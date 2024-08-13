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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2248224922502251 Додано: Вів 13 сер, 2024 14:24 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Для цікавості, гляньте який середній бал НМТ у вступників на педагогічні спеціальності. Мені стає страшно, за наступні покоління, яких будуть вчити випускники цих педів.

Наприклад математику... Для цікавості, гляньте який середній бал НМТ у вступників на педагогічні спеціальності. Мені стає страшно, за наступні покоління, яких будуть вчити випускники цих педів.Наприклад математику...

Мені важко оцінювати бали з НМТ бо я випускався коли їх ще не було і хз що з чим порівнювати. Хоча, як бачу, він знижується для бюджетників, але трохи збільшився для контрактників Мені важко оцінювати бали з НМТ бо я випускався коли їх ще не було і хз що з чим порівнювати. Хоча, як бачу, він знижується для бюджетників, але трохи збільшився для контрактників Faceless

Модератор Повідомлень: 35105 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1448 раз. Подякували: 8007 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 14:32 Faceless написав: Gastarbaiter написав: Мова йшла саме про суми. Що "багато хто" в Україні має 3-4 куо і сенсу їхати за кордон, щоб мати ті самі 3-4 куо, взагалі немає. Мова йшла саме про суми. Що "багато хто" в Україні має 3-4 куо і сенсу їхати за кордон, щоб мати ті самі 3-4 куо, взагалі немає.

Не те, щоб взагалі немає. Просто якісь сумні перспективи їхати в на порядок більш дорогу країну, високорозвинену, де ніби має бути більше можливостей, а по факту - на ті самі гроші, тільки купівельна спроможність їх буде в кілька разів менше

Дописи rjkz в цьому плані мотивують куди краще Не те, щоб взагалі немає. Просто якісь сумні перспективи їхати в на порядок більш дорогу країну, високорозвинену, де ніби має бути більше можливостей, а по факту - на ті самі гроші, тільки купівельна спроможність їх буде в кілька разів меншеДописи rjkz в цьому плані мотивують куди краще

Дива та й годі.

Десь в той час, коли Петро зробив безвіз, саме фейслес мене кілька разів банив саме за доказ того, що туди нефіг їхати, бо якщо ти умовний грузчик тут, то там ти будеш жити в кращому випадку - так само як тут, а в більшості випадків - гірше, бо витрати там більші. І так скрізь по Земній кулі...

А тут на тобі, пройшло кілка років, та сам Фейслес теж саме почав задвигати ))) Дива та й годі.Десь в той час, коли Петро зробив безвіз, саме фейслес мене кілька разів банив саме за доказ того, що туди нефіг їхати, бо якщо ти умовний грузчик тут, то там ти будеш жити в кращому випадку - так само як тут, а в більшості випадків - гірше, бо витрати там більші. І так скрізь по Земній кулі...А тут на тобі, пройшло кілка років, та сам Фейслес теж саме почав задвигати ))) dimo_0n Повідомлень: 469 З нами з: 21.10.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 14:45 dimo_0n написав: Faceless написав: Gastarbaiter написав: Мова йшла саме про суми. Що "багато хто" в Україні має 3-4 куо і сенсу їхати за кордон, щоб мати ті самі 3-4 куо, взагалі немає. Мова йшла саме про суми. Що "багато хто" в Україні має 3-4 куо і сенсу їхати за кордон, щоб мати ті самі 3-4 куо, взагалі немає.

Не те, щоб взагалі немає. Просто якісь сумні перспективи їхати в на порядок більш дорогу країну, високорозвинену, де ніби має бути більше можливостей, а по факту - на ті самі гроші, тільки купівельна спроможність їх буде в кілька разів менше

Дописи rjkz в цьому плані мотивують куди краще Не те, щоб взагалі немає. Просто якісь сумні перспективи їхати в на порядок більш дорогу країну, високорозвинену, де ніби має бути більше можливостей, а по факту - на ті самі гроші, тільки купівельна спроможність їх буде в кілька разів меншеДописи rjkz в цьому плані мотивують куди краще

Дива та й годі.

