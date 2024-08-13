|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 сер, 2024 16:56
Дюрі-бачі написав:
А в мене сьогодні черговий шок: біля університету бетонують доріжку через "парк" до нового ЖК. Дивуюсь, що працює бригада циган. Підходжу ближче - а вони спілкуються англійською з характерним індуським акцентом... Ось воно - майбутнє України вже зараз...
це була група брахмінів які медитували
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36010
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2784 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 13 сер, 2024 17:01
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
Я про це і кажу, в Канаді/США (за деякими виключеннями типу НЙ) просто необхідно мати два авто на сімью (кредит, страховка/бензин) до тисячі доларів США в місяць
, це якби для новоприбувщих емігрантів доволі велика стаття витрат.
В ЄС майже всюди можна пересуватися на ГТ за 20 доларів в місяць
.
Для новоприбулих емігрантів можна трохи зменшити апетити і не брати нове авто в кредит в салоні. І о диво, витрати на автівку зменшуються більше, ніж удвічі
Бу авто в таких країнах великий гемор - великі пробіги, дорогий ремонт. Думаєте чого ці всі "бітки" з США не ремонтуються там а відправляються в Україну?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9253
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1359 раз.
- Подякували: 1756 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 13 сер, 2024 17:01
Faceless написав:
Для новоприбулих емігрантів можна трохи зменшити апетити і не брати нове авто в кредит в салоні. І о диво, витрати на автівку зменшуються більше, ніж удвічі
В Испании если не выделываться то можно без проблем взять какую-то норм 10летнюю машину за 3-5к евро и кататься на ней еще лет 5. Думаю в Америке с их аукционами это обойдется еще дешевле.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 522
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 13 сер, 2024 17:06
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:[quote="5756810:Faceless"]
Я про це і кажу, в Канаді/США (за деякими виключеннями типу НЙ) просто необхідно мати два авто на сімью (кредит, страховка/бензин) до тисячі доларів США в місяць, це якби для новоприбувщих емігрантів доволі велика стаття витрат.
В ЄС майже всюди можна пересуватися на ГТ за 20 доларів в місяць.
Для новоприбулих емігрантів можна трохи зменшити апетити і не брати нове авто в кредит в салоні. І о диво, витрати на автівку зменшуються більше, ніж удвічі
Бу авто в таких країнах великий гемор - великі пробіги, дорогий ремонт. Думаєте чого ці всі "бітки" з США не ремонтуються там а відправляються в Україну?[/quote]Дуже смішно, а ще смішніше чути ці теоретизування від того, в кого авто і не було ніколи
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35110
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1448 раз.
- Подякували: 8007 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Вів 13 сер, 2024 17:14
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
Для новоприбулих емігрантів можна трохи зменшити апетити і не брати нове авто в кредит в салоні. І о диво, витрати на автівку зменшуються більше, ніж удвічі
Бу авто в таких країнах великий гемор - великі пробіги, дорогий ремонт. Думаєте чого ці всі "бітки" з США не ремонтуються там а відправляються в Україну?
Дуже смішно, а ще смішніше чути ці теоретизування від того, в кого авто і не було ніколи[/quote]
Дуже смішно, а ще смішніше чути ці теоретизування про еміграцію від того, в хто ніколи ні разу не емігрував.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9253
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1359 раз.
- Подякували: 1756 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|