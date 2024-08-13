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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2248224922502251> Додано: Вів 13 сер, 2024 13:01 Re: Еміграція, заробітчанство А в мене сьогодні черговий шок: біля університету бетонують доріжку через "парк" до нового ЖК. Дивуюсь, що працює бригада циган. Підходжу ближче - а вони спілкуються англійською з характерним індуським акцентом... Ось воно - майбутнє України вже зараз... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3575 З нами з: 29.07.22 Подякував: 628 раз. Подякували: 451 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 13:11 BIGor написав: Всього 20% податків? Напевно тоді Канада рай на Землі. Киньте пліз посилання на калькулятор.



ПС ще дивився українці розказували витрати тільки на автомобіль - приблизно 400 CAD пальне, 150 страховка, 500 кредит - 1050 CAD на одне авто щомісяця, а треба два. Ну і типу "висока" ЗП зливається на подібні речі.... Всього 20% податків? Напевно тоді Канада рай на Землі. Киньте пліз посилання на калькулятор.ПС ще дивився українці розказували витрати тільки на автомобіль - приблизно 400 CAD пальне, 150 страховка, 500 кредит - 1050 CAD на одне авто щомісяця, а треба два. Ну і типу "висока" ЗП зливається на подібні речі....

Перший за пошуком

https://ca.talent.com/tax-calculator Перший за пошуком Gastarbaiter Повідомлень: 3307 З нами з: 26.02.18 Подякував: 679 раз. Подякували: 547 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 13:13 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Faceless написав: Gastarbaiter написав: Мені калькулятор показує 5600-6200 CAD на руки в залежності від провінції. Ну так хоч веселіше, але все одно 4100-4600 чистими на місяць - якось не надихає Ну так хоч веселіше, але все одно 4100-4600 чистими на місяць - якось не надихає

Не надихає, але правда.

Люди в Канаді живуть досить скромно і середні зарплатня саме така, як вище навів Gastarbaiter.

До цього треба долати зовсім незрозумілі для українців речі, наприклад, всі платять податки і не складають хабарі в багажник авто купюрами по 100€ в сумі не менше 1/2 мільйона євро.

Витрати на життя можуть бути досить високими: наприклад, щомісячна витрата на страхування авто С$ 380.

На минулому тижні на трасі з міста Едмонтон в бік міста Red Deer по трасі їхало зовсім нове авто, куплене нашими українцями за 50 000 чесно зароблених в Україні грошей.

На трасу вийшов лось. Наші люди чемно зупинилися: то ж природа.

Але лось несподівано уявив, що він співробітник НАБУ і вдарив рогами те нове авто, що призвело до виникнення пошкодження.

Наші люди не стали - як це прийнято в Україні - стріляти лося (мій студентсикй товариш разом із друзяками - типа мисливцями, а на справді товстопузими алкашами вистріляв в Україні все геть на світі), щоби потім запивати його мʼясо горілкою «Гетьманська».

Вони просто подзвонили в страхову компанію, диспетчер якої повідомив, що вони без проблем відновлять авто, прибравши пошкодження.

Правда, при цьому щомісячну виплату за страховку буде збільшено з С$ 380 до суми в 430.

Тоді наші люди вирішили залишити на памʼять сліди чудової зустрічі з тим лосем.

Так що витрати є і не малі…

Але якось живуть... Не надихає, але правда.Люди в Канаді живуть досить скромно і середні зарплатня саме така, як вище навівДо цього треба долати зовсім незрозумілі для українців речі, наприклад, всі платять податки і не складають хабарі в багажник авто купюрами по 100€ в сумі не менше 1/2 мільйона євро.Витрати на життя можуть бути досить високими: наприклад, щомісячна витрата на страхування авто С$ 380.На минулому тижні на трасі з міста Едмонтон в бік міста Red Deer по трасі їхало зовсім нове авто, куплене нашими українцями за 50 000 чесно зароблених в Україні грошей.На трасу вийшов лось. Наші люди чемно зупинилися: то ж природа.Але лось несподівано уявив, що він співробітник НАБУ і вдарив рогами те нове авто, що призвело до виникнення пошкодження.Наші люди не стали - як це прийнято в Україні - стріляти лося (мій студентсикй товариш разом із друзяками - типа мисливцями, а на справді товстопузими алкашами вистріляв в Україні все геть на світі), щоби потім запивати його мʼясо горілкою «Гетьманська».Вони просто подзвонили в страхову компанію, диспетчер якої повідомив, що вони без проблем відновлять авто, прибравши пошкодження.Правда, при цьому щомісячну виплату за страховку буде збільшено з С$ 380 до суми в 430.Тоді наші люди вирішили залишити на памʼять сліди чудової зустрічі з тим лосем.Так що витрати є і не малі…Але якось живуть...

