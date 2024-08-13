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#<1 ... 2250225122522253> Додано: Вів 13 сер, 2024 15:57 Faceless написав: Bolt написав: Для цікавості, гляньте який середній бал НМТ у вступників на педагогічні спеціальності. Мені стає страшно, за наступні покоління, яких будуть вчити випускники цих педів.

Наприклад математику... Для цікавості, гляньте який середній бал НМТ у вступників на педагогічні спеціальності. Мені стає страшно, за наступні покоління, яких будуть вчити випускники цих педів.Наприклад математику...

Мені важко оцінювати бали з НМТ бо я випускався коли їх ще не було і хз що з чим порівнювати. Хоча, як бачу, він знижується для бюджетників, але трохи збільшився для контрактників Мені важко оцінювати бали з НМТ бо я випускався коли їх ще не було і хз що з чим порівнювати. Хоча, як бачу, він знижується для бюджетників, але трохи збільшився для контрактників

Та я бцчу, що там середній бал НМТ і так натягнутий за домомогою коефіцієнтів. Бо в малого при посиуплкнні в політех при вищих балах НМТ, рейтингових бал нижчий ніж тут.

Ну, щоб було зрозуміло про ті бали НМТ.

Було загалом по 26-34 завдання з різних предметів. Щоб просто скласти, треба було зробити 6-8 завдань(рівень відгадування) - це 100 балів, Тобто загалом градація 100-200 це успішність складання НМТ. Так, я там бачу, що на професію пов'язану з викладанням математики йдуть діти з рівнем знань з математики приблизно "просунутмй шостий клас"... Не говорячи, що можливо просто підгледіли списали. (Таке цілком можливо було) Та я бцчу, що там середній бал НМТ і так натягнутий за домомогою коефіцієнтів. Бо в малого при посиуплкнні в політех при вищих балах НМТ, рейтингових бал нижчий ніж тут.Ну, щоб було зрозуміло про ті бали НМТ.Було загалом по 26-34 завдання з різних предметів. Щоб просто скласти, треба було зробити 6-8 завдань(рівень відгадування) - це 100 балів, Тобто загалом градація 100-200 це успішність складання НМТ. Так, я там бачу, що на професію пов'язану з викладанням математики йдуть діти з рівнем знань з математики приблизно "просунутмй шостий клас"... Не говорячи, що можливо просто підгледіли списали. (Таке цілком можливо було) Bolt Повідомлень: 3093 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 236 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 16:01 BIGor написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав: Щось в Канаді якісь маленькі зарплати, 103 тис. кан. дол, це 8500 в місяць брутто і 4250 нетто в місяць, в американських доларах це буде 3100 дол/місяць на руки. Занавіс. Щось в Канаді якісь маленькі зарплати, 103 тис. кан. дол, це 8500 в місяць брутто і 4250 нетто в місяць, в американських доларах це буде 3100 дол/місяць на руки. Занавіс.

Мені калькулятор показує 5600-6200 CAD на руки в залежності від провінції. Мені калькулятор показує 5600-6200 CAD на руки в залежності від провінції.

Всього 20% податків? Напевно тоді Канада рай на Землі. Киньте пліз посилання на калькулятор.



ПС ще дивився українці розказували витрати тільки на автомобіль - приблизно 400 CAD пальне, 150 страховка, 500 кредит - 1050 CAD на одне авто щомісяця, а треба два. Ну і типу "висока" ЗП зливається на подібні речі.... Всього 20% податків? Напевно тоді Канада рай на Землі. Киньте пліз посилання на калькулятор.ПС ще дивився українці розказували витрати тільки на автомобіль - приблизно 400 CAD пальне, 150 страховка, 500 кредит - 1050 CAD на одне авто щомісяця, а треба два. Ну і типу "висока" ЗП зливається на подібні речі....



Вы хотите сказать, что на купленный в КРЕДИТ в Украине автомобиль, ниже расходы - сомневаюсь.

