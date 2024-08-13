Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Для цікавості, гляньте який середній бал НМТ у вступників на педагогічні спеціальності. Мені стає страшно, за наступні покоління, яких будуть вчити випускники цих педів. Наприклад математику...
Мені важко оцінювати бали з НМТ бо я випускався коли їх ще не було і хз що з чим порівнювати. Хоча, як бачу, він знижується для бюджетників, але трохи збільшився для контрактників
Gastarbaiter написав:Мова йшла саме про суми. Що "багато хто" в Україні має 3-4 куо і сенсу їхати за кордон, щоб мати ті самі 3-4 куо, взагалі немає.
Не те, щоб взагалі немає. Просто якісь сумні перспективи їхати в на порядок більш дорогу країну, високорозвинену, де ніби має бути більше можливостей, а по факту - на ті самі гроші, тільки купівельна спроможність їх буде в кілька разів менше Дописи rjkz в цьому плані мотивують куди краще
Дива та й годі. Десь в той час, коли Петро зробив безвіз, саме фейслес мене кілька разів банив саме за доказ того, що туди нефіг їхати, бо якщо ти умовний грузчик тут, то там ти будеш жити в кращому випадку - так само як тут, а в більшості випадків - гірше, бо витрати там більші. І так скрізь по Земній кулі... А тут на тобі, пройшло кілка років, та сам Фейслес теж саме почав задвигати )))
Gastarbaiter написав:Мова йшла саме про суми. Що "багато хто" в Україні має 3-4 куо і сенсу їхати за кордон, щоб мати ті самі 3-4 куо, взагалі немає.
Не те, щоб взагалі немає. Просто якісь сумні перспективи їхати в на порядок більш дорогу країну, високорозвинену, де ніби має бути більше можливостей, а по факту - на ті самі гроші, тільки купівельна спроможність їх буде в кілька разів менше Дописи rjkz в цьому плані мотивують куди краще
Дива та й годі. Десь в той час, коли Петро зробив безвіз, саме фейслес мене кілька разів банив саме за доказ того, що туди нефіг їхати, бо якщо ти умовний грузчик тут, то там ти будеш жити в кращому випадку - так само як тут, а в більшості випадків - гірше, бо витрати там більші. І так скрізь по Земній кулі... А тут на тобі, пройшло кілка років, та сам Фейслес теж саме почав задвигати )))
Цікаво, чому тоді їдуть і їдуть в ті розвинені країни? Дурні? А чого німці і поляки не їдуть в Україну працювати на 3-4 кує з "дешевими" послугами. Це ж шарові гроші, а в Україні все дешево і нашару...
Gastarbaiter написав:Мова йшла саме про суми. Що "багато хто" в Україні має 3-4 куо і сенсу їхати за кордон, щоб мати ті самі 3-4 куо, взагалі немає.
Не те, щоб взагалі немає. Просто якісь сумні перспективи їхати в на порядок більш дорогу країну, високорозвинену, де ніби має бути більше можливостей, а по факту - на ті самі гроші, тільки купівельна спроможність їх буде в кілька разів менше Дописи rjkz в цьому плані мотивують куди краще
Ось власне про те йдеться, що в Україні про наявності своєї хати і пасивного доходу, скажімо 600+уо я буду почуватисґ, як кz в Нью-Йорку 4куо доходу микаючись по з'омним заиав. Пи. Си. Ще раз повторюсь, що ймовірність появи лендлррла під хатою з метою забрати орендну плату за свою квартиру на декілька порядків більша ніж, що шахед або якась ракета потрапить в мій дім.
Колись один дядька сказав мені таку фразу - если ты хочешь что-то изменить, переместись в пределах страны по широте\долготе. Если получится с нуля добиться чего-то, то можешь ехать туда, потому как там тебя никто не ждет, есть разница в культурах, общественной жизни и прочему. Т.е. там тяжелее будет в разы, чем переехать из Кукуево в Киев\Днепр\Одессу\Харьков(на тот момент).
Bolt написав:Ось власне про те йдеться, що в Україні про наявності своєї хати і пасивного доходу, скажімо 600+уо я буду почуватисґ, як кz в Нью-Йорку 4куо доходу микаючись по з'омним заиав. Пи. Си. Ще раз повторюсь, що ймовірність появи лендлррла під хатою з метою забрати орендну плату за свою квартиру на декілька порядків більша ніж, що шахед або якась ракета потрапить в мій дім.
За 15-20 років rjkz, виплативши іпотечну хату в НЙ та наскирдувавши кількасот куо на пенсійному рахунку, буде крутити вам дулі з гавайських/флоридських пляжів.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Вів 13 сер, 2024 15:23, всього редагувалось 1 раз.