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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2248224922502251
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 14:24

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Для цікавості, гляньте який середній бал НМТ у вступників на педагогічні спеціальності. Мені стає страшно, за наступні покоління, яких будуть вчити випускники цих педів.
Наприклад математику...

Мені важко оцінювати бали з НМТ бо я випускався коли їх ще не було і хз що з чим порівнювати. Хоча, як бачу, він знижується для бюджетників, але трохи збільшився для контрактників
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 14:32

  Faceless написав:
  Gastarbaiter написав:Мова йшла саме про суми. Що "багато хто" в Україні має 3-4 куо і сенсу їхати за кордон, щоб мати ті самі 3-4 куо, взагалі немає.

Не те, щоб взагалі немає. Просто якісь сумні перспективи їхати в на порядок більш дорогу країну, високорозвинену, де ніби має бути більше можливостей, а по факту - на ті самі гроші, тільки купівельна спроможність їх буде в кілька разів менше
Дописи rjkz в цьому плані мотивують куди краще :mrgreen:

Дива та й годі.
Десь в той час, коли Петро зробив безвіз, саме фейслес мене кілька разів банив саме за доказ того, що туди нефіг їхати, бо якщо ти умовний грузчик тут, то там ти будеш жити в кращому випадку - так само як тут, а в більшості випадків - гірше, бо витрати там більші. І так скрізь по Земній кулі...
А тут на тобі, пройшло кілка років, та сам Фейслес теж саме почав задвигати )))
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 14:45

  dimo_0n написав:
  Faceless написав:
  Gastarbaiter написав:Мова йшла саме про суми. Що "багато хто" в Україні має 3-4 куо і сенсу їхати за кордон, щоб мати ті самі 3-4 куо, взагалі немає.

Не те, щоб взагалі немає. Просто якісь сумні перспективи їхати в на порядок більш дорогу країну, високорозвинену, де ніби має бути більше можливостей, а по факту - на ті самі гроші, тільки купівельна спроможність їх буде в кілька разів менше
Дописи rjkz в цьому плані мотивують куди краще :mrgreen:

Дива та й годі.
Десь в той час, коли Петро зробив безвіз, саме фейслес мене кілька разів банив саме за доказ того, що туди нефіг їхати, бо якщо ти умовний грузчик тут, то там ти будеш жити в кращому випадку - так само як тут, а в більшості випадків - гірше, бо витрати там більші. І так скрізь по Земній кулі...
А тут на тобі, пройшло кілка років, та сам Фейслес теж саме почав задвигати )))

Цікаво, чому тоді їдуть і їдуть в ті розвинені країни? Дурні? А чого німці і поляки не їдуть в Україну працювати на 3-4 кує з "дешевими" послугами. Це ж шарові гроші, а в Україні все дешево і нашару...
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 15:01

  Faceless написав:
  Gastarbaiter написав:Мова йшла саме про суми. Що "багато хто" в Україні має 3-4 куо і сенсу їхати за кордон, щоб мати ті самі 3-4 куо, взагалі немає.

Не те, щоб взагалі немає. Просто якісь сумні перспективи їхати в на порядок більш дорогу країну, високорозвинену, де ніби має бути більше можливостей, а по факту - на ті самі гроші, тільки купівельна спроможність їх буде в кілька разів менше
Дописи rjkz в цьому плані мотивують куди краще :mrgreen:

Ось власне про те йдеться, що в Україні про наявності своєї хати і пасивного доходу, скажімо 600+уо я буду почуватисґ, як кz в Нью-Йорку 4куо доходу микаючись по з'омним заиав.
Пи. Си. Ще раз повторюсь, що ймовірність появи лендлррла під хатою з метою забрати орендну плату за свою квартиру на декілька порядків більша ніж, що шахед або якась ракета потрапить в мій дім.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 15:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  dimo_0n написав:бо якщо ти умовний грузчик тут,

Ви якось пройдіть повторно курси з читання, зрозумієте, що мова взагалі не про умовних вантажників
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 15:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Дурні? А чого німці і поляки не їдуть в Україну працювати на 3-4 кує з "дешевими" послугами. Це ж шарові гроші, а в Україні все дешево і нашару...

Чому не їдуть? Їдуть... Ось один з прикладів, як Поляк переїхав та живе тут
https://www.youtube.com/watch?v=sow6eqEwB_g

Але ж це одиниці, так. Но вони є.

Колись один дядька сказав мені таку фразу - если ты хочешь что-то изменить, переместись в пределах страны по широте\долготе. Если получится с нуля добиться чего-то, то можешь ехать туда, потому как там тебя никто не ждет, есть разница в культурах, общественной жизни и прочему. Т.е. там тяжелее будет в разы, чем переехать из Кукуево в Киев\Днепр\Одессу\Харьков(на тот момент).
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 15:22

  Bolt написав:Ось власне про те йдеться, що в Україні про наявності своєї хати і пасивного доходу, скажімо 600+уо я буду почуватисґ, як кz в Нью-Йорку 4куо доходу микаючись по з'омним заиав.
Пи. Си. Ще раз повторюсь, що ймовірність появи лендлррла під хатою з метою забрати орендну плату за свою квартиру на декілька порядків більша ніж, що шахед або якась ракета потрапить в мій дім.

За 15-20 років rjkz, виплативши іпотечну хату в НЙ та наскирдувавши кількасот куо на пенсійному рахунку, буде крутити вам дулі з гавайських/флоридських пляжів.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Вів 13 сер, 2024 15:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 15:22

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Ви якось пройдіть повторно курси з читання, зрозумієте, що мова взагалі не про умовних вантажників

Так це як приклад. Ось вам хлопак-студент, що з Канади втік, навіть отримавши там освіту
https://www.youtube.com/watch?v=hLSVtt7 ... Uv&index=7
dimo_0n
 
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