И цена машины выше и бенз дороже и страховые жаднее, особенно те, в которых заставляет страховаться банк, в котором взят кредит. Вы хотите сказать, что на купленный в КРЕДИТ в Украине автомобиль, ниже расходы - сомневаюсь.И цена машины выше и бенз дороже и страховые жаднее, особенно те, в которых заставляет страховаться банк, в котором взят кредит. rjkz

Повідомлень: 16880 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8398 раз. Подякували: 5294 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 16:07 rjkz написав: Вы хотите сказать, что на купленный в КРЕДИТ в Украине автомобиль, ниже расходы - сомневаюсь.

И цена машины выше и бенз дороже и страховые жаднее, особенно те, в которых заставляет страховаться банк, в котором взят кредит. Вы хотите сказать, что на купленный в КРЕДИТ в Украине автомобиль, ниже расходы - сомневаюсь.И цена машины выше и бенз дороже и страховые жаднее, особенно те, в которых заставляет страховаться банк, в котором взят кредит.

BIGor адепт общественного транспорта. Зачем машина, если почти всегда и почти везде можно доехать на маршрутке? адепт общественного транспорта. Зачем машина, если почти всегда и почти везде можно доехать на маршрутке? Gastarbaiter Повідомлень: 3308 З нами з: 26.02.18 Подякував: 679 раз. Подякували: 548 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 16:09 Faceless написав: akurt написав: Faceless написав: Ну так хоч веселіше, але все одно 4100-4600 чистими на місяць - якось не надихає Ну так хоч веселіше, але все одно 4100-4600 чистими на місяць - якось не надихає

Не надихає, але правда.

Люди в Канаді живуть досить скромно і середні зарплатня саме така, як вище навів Gastarbaiter.

До цього треба долати зовсім незрозумілі для українців речі, наприклад, всі платять податки і не складають хабарі в багажник авто купюрами по 100€ в сумі не менше 1/2 мільйона євро.

Витрати на життя можуть бути досить високими: наприклад, щомісячна витрата на страхування авто С$ 380.

На минулому тижні на трасі з міста Едмонтон в бік міста Red Deer по трасі їхало зовсім нове авто, куплене нашими українцями за 50 000 чесно зароблених в Україні грошей.

На трасу вийшов лось. Наші люди чемно зупинилися: то ж природа.

Але лось несподівано уявив, що він співробітник НАБУ і вдарив рогами те нове авто, що призвело до виникнення пошкодження.

Наші люди не стали - як це прийнято в Україні - стріляти лося (мій студентсикй товариш разом із друзяками - типа мисливцями, а на справді товстопузими алкашами вистріляв в Україні все геть на світі), щоби потім запивати його мʼясо горілкою «Гетьманська».

Вони просто подзвонили в страхову компанію, диспетчер якої повідомив, що вони без проблем відновлять авто, прибравши пошкодження.

Правда, при цьому щомісячну виплату за страховку буде збільшено з С$ 380 до суми в 430.

Тоді наші люди вирішили залишити на памʼять сліди чудової зустрічі з тим лосем.

Так що витрати є і не малі…

Але якось живуть... Не надихає, але правда.Люди в Канаді живуть досить скромно і середні зарплатня саме така, як вище навівДо цього треба долати зовсім незрозумілі для українців речі, наприклад, всі платять податки і не складають хабарі в багажник авто купюрами по 100€ в сумі не менше 1/2 мільйона євро.Витрати на життя можуть бути досить високими: наприклад, щомісячна витрата на страхування авто С$ 380.На минулому тижні на трасі з міста Едмонтон в бік міста Red Deer по трасі їхало зовсім нове авто, куплене нашими українцями за 50 000 чесно зароблених в Україні грошей.На трасу вийшов лось. Наші люди чемно зупинилися: то ж природа.Але лось несподівано уявив, що він співробітник НАБУ і вдарив рогами те нове авто, що призвело до виникнення пошкодження.Наші люди не стали - як це прийнято в Україні - стріляти лося (мій студентсикй товариш разом із друзяками - типа мисливцями, а на справді товстопузими алкашами вистріляв в Україні все геть на світі), щоби потім запивати його мʼясо горілкою «Гетьманська».Вони просто подзвонили в страхову компанію, диспетчер якої повідомив, що вони без проблем відновлять авто, прибравши пошкодження.Правда, при цьому щомісячну виплату за страховку буде збільшено з С$ 380 до суми в 430.Тоді наші люди вирішили залишити на памʼять сліди чудової зустрічі з тим лосем.Так що витрати є і не малі…Але якось живуть...

