|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 сер, 2024 15:57
Faceless написав: Bolt написав:
Для цікавості, гляньте який середній бал НМТ у вступників на педагогічні спеціальності. Мені стає страшно, за наступні покоління, яких будуть вчити випускники цих педів.
Наприклад математику...
Мені важко оцінювати бали з НМТ бо я випускався коли їх ще не було і хз що з чим порівнювати. Хоча, як бачу, він знижується для бюджетників, але трохи збільшився для контрактників
Та я бцчу, що там середній бал НМТ і так натягнутий за домомогою коефіцієнтів. Бо в малого при посиуплкнні в політех при вищих балах НМТ, рейтингових бал нижчий ніж тут.
Ну, щоб було зрозуміло про ті бали НМТ.
Було загалом по 26-34 завдання з різних предметів. Щоб просто скласти, треба було зробити 6-8 завдань(рівень відгадування) - це 100 балів, Тобто загалом градація 100-200 це успішність складання НМТ. Так, я там бачу, що на професію пов'язану з викладанням математики йдуть діти з рівнем знань з математики приблизно "просунутмй шостий клас"... Не говорячи, що можливо просто підгледіли списали. (Таке цілком можливо було)
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3093
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 13 сер, 2024 16:01
BIGor написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Щось в Канаді якісь маленькі зарплати, 103 тис. кан. дол, це 8500 в місяць брутто і 4250 нетто в місяць, в американських доларах це буде 3100 дол/місяць на руки. Занавіс.
Мені калькулятор показує 5600-6200 CAD на руки в залежності від провінції.
Всього 20% податків? Напевно тоді Канада рай на Землі. Киньте пліз посилання на калькулятор.
ПС ще дивився українці розказували витрати тільки на автомобіль - приблизно 400 CAD пальне, 150 страховка, 500 кредит - 1050 CAD на одне авто щомісяця, а треба два. Ну і типу "висока" ЗП зливається на подібні речі....
Вы хотите сказать, что на купленный в КРЕДИТ в Украине автомобиль, ниже расходы - сомневаюсь.
И цена машины выше и бенз дороже и страховые жаднее, особенно те, в которых заставляет страховаться банк, в котором взят кредит.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16880
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8398 раз.
- Подякували: 5294 раз.
-
- Профіль
-
8
3
6
Додано: Вів 13 сер, 2024 16:07
BIGor
rjkz написав:
Вы хотите сказать, что на купленный в КРЕДИТ в Украине автомобиль, ниже расходы - сомневаюсь.
И цена машины выше и бенз дороже и страховые жаднее, особенно те, в которых заставляет страховаться банк, в котором взят кредит.
адепт общественного транспорта. Зачем машина, если почти всегда и почти везде можно доехать на маршрутке?
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3308
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 679 раз.
- Подякували: 548 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 сер, 2024 16:09
Faceless написав: akurt написав: Faceless написав:
Ну так хоч веселіше, але все одно 4100-4600 чистими на місяць - якось не надихає
Не надихає, але правда.
Люди в Канаді живуть досить скромно і середні зарплатня саме така, як вище навів Gastarbaiter
.
До цього треба долати зовсім незрозумілі для українців речі, наприклад, всі платять податки і не складають хабарі в багажник авто купюрами по 100€ в сумі не менше 1/2 мільйона євро.
Витрати на життя можуть бути досить високими: наприклад, щомісячна витрата на страхування авто С$ 380.
На минулому тижні на трасі з міста Едмонтон в бік міста Red Deer по трасі їхало зовсім нове авто, куплене нашими українцями за 50 000 чесно зароблених в Україні грошей.
На трасу вийшов лось. Наші люди чемно зупинилися: то ж природа.
Але лось несподівано уявив, що він співробітник НАБУ і вдарив рогами те нове авто, що призвело до виникнення пошкодження.
Наші люди не стали - як це прийнято в Україні - стріляти лося (мій студентсикй товариш разом із друзяками - типа мисливцями, а на справді товстопузими алкашами вистріляв в Україні все геть на світі), щоби потім запивати його мʼясо горілкою «Гетьманська».
Вони просто подзвонили в страхову компанію, диспетчер якої повідомив, що вони без проблем відновлять авто, прибравши пошкодження.
Правда, при цьому щомісячну виплату за страховку буде збільшено з С$ 380 до суми в 430.
Тоді наші люди вирішили залишити на памʼять сліди чудової зустрічі з тим лосем.
Так що витрати є і не малі…
Але якось живуть...
