським акцентом... Ось воно - майбутнє України вже зараз...
BIGor написав:Всього 20% податків? Напевно тоді Канада рай на Землі. Киньте пліз посилання на калькулятор.
ПС ще дивився українці розказували витрати тільки на автомобіль - приблизно 400 CAD пальне, 150 страховка, 500 кредит - 1050 CAD на одне авто щомісяця, а треба два. Ну і типу "висока" ЗП зливається на подібні речі....
Gastarbaiter написав:Мені калькулятор показує 5600-6200 CAD на руки в залежності від провінції.
Ну так хоч веселіше, але все одно 4100-4600 чистими на місяць - якось не надихає
Не надихає, але правда. Люди в Канаді живуть досить скромно і середні зарплатня саме така, як вище навів Gastarbaiter. До цього треба долати зовсім незрозумілі для українців речі, наприклад, всі платять податки і не складають хабарі в багажник авто купюрами по 100€ в сумі не менше 1/2 мільйона євро. Витрати на життя можуть бути досить високими: наприклад, щомісячна витрата на страхування авто С$ 380. На минулому тижні на трасі з міста Едмонтон в бік міста Red Deer по трасі їхало зовсім нове авто, куплене нашими українцями за 50 000 чесно зароблених в Україні грошей. На трасу вийшов лось. Наші люди чемно зупинилися: то ж природа. Але лось несподівано уявив, що він співробітник НАБУ і вдарив рогами те нове авто, що призвело до виникнення пошкодження. Наші люди не стали - як це прийнято в Україні - стріляти лося (мій студентсикй товариш разом із друзяками - типа мисливцями, а на справді товстопузими алкашами вистріляв в Україні все геть на світі), щоби потім запивати його мʼясо горілкою «Гетьманська». Вони просто подзвонили в страхову компанію, диспетчер якої повідомив, що вони без проблем відновлять авто, прибравши пошкодження. Правда, при цьому щомісячну виплату за страховку буде збільшено з С$ 380 до суми в 430. Тоді наші люди вирішили залишити на памʼять сліди чудової зустрічі з тим лосем. Так що витрати є і не малі… Але якось живуть...
Звісно, податки платити треба, і за ті податки Канада вельми непогано підтримає вам штані в разі форс-мажора: профінансує дорогу операцію, надає муніципальне житло, доступне пенсіонеру з невеликою пенсією - маю родичів в Канаді. Але, порівнюючі вельми високі й тому вельми високооплачувані посади, як наводили вище - і виходить, що в Україні, хай з усіма її негараздами і ухилянням від податків, але на руки можна заробляти приблизно стільки ж, при цьому вартість життя годі й порівнювати. Це як мінімум дивно. Щодо історії з оленем чи лосем. Взагалі не розумію, що там має здивувати. За всі ці неприємності й платять страховій чималі гроші, щоб не істерити з подряпини на залізяці. В мене каско куди дешевше, звісно, але дозволяє теж не переживати за такі дрібниці. А олень не москаль, щоб в нього стріляти
BIGor написав:Всього 20% податків? Напевно тоді Канада рай на Землі. Киньте пліз посилання на калькулятор.
ПС ще дивився українці розказували витрати тільки на автомобіль - приблизно 400 CAD пальне, 150 страховка, 500 кредит - 1050 CAD на одне авто щомісяця, а треба два. Ну і типу "висока" ЗП зливається на подібні речі....
Hotab написав:Цілі сфери в тіні. Або напівтіні. Можна багато називати. Ви їх і самі знаєте: - оренда нерухомості - ремонт автотранспорту (в гаражах добре як один офіційний є, а ще пʼять крутять гайки і ставлять ГБО не оформлені - ремонт квартир і нежилої нерухомості - таксі - виготовлення меблів на замовлення (не фабрики) - всіляки репетитори , коучі , блогери і т.д Ще можна називати і називати..,
Хочете сказати, що чи не кожен шиномонтажник чи уберіст в Україні отримує від 2500 дол. на місяць? Репетитор? Перукар/манікюрниця/бровістка? Незрозуміло тільки, чому їх послуги у Польщі коштують у 2 рази дорожче і куди йдуть ці гроші, якщо тут не кожен з них стільки отримує. Та й оплату готівкою "повз касу" теж практикують.
Gastarbaiter Ні, вони не отримують 2.5 к дол + Я лише погоджуюсь, що наша стата не відповідає істині в цьому питанні. Тобто санітарка чи медсестра доба/двоє ще один день або коле когось дома (така послуга дуже затребувана) , або послуги з прибирань квартир. Мені машину у себе вдома в гаражі ремонтував майстер, який на оф.сервісі працює. Знайомий протирач штанів на роботі на 15 к грн постійно тікає з роботи і виконує замовлення по таксі по міжгороду. Із Чернігова до Києва і (раніше) Борисполя. У селах отримують 10 к , але з городів продають картоплю та інше набагато на більші суми. (Якщо що, я знаю яка це важка праця.. але ми ж про гроші, на які насправді живуть люди) Таких прикладів, коли люди насправді живуть зовсім на інші доходи, ніж пише офстат - чимало.
Faceless написав:Яку, тим не менше, багато хто отримує...
Особливо ті, хто прийшов посидіти півдня і "получити" Тим не менше, це навіть серед офіційно оформлених не найбільша категорія
В початку чих вчителів нехай і не нарахована ЗП, але на руки десь і виходить 6500.
Вчителі дійсно специфічна категорія, так вже в нас склалося і давно. Правда, чогось педунівери все одно забиті, і досі в топах по заявках.[/quote] Для цікавості, гляньте який середній бал НМТ у вступників на педагогічні спеціальності. Мені стає страшно, за наступні покоління, яких будуть вчити випускники цих педів. Наприклад математику... https://vstup.osvita.ua/y2024/r17/3/1350084/