Звісно, податки платити треба, і за ті податки Канада вельми непогано підтримає вам штані в разі форс-мажора: профінансує дорогу операцію, надає муніципальне житло, доступне пенсіонеру з невеликою пенсією - маю родичів в Канаді.

Але, порівнюючі вельми високі й тому вельми високооплачувані посади, як наводили вище - і виходить, що в Україні, хай з усіма її негараздами і ухилянням від податків, але на руки можна заробляти приблизно стільки ж, при цьому вартість життя годі й порівнювати. Це як мінімум дивно.

Щодо історії з оленем чи лосем. Взагалі не розумію, що там має здивувати. За всі ці неприємності й платять страховій чималі гроші, щоб не істерити з подряпини на залізяці. В мене каско куди дешевше, звісно, але дозволяє теж не переживати за такі дрібниці. А олень не москаль, щоб в нього стріляти Звісно, податки платити треба, і за ті податки Канада вельми непогано підтримає вам штані в разі форс-мажора: профінансує дорогу операцію, надає муніципальне житло, доступне пенсіонеру з невеликою пенсією - маю родичів в Канаді.Але, порівнюючі вельми високі й тому вельми високооплачувані посади, як наводили вище - і виходить, що в Україні, хай з усіма її негараздами і ухилянням від податків, але на руки можна заробляти приблизно стільки ж,Щодо історії з оленем чи лосем. Взагалі не розумію, що там має здивувати. За всі ці неприємності й платять страховій чималі гроші, щоб не істерити з подряпини на залізяці. В мене каско куди дешевше, звісно, але дозволяє теж не переживати за такі дрібниці. А олень не москаль, щоб в нього стріляти



Бинго!

"Вот и ответ!"(с)

2-м %% "Киева Фейслесса" очень комфортно живется с сопоставимыми с канадскими зп, когда на каждом шагу их обслуживают люди с украинскими зарплатами.

Кассирша в Сильпо получает не 15,5 долларов в час, поэтому ее зп в сс колбасы намного ниже. Как и водила, который эту колбасу привез. Как и работник мясокомбината. и тд.

И врачу платится такая зп, что медицина в Украине "бесплатная" и ...тд Бинго!"Вот и ответ!"(с)2-м %% "Киева Фейслесса" очень комфортно живется с сопоставимыми с канадскими зп, когда на каждом шагу их обслуживают люди с украинскими зарплатами.Кассирша в Сильпо получает не 15,5 долларов в час, поэтому ее зп в сс колбасы намного ниже. Как и водила, который эту колбасу привез. Как и работник мясокомбината. и тд.И врачу платится такая зп, что медицина в Украине "бесплатная" и ...тд rjkz

Повідомлень: 16880 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8398 раз. Подякували: 5294 раз. Профіль 8 3 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 16:09 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: rjkz написав: Вы хотите сказать, что на купленный в КРЕДИТ в Украине автомобиль, ниже расходы - сомневаюсь.

И цена машины выше и бенз дороже и страховые жаднее, особенно те, в которых заставляет страховаться банк, в котором взят кредит. Вы хотите сказать, что на купленный в КРЕДИТ в Украине автомобиль, ниже расходы - сомневаюсь.И цена машины выше и бенз дороже и страховые жаднее, особенно те, в которых заставляет страховаться банк, в котором взят кредит.

