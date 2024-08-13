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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 сер, 2024 16:56
Дюрі-бачі написав:
А в мене сьогодні черговий шок: біля університету бетонують доріжку через "парк" до нового ЖК. Дивуюсь, що працює бригада циган. Підходжу ближче - а вони спілкуються англійською з характерним індуським акцентом... Ось воно - майбутнє України вже зараз...
це була група брахмінів які медитували
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Додано: Вів 13 сер, 2024 17:01
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
Я про це і кажу, в Канаді/США (за деякими виключеннями типу НЙ) просто необхідно мати два авто на сімью (кредит, страховка/бензин) до тисячі доларів США в місяць
, це якби для новоприбувщих емігрантів доволі велика стаття витрат.
В ЄС майже всюди можна пересуватися на ГТ за 20 доларів в місяць
.
Для новоприбулих емігрантів можна трохи зменшити апетити і не брати нове авто в кредит в салоні. І о диво, витрати на автівку зменшуються більше, ніж удвічі
Бу авто в таких країнах великий гемор - великі пробіги, дорогий ремонт. Думаєте чого ці всі "бітки" з США не ремонтуються там а відправляються в Україну?
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Додано: Вів 13 сер, 2024 17:01
Faceless написав:
Для новоприбулих емігрантів можна трохи зменшити апетити і не брати нове авто в кредит в салоні. І о диво, витрати на автівку зменшуються більше, ніж удвічі
В Испании если не выделываться то можно без проблем взять какую-то норм 10летнюю машину за 3-5к евро и кататься на ней еще лет 5. Думаю в Америке с их аукционами это обойдется еще дешевле.
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Додано: Вів 13 сер, 2024 17:06
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:Я про це і кажу, в Канаді/США (за деякими виключеннями типу НЙ) просто необхідно мати два авто на сімью (кредит, страховка/бензин) до тисячі доларів США в місяць, це якби для новоприбувщих емігрантів доволі велика стаття витрат.
В ЄС майже всюди можна пересуватися на ГТ за 20 доларів в місяць.
Для новоприбулих емігрантів можна трохи зменшити апетити і не брати нове авто в кредит в салоні. І о диво, витрати на автівку зменшуються більше, ніж удвічі
Бу авто в таких країнах великий гемор - великі пробіги, дорогий ремонт. Думаєте чого ці всі "бітки" з США не ремонтуються там а відправляються в Україну?
Дуже смішно, а ще смішніше чути ці теоретизування від того, в кого авто і не було ніколи
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Додано: Вів 13 сер, 2024 17:45
Gastarbaiter написав:
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rjkz написав:
Вы хотите сказать, что на купленный в КРЕДИТ в Украине автомобиль, ниже расходы - сомневаюсь.
И цена машины выше и бенз дороже и страховые жаднее, особенно те, в которых заставляет страховаться банк, в котором взят кредит.
адепт общественного транспорта. Зачем машина, если почти всегда и почти везде можно доехать на маршрутке?
Я в Киеве не вылазил из-за руля, а в НЙ стал адептом ОТ.
Намного удобней, чем на машине.
А с машиной и гемора больше и расходов.
Мне тут написали, что у меня оказывается 4 куе на месяц.
Прикиньте, если с этих несчастных 4 куе еще и 1 куе отдавать за машину?
А остальные расходы? А частная школа для детей?
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Додано: Вів 13 сер, 2024 18:05
rjkz написав:
Я в Киеве не вылазил из-за руля, а в НЙ стал адептом ОТ.
Намного удобней, чем на машине.
А с машиной и гемора больше и расходов.
В каждом месте своя специфика. Я в "парализованном пробками" Кракове везде езжу за рулем.
Расходы (бенз, страховка, ремонт): 150 дол. в месяц.
Экономия на регулярных закупках благодаря наличию машины: около 100 дол. в месяц.
Экономия на проездном: 25 дол. в месяц.
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Додано: Вів 13 сер, 2024 18:09
slonomag написав:
В Испании если не выделываться то можно без проблем взять какую-то норм 10летнюю машину за 3-5к евро и кататься на ней еще лет 5. Думаю в Америке с их аукционами это обойдется еще дешевле.
Всі знайомі в Європі після 10 років машини терміново продавали, бо там якісь екологічні податки дуже високі...
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 13 сер, 2024 18:14
Gastarbaiter написав: rjkz написав:
Я в Киеве не вылазил из-за руля, а в НЙ стал адептом ОТ.
Намного удобней, чем на машине.
А с машиной и гемора больше и расходов.
В каждом месте своя специфика. Я в "парализованном пробками" Кракове везде езжу за рулем.
Расходы (бенз, страховка, ремонт): 150 дол. в месяц.
Экономия на регулярных закупках благодаря наличию машины: около 100 дол. в месяц.
Экономия на проездном: 25 дол. в месяц.
Щось наш "економіст" забув про амортизацію авто і оплати паркування та утримання паркомісця - ну це так звичайно, дрібниці
.
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BIGor
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Додано: Вів 13 сер, 2024 18:24
BIGor написав:
Щось наш "економіст" забув про амортизацію авто і оплати паркування та утримання паркомісця - ну це так звичайно, дрібниці
.
Купив кілька років тому за 4 куо, здається. Зараз міг би продати десь за 3,6. Ок, спіймали. Додаємо ще по 10 доларів на місяць на амортизацію. Парковка у дворі безкоштовна. Парковка в місті - копійки. Ну хай ще +5-10 доларів буде. Добре, ще інколи користуюся ОТ та купую квитки. Хай ще +10 дол. Ага, ще раз на рік 25 дол. за техогляд. Разом володіння і корисування автівкою мені виходить десь 50-55 дол./місяць.
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Додано: Вів 13 сер, 2024 18:27
Дюрі-бачі написав:
Всі знайомі в Європі після 10 років машини терміново продавали, бо там якісь екологічні податки дуже високі...
В різних країнах різні податки. Десь взагалі немає. В Греції навіть у Афінах більшість автівок пам'ятають ще часи хунти, здається.
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