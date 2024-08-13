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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2250225122522253
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 16:56

  Дюрі-бачі написав:А в мене сьогодні черговий шок: біля університету бетонують доріжку через "парк" до нового ЖК. Дивуюсь, що працює бригада циган. Підходжу ближче - а вони спілкуються англійською з характерним індуським акцентом... Ось воно - майбутнє України вже зараз...

це була група брахмінів які медитували
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 17:01

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Я про це і кажу, в Канаді/США (за деякими виключеннями типу НЙ) просто необхідно мати два авто на сімью (кредит, страховка/бензин) до тисячі доларів США в місяць, це якби для новоприбувщих емігрантів доволі велика стаття витрат.
В ЄС майже всюди можна пересуватися на ГТ за 20 доларів в місяць.

Для новоприбулих емігрантів можна трохи зменшити апетити і не брати нове авто в кредит в салоні. І о диво, витрати на автівку зменшуються більше, ніж удвічі

Бу авто в таких країнах великий гемор - великі пробіги, дорогий ремонт. Думаєте чого ці всі "бітки" з США не ремонтуються там а відправляються в Україну?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 17:01

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Для новоприбулих емігрантів можна трохи зменшити апетити і не брати нове авто в кредит в салоні. І о диво, витрати на автівку зменшуються більше, ніж удвічі

В Испании если не выделываться то можно без проблем взять какую-то норм 10летнюю машину за 3-5к евро и кататься на ней еще лет 5. Думаю в Америке с их аукционами это обойдется еще дешевле.
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 17:06

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:[quote="5756810:Faceless"]
Я про це і кажу, в Канаді/США (за деякими виключеннями типу НЙ) просто необхідно мати два авто на сімью (кредит, страховка/бензин) до тисячі доларів США в місяць, це якби для новоприбувщих емігрантів доволі велика стаття витрат.
В ЄС майже всюди можна пересуватися на ГТ за 20 доларів в місяць.

Для новоприбулих емігрантів можна трохи зменшити апетити і не брати нове авто в кредит в салоні. І о диво, витрати на автівку зменшуються більше, ніж удвічі

Бу авто в таких країнах великий гемор - великі пробіги, дорогий ремонт. Думаєте чого ці всі "бітки" з США не ремонтуються там а відправляються в Україну?[/quote]Дуже смішно, а ще смішніше чути ці теоретизування від того, в кого авто і не було ніколи
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 17:14

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Для новоприбулих емігрантів можна трохи зменшити апетити і не брати нове авто в кредит в салоні. І о диво, витрати на автівку зменшуються більше, ніж удвічі

Бу авто в таких країнах великий гемор - великі пробіги, дорогий ремонт. Думаєте чого ці всі "бітки" з США не ремонтуються там а відправляються в Україну?
Дуже смішно, а ще смішніше чути ці теоретизування від того, в кого авто і не було ніколи[/quote]
Дуже смішно, а ще смішніше чути ці теоретизування про еміграцію від того, в хто ніколи ні разу не емігрував.
BIGor
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