Звісно, податки платити треба, і за ті податки Канада вельми непогано підтримає вам штані в разі форс-мажора: профінансує дорогу операцію, надає муніципальне житло, доступне пенсіонеру з невеликою пенсією - маю родичів в Канаді.

Але, порівнюючі вельми високі й тому вельми високооплачувані посади, як наводили вище - і виходить, що в Україні, хай з усіма її негараздами і ухилянням від податків, але на руки можна заробляти приблизно стільки ж, при цьому вартість життя годі й порівнювати. Це як мінімум дивно.

Щодо історії з оленем чи лосем. Взагалі не розумію, що там має здивувати. За всі ці неприємності й платять страховій чималі гроші, щоб не істерити з подряпини на залізяці. В мене каско куди дешевше, звісно, але дозволяє теж не переживати за такі дрібниці. А олень не москаль, щоб в нього стріляти Звісно, податки платити треба, і за ті податки Канада вельми непогано підтримає вам штані в разі форс-мажора: профінансує дорогу операцію, надає муніципальне житло, доступне пенсіонеру з невеликою пенсією - маю родичів в Канаді.Але, порівнюючі вельми високі й тому вельми високооплачувані посади, як наводили вище - і виходить, що в Україні, хай з усіма її негараздами і ухилянням від податків, але на руки можна заробляти приблизно стільки ж, при цьому вартість життя годі й порівнювати. Це як мінімум дивно.Щодо історії з оленем чи лосем. Взагалі не розумію, що там має здивувати. За всі ці неприємності й платять страховій чималі гроші, щоб не істерити з подряпини на залізяці. В мене каско куди дешевше, звісно, але дозволяє теж не переживати за такі дрібниці. А олень не москаль, щоб в нього стріляти Faceless

Модератор Повідомлень: 35105 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1448 раз. Подякували: 8007 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 13:18 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Всього 20% податків? Напевно тоді Канада рай на Землі. Киньте пліз посилання на калькулятор.



ПС ще дивився українці розказували витрати тільки на автомобіль - приблизно 400 CAD пальне, 150 страховка, 500 кредит - 1050 CAD на одне авто щомісяця, а треба два. Ну і типу "висока" ЗП зливається на подібні речі.... Всього 20% податків? Напевно тоді Канада рай на Землі. Киньте пліз посилання на калькулятор.ПС ще дивився українці розказували витрати тільки на автомобіль - приблизно 400 CAD пальне, 150 страховка, 500 кредит - 1050 CAD на одне авто щомісяця, а треба два. Ну і типу "висока" ЗП зливається на подібні речі....

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https://ca.talent.com/tax-calculator Перший за пошуком

Дякую, виходить приблизно 30% податку, що доволі непогано. Дякую, виходить приблизно 30% податку, що доволі непогано. BIGor

Повідомлень: 9250 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1357 раз. Подякували: 1756 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 13:19 Hotab написав: Цілі сфери в тіні. Або напівтіні.

Можна багато називати. Ви їх і самі знаєте:

- оренда нерухомості

- ремонт автотранспорту (в гаражах добре як один офіційний є, а ще пʼять крутять гайки і ставлять ГБО не оформлені

- ремонт квартир і нежилої нерухомості

- таксі

- виготовлення меблів на замовлення (не фабрики)

- всіляки репетитори , коучі , блогери і т.д

Ще можна називати і називати.., Цілі сфери в тіні. Або напівтіні.Можна багато називати. Ви їх і самі знаєте:- оренда нерухомості- ремонт автотранспорту (в гаражах добре як один офіційний є, а ще пʼять крутять гайки і ставлять ГБО не оформлені- ремонт квартир і нежилої нерухомості- таксі- виготовлення меблів на замовлення (не фабрики)- всіляки репетитори , коучі , блогери і т.дЩе можна називати і називати..,

Хочете сказати, що чи не кожен шиномонтажник чи уберіст в Україні отримує від 2500 дол. на місяць? Репетитор? Перукар/манікюрниця/бровістка? Незрозуміло тільки, чому їх послуги у Польщі коштують у 2 рази дорожче і куди йдуть ці гроші, якщо тут не кожен з них стільки отримує. Та й оплату готівкою "повз касу" теж практикують. Хочете сказати, що чи не кожен шиномонтажник чи уберіст в Україні отримує від 2500 дол. на місяць? Репетитор? Перукар/манікюрниця/бровістка? Незрозуміло тільки, чому їх послуги у Польщі коштують у 2 рази дорожче і куди йдуть ці гроші, якщо тут не кожен з них стільки отримує. Та й оплату готівкою "повз касу" теж практикують. Gastarbaiter Повідомлень: 3307 З нами з: 26.02.18 Подякував: 679 раз. Подякували: 547 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 13:35 Gastarbaiter

Ні, вони не отримують 2.5 к дол +

Я лише погоджуюсь, що наша стата не відповідає істині в цьому питанні.