Звісно, податки платити треба, і за ті податки Канада вельми непогано підтримає вам штані в разі форс-мажора: профінансує дорогу операцію, надає муніципальне житло, доступне пенсіонеру з невеликою пенсією - маю родичів в Канаді.
Але, порівнюючі вельми високі й тому вельми високооплачувані посади, як наводили вище - і виходить, що в Україні, хай з усіма її негараздами і ухилянням від податків, але на руки можна заробляти приблизно стільки ж, при цьому вартість життя годі й порівнювати. Це як мінімум дивно.
Щодо історії з оленем чи лосем. Взагалі не розумію, що там має здивувати. За всі ці неприємності й платять страховій чималі гроші, щоб не істерити з подряпини на залізяці. В мене каско куди дешевше, звісно, але дозволяє теж не переживати за такі дрібниці. А олень не москаль, щоб в нього стріляти
Бинго!
"Вот и ответ!"(с)
2-м %% "Киева Фейслесса" очень комфортно живется с сопоставимыми с канадскими зп, когда на каждом шагу их обслуживают люди с украинскими зарплатами.
Кассирша в Сильпо получает не 15,5 долларов в час, поэтому ее зп в сс колбасы намного ниже. Как и водила, который эту колбасу привез. Как и работник мясокомбината. и тд.
И врачу платится такая зп, что медицина в Украине "бесплатная" и ...тд
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16880
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8398 раз.
- Подякували: 5294 раз.
-
- Профіль
-
8
3
6
Додано: Вів 13 сер, 2024 16:09
Gastarbaiter написав:
BIGor
rjkz написав:
Вы хотите сказать, что на купленный в КРЕДИТ в Украине автомобиль, ниже расходы - сомневаюсь.
И цена машины выше и бенз дороже и страховые жаднее, особенно те, в которых заставляет страховаться банк, в котором взят кредит.
адепт общественного транспорта. Зачем машина, если почти всегда и почти везде можно доехать на маршрутке?
Може в Польщі, а от в Канаді доведеться міняти світогляд. І звикати до місцевих автобусів не так просто буде, в наших приміських елекричках спокійніше
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35110
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1448 раз.
- Подякували: 8007 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Вів 13 сер, 2024 16:13
Faceless написав: Gastarbaiter написав:
Мова йшла саме про суми. Що "багато хто" в Україні має 3-4 куо і сенсу їхати за кордон, щоб мати ті самі 3-4 куо, взагалі немає.
Не те, щоб взагалі немає. Просто якісь сумні перспективи їхати в на порядок більш дорогу країну, високорозвинену, де ніби має бути більше можливостей, а по факту - на ті самі гроші, тільки купівельна спроможність їх буде в кілька разів менше
Дописи rjkz в цьому плані мотивують куди краще
В США, а особенно в НЙ, зп намного выше, чем в Канаде.
Но и город самый дорогой на планете.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16880
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8398 раз.
- Подякували: 5294 раз.
-
- Профіль
-
8
3
6
Додано: Вів 13 сер, 2024 16:27
rjkz написав: Faceless написав:
akurt написав:Не надихає, але правда.
Люди в Канаді живуть досить скромно і середні зарплатня саме така, як вище навів Gastarbaiter.
До цього треба долати зовсім незрозумілі для українців речі, наприклад, всі платять податки і не складають хабарі в багажник авто купюрами по 100€ в сумі не менше 1/2 мільйона євро.
Витрати на життя можуть бути досить високими: наприклад, щомісячна витрата на страхування авто С$ 380.
На минулому тижні на трасі з міста Едмонтон в бік міста Red Deer по трасі їхало зовсім нове авто, куплене нашими українцями за 50 000 чесно зароблених в Україні грошей.
На трасу вийшов лось. Наші люди чемно зупинилися: то ж природа.
Але лось несподівано уявив, що він співробітник НАБУ і вдарив рогами те нове авто, що призвело до виникнення пошкодження.
Наші люди не стали - як це прийнято в Україні - стріляти лося (мій студентсикй товариш разом із друзяками - типа мисливцями, а на справді товстопузими алкашами вистріляв в Україні все геть на світі), щоби потім запивати його мʼясо горілкою «Гетьманська».
Вони просто подзвонили в страхову компанію, диспетчер якої повідомив, що вони без проблем відновлять авто, прибравши пошкодження.
Правда, при цьому щомісячну виплату за страховку буде збільшено з С$ 380 до суми в 430.
Тоді наші люди вирішили залишити на памʼять сліди чудової зустрічі з тим лосем.
Так що витрати є і не малі…
Але якось живуть...