BIGor адепт общественного транспорта. Зачем машина, если почти всегда и почти везде можно доехать на маршрутке? адепт общественного транспорта. Зачем машина, если почти всегда и почти везде можно доехать на маршрутке? Може в Польщі, а от в Канаді доведеться міняти світогляд. І звикати до місцевих автобусів не так просто буде, в наших приміських елекричках спокійніше Може в Польщі, а от в Канаді доведеться міняти світогляд. І звикати до місцевих автобусів не так просто буде, в наших приміських елекричках спокійніше Faceless

Модератор Повідомлень: 35110 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1448 раз. Подякували: 8007 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 16:13 Faceless написав: Gastarbaiter написав: Мова йшла саме про суми. Що "багато хто" в Україні має 3-4 куо і сенсу їхати за кордон, щоб мати ті самі 3-4 куо, взагалі немає. Мова йшла саме про суми. Що "багато хто" в Україні має 3-4 куо і сенсу їхати за кордон, щоб мати ті самі 3-4 куо, взагалі немає.

Не те, щоб взагалі немає. Просто якісь сумні перспективи їхати в на порядок більш дорогу країну, високорозвинену, де ніби має бути більше можливостей, а по факту - на ті самі гроші, тільки купівельна спроможність їх буде в кілька разів менше

Дописи rjkz в цьому плані мотивують куди краще Не те, щоб взагалі немає. Просто якісь сумні перспективи їхати в на порядок більш дорогу країну, високорозвинену, де ніби має бути більше можливостей, а по факту - на ті самі гроші, тільки купівельна спроможність їх буде в кілька разів меншеДописи rjkz в цьому плані мотивують куди краще



В США, а особенно в НЙ, зп намного выше, чем в Канаде.

Но и город самый дорогой на планете. В США, а особенно в НЙ, зп намного выше, чем в Канаде.Но и город самый дорогой на планете. rjkz

Повідомлень: 16880 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8398 раз. Подякували: 5294 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 16:27 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Faceless написав: akurt написав: Не надихає, але правда.

Люди в Канаді живуть досить скромно і середні зарплатня саме така, як вище навів Gastarbaiter.

До цього треба долати зовсім незрозумілі для українців речі, наприклад, всі платять податки і не складають хабарі в багажник авто купюрами по 100€ в сумі не менше 1/2 мільйона євро.

Витрати на життя можуть бути досить високими: наприклад, щомісячна витрата на страхування авто С$ 380.

На минулому тижні на трасі з міста Едмонтон в бік міста Red Deer по трасі їхало зовсім нове авто, куплене нашими українцями за 50 000 чесно зароблених в Україні грошей.

На трасу вийшов лось. Наші люди чемно зупинилися: то ж природа.

Але лось несподівано уявив, що він співробітник НАБУ і вдарив рогами те нове авто, що призвело до виникнення пошкодження.

Наші люди не стали - як це прийнято в Україні - стріляти лося (мій студентсикй товариш разом із друзяками - типа мисливцями, а на справді товстопузими алкашами вистріляв в Україні все геть на світі), щоби потім запивати його мʼясо горілкою «Гетьманська».

Вони просто подзвонили в страхову компанію, диспетчер якої повідомив, що вони без проблем відновлять авто, прибравши пошкодження.

Правда, при цьому щомісячну виплату за страховку буде збільшено з С$ 380 до суми в 430.

Тоді наші люди вирішили залишити на памʼять сліди чудової зустрічі з тим лосем.

Так що витрати є і не малі…

Але якось живуть...

Звісно, податки платити треба, і за ті податки Канада вельми непогано підтримає вам штані в разі форс-мажора: профінансує дорогу операцію, надає муніципальне житло, доступне пенсіонеру з невеликою пенсією - маю родичів в Канаді.