Тобто санітарка чи медсестра доба/двоє ще один день або коле когось дома (така послуга дуже затребувана) , або послуги з прибирань квартир.

Мені машину у себе вдома в гаражі ремонтував майстер, який на оф.сервісі працює.

Знайомий протирач штанів на роботі на 15 к грн постійно тікає з роботи і виконує замовлення по таксі по міжгороду. Із Чернігова до Києва і (раніше) Борисполя.

У селах отримують 10 к , але з городів продають картоплю та інше набагато на більші суми. (Якщо що, я знаю яка це важка праця.. але ми ж про гроші, на які насправді живуть люди)

Таких прикладів, коли люди насправді живуть зовсім на інші доходи, ніж пише офстат - чимало. Hotab Повідомлень: 12941 З нами з: 15.02.09 Подякував: 348 раз. Подякували: 2262 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 14:04 Faceless написав: Bolt написав: Faceless написав: Яку, тим не менше, багато хто отримує... Яку, тим не менше, багато хто отримує... Особливо ті, хто прийшов посидіти півдня і "получити"

Тим не менше, це навіть серед офіційно оформлених не найбільша категорія Особливо ті, хто прийшов посидіти півдня і "получити"Тим не менше, це навіть серед офіційно оформлених не найбільша категорія

В початку чих вчителів нехай і не нарахована ЗП, але на руки десь і виходить 6500. В початку чих вчителів нехай і не нарахована ЗП, але на руки десь і виходить 6500. Вчителі дійсно специфічна категорія, так вже в нас склалося і давно. Правда, чогось педунівери все одно забиті, і досі в топах по заявках.[/quote]

Для цікавості, гляньте який середній бал НМТ у вступників на педагогічні спеціальності. Мені стає страшно, за наступні покоління, яких будуть вчити випускники цих педів.

Наприклад математику...

https://vstup.osvita.ua/y2024/r17/3/1350084/ Вчителі дійсно специфічна категорія, так вже в нас склалося і давно. Правда, чогось педунівери все одно забиті, і досі в топах по заявках.[/quote]Для цікавості, гляньте який середній бал НМТ у вступників на педагогічні спеціальності. Мені стає страшно, за наступні покоління, яких будуть вчити випускники цих педів.Наприклад математику... Bolt Повідомлень: 3092 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 235 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 14:17 Hotab написав:

Таких прикладів, коли люди насправді живуть зовсім на інші доходи, ніж пише офстат - чимало. Таких прикладів, коли люди насправді живуть зовсім на інші доходи, ніж пише офстат - чимало.

Мова йшла саме про суми. Що "багато хто" в Україні має 3-4 куо і сенсу їхати за кордон, щоб мати ті самі 3-4 куо, взагалі немає. Я переконаний, що усі ці врозеточники/манікюрниці/таксісти навіть з 80% незадекларованих доходів в Україні не мають 3-4 куо. Мова йшла саме про суми. Що "багато хто" в Україні має 3-4 куо і сенсу їхати за кордон, щоб мати ті самі 3-4 куо, взагалі немає. Я переконаний, що усі ці врозеточники/манікюрниці/таксісти навіть з 80% незадекларованих доходів в Україні не мають 3-4 куо. Gastarbaiter Повідомлень: 3307 З нами з: 26.02.18 Подякував: 679 раз. Подякували: 547 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 14:22 Gastarbaiter

Треба ІА викликати. Він кричав, що 3 куя не встаючи з дивану без досвіду роботи (максимум пару місяців натаскатись) Hotab Повідомлень: 12941 З нами з: 15.02.09 Подякував: 348 раз. Подякували: 2262 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 14:22 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Мова йшла саме про суми. Що "багато хто" в Україні має 3-4 куо і сенсу їхати за кордон, щоб мати ті самі 3-4 куо, взагалі немає. Мова йшла саме про суми. Що "багато хто" в Україні має 3-4 куо і сенсу їхати за кордон, щоб мати ті самі 3-4 куо, взагалі немає.

Не те, щоб взагалі немає. Просто якісь сумні перспективи їхати в на порядок більш дорогу країну, високорозвинену, де ніби має бути більше можливостей, а по факту - на ті самі гроші, тільки купівельна спроможність їх буде в кілька разів менше

Дописи rjkz в цьому плані мотивують куди краще Не те, щоб взагалі немає. Просто якісь сумні перспективи їхати в на порядок більш дорогу країну, високорозвинену, де ніби має бути більше можливостей, а по факту - на ті самі гроші, тільки купівельна спроможність їх буде в кілька разів меншеДописи rjkz в цьому плані мотивують куди краще Faceless

Модератор Повідомлень: 35105 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1448 раз. Подякували: 8007 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2248224922502251> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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