Десь в той час, коли Петро зробив безвіз, саме фейслес мене кілька разів банив саме за доказ того, що туди нефіг їхати, бо якщо ти умовний грузчик тут, то там ти будеш жити в кращому випадку - так само як тут, а в більшості випадків - гірше, бо витрати там більші. І так скрізь по Земній кулі...

А тут на тобі, пройшло кілка років, та сам Фейслес теж саме почав задвигати ))) Дива та й годі.Десь в той час, коли Петро зробив безвіз, саме фейслес мене кілька разів банив саме за доказ того, що туди нефіг їхати, бо якщо ти умовний грузчик тут, то там ти будеш жити в кращому випадку - так само як тут, а в більшості випадків - гірше, бо витрати там більші. І так скрізь по Земній кулі...А тут на тобі, пройшло кілка років, та сам Фейслес теж саме почав задвигати )))

Цікаво, чому тоді їдуть і їдуть в ті розвинені країни? Дурні? А чого німці і поляки не їдуть в Україну працювати на 3-4 кує з "дешевими" послугами. Це ж шарові гроші, а в Україні все дешево і нашару... Цікаво, чому тоді їдуть і їдуть в ті розвинені країни? Дурні? А чого німці і поляки не їдуть в Україну працювати на 3-4 кує з "дешевими" послугами. Це ж шарові гроші, а в Україні все дешево і нашару... BIGor

Повідомлень: 9250 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1357 раз. Подякували: 1756 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 15:01 Faceless написав: Gastarbaiter написав: Мова йшла саме про суми. Що "багато хто" в Україні має 3-4 куо і сенсу їхати за кордон, щоб мати ті самі 3-4 куо, взагалі немає. Мова йшла саме про суми. Що "багато хто" в Україні має 3-4 куо і сенсу їхати за кордон, щоб мати ті самі 3-4 куо, взагалі немає.

Не те, щоб взагалі немає. Просто якісь сумні перспективи їхати в на порядок більш дорогу країну, високорозвинену, де ніби має бути більше можливостей, а по факту - на ті самі гроші, тільки купівельна спроможність їх буде в кілька разів менше

Дописи rjkz в цьому плані мотивують куди краще Не те, щоб взагалі немає. Просто якісь сумні перспективи їхати в на порядок більш дорогу країну, високорозвинену, де ніби має бути більше можливостей, а по факту - на ті самі гроші, тільки купівельна спроможність їх буде в кілька разів меншеДописи rjkz в цьому плані мотивують куди краще

Ось власне про те йдеться, що в Україні про наявності своєї хати і пасивного доходу, скажімо 600+уо я буду почуватисґ, як кz в Нью-Йорку 4куо доходу микаючись по з'омним заиав.

Пи. Си. Ще раз повторюсь, що ймовірність появи лендлррла під хатою з метою забрати орендну плату за свою квартиру на декілька порядків більша ніж, що шахед або якась ракета потрапить в мій дім. Ось власне про те йдеться, що в Україні про наявності своєї хати і пасивного доходу, скажімо 600+уо я буду почуватисґ, як кz в Нью-Йорку 4куо доходу микаючись по з'омним заиав.Пи. Си. Ще раз повторюсь, що ймовірність появи лендлррла під хатою з метою забрати орендну плату за свою квартиру на декілька порядків більша ніж, що шахед або якась ракета потрапить в мій дім. Bolt Повідомлень: 3092 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 235 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 15:10 Re: Еміграція, заробітчанство dimo_0n написав: бо якщо ти умовний грузчик тут, бо якщо ти умовний грузчик тут,

Ви якось пройдіть повторно курси з читання, зрозумієте, що мова взагалі не про умовних вантажників Ви якось пройдіть повторно курси з читання, зрозумієте, що мова взагалі не про умовних вантажників Faceless

Модератор Повідомлень: 35105 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1448 раз. Подякували: 8007 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 15:18 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Дурні? А чого німці і поляки не їдуть в Україну працювати на 3-4 кує з "дешевими" послугами. Це ж шарові гроші, а в Україні все дешево і нашару... Дурні? А чого німці і поляки не їдуть в Україну працювати на 3-4 кує з "дешевими" послугами. Це ж шарові гроші, а в Україні все дешево і нашару...