Але, порівнюючі вельми високі й тому вельми високооплачувані посади, як наводили вище - і виходить, що в Україні, хай з усіма її негараздами і ухилянням від податків, але на руки можна заробляти приблизно стільки ж, при цьому вартість життя годі й порівнювати. Це як мінімум дивно.

Щодо історії з оленем чи лосем. Взагалі не розумію, що там має здивувати. За всі ці неприємності й платять страховій чималі гроші, щоб не істерити з подряпини на залізяці. В мене каско куди дешевше, звісно, але дозволяє теж не переживати за такі дрібниці. А олень не москаль, щоб в нього стріляти Звісно, податки платити треба, і за ті податки Канада вельми непогано підтримає вам штані в разі форс-мажора: профінансує дорогу операцію, надає муніципальне житло, доступне пенсіонеру з невеликою пенсією - маю родичів в Канаді.Але, порівнюючі вельми високі й тому вельми високооплачувані посади, як наводили вище - і виходить, що в Україні, хай з усіма її негараздами і ухилянням від податків, але на руки можна заробляти приблизно стільки ж,Щодо історії з оленем чи лосем. Взагалі не розумію, що там має здивувати. За всі ці неприємності й платять страховій чималі гроші, щоб не істерити з подряпини на залізяці. В мене каско куди дешевше, звісно, але дозволяє теж не переживати за такі дрібниці. А олень не москаль, щоб в нього стріляти



Бинго!

"Вот и ответ!"(с)

2-м %% "Киева Фейслесса" очень комфортно живется с сопоставимыми с канадскими зп, когда на каждом шагу их обслуживают люди с украинскими зарплатами.

Кассирша в Сильпо получает не 15,5 долларов в час, поэтому ее зп в сс колбасы намного ниже. Как и водила, который эту колбасу привез. Как и работник мясокомбината. и тд.

И врачу платится такая зп, что медицина в Украине "бесплатная" и ...тд Бинго!"Вот и ответ!"(с)2-м %% "Киева Фейслесса" очень комфортно живется с сопоставимыми с канадскими зп, когда на каждом шагу их обслуживают люди с украинскими зарплатами.Кассирша в Сильпо получает не 15,5 долларов в час, поэтому ее зп в сс колбасы намного ниже. Как и водила, который эту колбасу привез. Как и работник мясокомбината. и тд.И врачу платится такая зп, что медицина в Украине "бесплатная" и ...тд

Ну ви це вже не вперше пишете.

Але що поганого з того, що спеціаліст розраховує, що в еміграції хоча б номінально більше зароблятиме? Що в цьому нераціонального? Має ж бути матеріальний сенс у еміграції, якщо вже її розглядати. А то ви так пишете, ніби ці люди ще мають провину відчувати, що заробляють трохи більше середнього - знаннями й зусиллями, а не вкравши чи отримуючи хабарі. Ну ви це вже не вперше пишете.Але що поганого з того, що спеціаліст розраховує, що в еміграції хоча б номінально більше зароблятиме? Що в цьому нераціонального? Має ж бути матеріальний сенс у еміграції, якщо вже її розглядати. А то ви так пишете, ніби ці люди ще мають провину відчувати, що заробляють трохи більше середнього - знаннями й зусиллями, а не вкравши чи отримуючи хабарі. Faceless

Модератор Повідомлень: 35110 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1448 раз. Подякували: 8007 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 16:40 Faceless написав: Gastarbaiter написав: rjkz написав: Вы хотите сказать, что на купленный в КРЕДИТ в Украине автомобиль, ниже расходы - сомневаюсь.

И цена машины выше и бенз дороже и страховые жаднее, особенно те, в которых заставляет страховаться банк, в котором взят кредит. Вы хотите сказать, что на купленный в КРЕДИТ в Украине автомобиль, ниже расходы - сомневаюсь.И цена машины выше и бенз дороже и страховые жаднее, особенно те, в которых заставляет страховаться банк, в котором взят кредит.