Звісно, податки платити треба, і за ті податки Канада вельми непогано підтримає вам штані в разі форс-мажора: профінансує дорогу операцію, надає муніципальне житло, доступне пенсіонеру з невеликою пенсією - маю родичів в Канаді.
Але, порівнюючі вельми високі й тому вельми високооплачувані посади, як наводили вище - і виходить, що в Україні, хай з усіма її негараздами і ухилянням від податків, але на руки можна заробляти приблизно стільки ж, при цьому вартість життя годі й порівнювати. Це як мінімум дивно.
Щодо історії з оленем чи лосем. Взагалі не розумію, що там має здивувати. За всі ці неприємності й платять страховій чималі гроші, щоб не істерити з подряпини на залізяці. В мене каско куди дешевше, звісно, але дозволяє теж не переживати за такі дрібниці. А олень не москаль, щоб в нього стріляти
Бинго!
"Вот и ответ!"(с)
2-м %% "Киева Фейслесса" очень комфортно живется с сопоставимыми с канадскими зп, когда на каждом шагу их обслуживают люди с украинскими зарплатами.
Кассирша в Сильпо получает не 15,5 долларов в час, поэтому ее зп в сс колбасы намного ниже. Как и водила, который эту колбасу привез. Как и работник мясокомбината. и тд.
И врачу платится такая зп, что медицина в Украине "бесплатная" и ...тд
Ну ви це вже не вперше пишете.
Але що поганого з того, що спеціаліст розраховує, що в еміграції хоча б номінально більше зароблятиме? Що в цьому нераціонального? Має ж бути матеріальний сенс у еміграції, якщо вже її розглядати. А то ви так пишете, ніби ці люди ще мають провину відчувати, що заробляють трохи більше середнього - знаннями й зусиллями, а не вкравши чи отримуючи хабарі.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35110
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1448 раз.
- Подякували: 8007 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Вів 13 сер, 2024 16:40
Faceless написав: Gastarbaiter написав:
BIGor
rjkz написав:
Вы хотите сказать, что на купленный в КРЕДИТ в Украине автомобиль, ниже расходы - сомневаюсь.
И цена машины выше и бенз дороже и страховые жаднее, особенно те, в которых заставляет страховаться банк, в котором взят кредит.
адепт общественного транспорта. Зачем машина, если почти всегда и почти везде можно доехать на маршрутке?
Може в Польщі, а от в Канаді доведеться міняти світогляд. І звикати до місцевих автобусів не так просто буде, в наших приміських елекричках спокійніше
Я про це і кажу, в Канаді/США (за деякими виключеннями типу НЙ) просто необхідно мати два авто на сімью (кредит, страховка/бензин) до тисячі доларів США в місяць
, це якби для новоприбувщих емігрантів доволі велика стаття витрат.
В ЄС майже всюди можна пересуватися на ГТ за 20 доларів в місяць
.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9252
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1359 раз.
- Подякували: 1756 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 13 сер, 2024 16:43
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor
Gastarbaiter написав:[quote="5756805:rjkz"]
Вы хотите сказать, что на купленный в КРЕДИТ в Украине автомобиль, ниже расходы - сомневаюсь.
И цена машины выше и бенз дороже и страховые жаднее, особенно те, в которых заставляет страховаться банк, в котором взят кредит.
адепт общественного транспорта. Зачем машина, если почти всегда и почти везде можно доехать на маршрутке?
Може в Польщі, а от в Канаді доведеться міняти світогляд. І звикати до місцевих автобусів не так просто буде, в наших приміських елекричках спокійніше
Я про це і кажу, в Канаді/США (за деякими виключеннями типу НЙ) просто необхідно мати два авто на сімью (кредит, страховка/бензин) до тисячі доларів США в місяць
, це якби для новоприбувщих емігрантів доволі велика стаття витрат.
В ЄС майже всюди можна пересуватися на ГТ за 20 доларів в місяць
.[/quote]
Для новоприбулих емігрантів можна трохи зменшити апетити і не брати нове авто в кредит в салоні. І о диво, витрати на автівку зменшуються більше, ніж удвічі
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35110
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1448 раз.
- Подякували: 8007 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Вів 13 сер, 2024 16:52
Gastarbaiter написав: Faceless написав:
Цифри держстату надзвичайно далекі від реальності, похибка тут в кілька разів як мінімум
Крім ІТ та штурмовиків на фронті, хто ці "багато хто", що мають хоча б від 100 тис.?
Києв Фейслеса (с) (тм)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36010
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2784 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor
, Google Adsense [Bot] і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|