Чому не їдуть? Їдуть... Ось один з прикладів, як Поляк переїхав та живе тут

https://www.youtube.com/watch?v=sow6eqEwB_g



Але ж це одиниці, так. Но вони є.



Колись один дядька сказав мені таку фразу - если ты хочешь что-то изменить, переместись в пределах страны по широте\долготе. Если получится с нуля добиться чего-то, то можешь ехать туда, потому как там тебя никто не ждет, есть разница в культурах, общественной жизни и прочему. Т.е. там тяжелее будет в разы, чем переехать из Кукуево в Киев\Днепр\Одессу\Харьков(на тот момент). Чому не їдуть? Їдуть... Ось один з прикладів, як Поляк переїхав та живе тутАле ж це одиниці, так. Но вони є.Колись один дядька сказав мені таку фразу - если ты хочешь что-то изменить, переместись в пределах страны по широте\долготе. Если получится с нуля добиться чего-то, то можешь ехать туда, потому как там тебя никто не ждет, есть разница в культурах, общественной жизни и прочему. Т.е. там тяжелее будет в разы, чем переехать из Кукуево в Киев\Днепр\Одессу\Харьков(на тот момент). dimo_0n Повідомлень: 469 З нами з: 21.10.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 15:22 Bolt написав: Ось власне про те йдеться, що в Україні про наявності своєї хати і пасивного доходу, скажімо 600+уо я буду почуватисґ, як кz в Нью-Йорку 4куо доходу микаючись по з'омним заиав.

Пи. Си. Ще раз повторюсь, що ймовірність появи лендлррла під хатою з метою забрати орендну плату за свою квартиру на декілька порядків більша ніж, що шахед або якась ракета потрапить в мій дім. Ось власне про те йдеться, що в Україні про наявності своєї хати і пасивного доходу, скажімо 600+уо я буду почуватисґ, як кz в Нью-Йорку 4куо доходу микаючись по з'омним заиав.Пи. Си. Ще раз повторюсь, що ймовірність появи лендлррла під хатою з метою забрати орендну плату за свою квартиру на декілька порядків більша ніж, що шахед або якась ракета потрапить в мій дім.

За 15-20 років rjkz, виплативши іпотечну хату в НЙ та наскирдувавши кількасот куо на пенсійному рахунку, буде крутити вам дулі з гавайських/флоридських пляжів. За 15-20 років, виплативши іпотечну хату в НЙ та наскирдувавши кількасот куо на пенсійному рахунку, буде крутити вам дулі з гавайських/флоридських пляжів. Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Вів 13 сер, 2024 15:23, всього редагувалось 1 раз. Gastarbaiter Повідомлень: 3307 З нами з: 26.02.18 Подякував: 679 раз. Подякували: 547 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 15:22 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Ви якось пройдіть повторно курси з читання, зрозумієте, що мова взагалі не про умовних вантажників Ви якось пройдіть повторно курси з читання, зрозумієте, що мова взагалі не про умовних вантажників

Так це як приклад. Ось вам хлопак-студент, що з Канади втік, навіть отримавши там освіту

https://www.youtube.com/watch?v=hLSVtt7 ... Uv&index=7 Так це як приклад. Ось вам хлопак-студент, що з Канади втік, навіть отримавши там освіту dimo_0n Повідомлень: 469 З нами з: 21.10.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2248224922502251 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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