BIGor адепт общественного транспорта. Зачем машина, если почти всегда и почти везде можно доехать на маршрутке? адепт общественного транспорта. Зачем машина, если почти всегда и почти везде можно доехать на маршрутке? Може в Польщі, а от в Канаді доведеться міняти світогляд. І звикати до місцевих автобусів не так просто буде, в наших приміських елекричках спокійніше Може в Польщі, а от в Канаді доведеться міняти світогляд. І звикати до місцевих автобусів не так просто буде, в наших приміських елекричках спокійніше

Я про це і кажу, в Канаді/США (за деякими виключеннями типу НЙ) просто необхідно мати два авто на сімью (кредит, страховка/бензин) до тисячі доларів США в місяць, це якби для новоприбувщих емігрантів доволі велика стаття витрат.

В ЄС майже всюди можна пересуватися на ГТ за 20 доларів в місяць. Я про це і кажу, в Канаді/США (за деякими виключеннями типу НЙ) просто необхідно мати два авто на сімью (кредит, страховка/бензин), це якби для новоприбувщих емігрантів доволі велика стаття витрат.В ЄС майже всюди можна пересуватися на ГТ за BIGor

Повідомлень: 9252 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1359 раз. Подякували: 1756 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 16:43 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: Gastarbaiter написав: [quote="5756805:rjkz"]

Вы хотите сказать, что на купленный в КРЕДИТ в Украине автомобиль, ниже расходы - сомневаюсь.

И цена машины выше и бенз дороже и страховые жаднее, особенно те, в которых заставляет страховаться банк, в котором взят кредит.

BIGor адепт общественного транспорта. Зачем машина, если почти всегда и почти везде можно доехать на маршрутке? адепт общественного транспорта. Зачем машина, если почти всегда и почти везде можно доехать на маршрутке? Може в Польщі, а от в Канаді доведеться міняти світогляд. І звикати до місцевих автобусів не так просто буде, в наших приміських елекричках спокійніше Може в Польщі, а от в Канаді доведеться міняти світогляд. І звикати до місцевих автобусів не так просто буде, в наших приміських елекричках спокійніше

Я про це і кажу, в Канаді/США (за деякими виключеннями типу НЙ) просто необхідно мати два авто на сімью (кредит, страховка/бензин) до тисячі доларів США в місяць, це якби для новоприбувщих емігрантів доволі велика стаття витрат.

В ЄС майже всюди можна пересуватися на ГТ за 20 доларів в місяць.[/quote]

Для новоприбулих емігрантів можна трохи зменшити апетити і не брати нове авто в кредит в салоні. І о диво, витрати на автівку зменшуються більше, ніж удвічі Я про це і кажу, в Канаді/США (за деякими виключеннями типу НЙ) просто необхідно мати два авто на сімью (кредит, страховка/бензин), це якби для новоприбувщих емігрантів доволі велика стаття витрат.В ЄС майже всюди можна пересуватися на ГТ за.[/quote]Для новоприбулих емігрантів можна трохи зменшити апетити і не брати нове авто в кредит в салоні. І о диво, витрати на автівку зменшуються більше, ніж удвічі Faceless

Модератор Повідомлень: 35110 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1448 раз. Подякували: 8007 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 16:52 Gastarbaiter написав: Faceless написав: Цифри держстату надзвичайно далекі від реальності, похибка тут в кілька разів як мінімум Цифри держстату надзвичайно далекі від реальності, похибка тут в кілька разів як мінімум

Крім ІТ та штурмовиків на фронті, хто ці "багато хто", що мають хоча б від 100 тис.? Крім ІТ та штурмовиків на фронті, хто ці "багато хто", що мають хоча б від 100 тис.?

Києв Фейслеса (с) (тм) Києв Фейслеса (с) (тм) flyman

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