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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 16:56

  Дюрі-бачі написав:А в мене сьогодні черговий шок: біля університету бетонують доріжку через "парк" до нового ЖК. Дивуюсь, що працює бригада циган. Підходжу ближче - а вони спілкуються англійською з характерним індуським акцентом... Ось воно - майбутнє України вже зараз...

це була група брахмінів які медитували
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 17:01

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Я про це і кажу, в Канаді/США (за деякими виключеннями типу НЙ) просто необхідно мати два авто на сімью (кредит, страховка/бензин) до тисячі доларів США в місяць, це якби для новоприбувщих емігрантів доволі велика стаття витрат.
В ЄС майже всюди можна пересуватися на ГТ за 20 доларів в місяць.

Для новоприбулих емігрантів можна трохи зменшити апетити і не брати нове авто в кредит в салоні. І о диво, витрати на автівку зменшуються більше, ніж удвічі

Бу авто в таких країнах великий гемор - великі пробіги, дорогий ремонт. Думаєте чого ці всі "бітки" з США не ремонтуються там а відправляються в Україну?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 17:01

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Для новоприбулих емігрантів можна трохи зменшити апетити і не брати нове авто в кредит в салоні. І о диво, витрати на автівку зменшуються більше, ніж удвічі

В Испании если не выделываться то можно без проблем взять какую-то норм 10летнюю машину за 3-5к евро и кататься на ней еще лет 5. Думаю в Америке с их аукционами это обойдется еще дешевле.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 17:06

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Я про це і кажу, в Канаді/США (за деякими виключеннями типу НЙ) просто необхідно мати два авто на сімью (кредит, страховка/бензин) до тисячі доларів США в місяць, це якби для новоприбувщих емігрантів доволі велика стаття витрат.
В ЄС майже всюди можна пересуватися на ГТ за 20 доларів в місяць.

Для новоприбулих емігрантів можна трохи зменшити апетити і не брати нове авто в кредит в салоні. І о диво, витрати на автівку зменшуються більше, ніж удвічі

Бу авто в таких країнах великий гемор - великі пробіги, дорогий ремонт. Думаєте чого ці всі "бітки" з США не ремонтуються там а відправляються в Україну?
Дуже смішно, а ще смішніше чути ці теоретизування від того, в кого авто і не було ніколи
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 17:45

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:Вы хотите сказать, что на купленный в КРЕДИТ в Украине автомобиль, ниже расходы - сомневаюсь.
И цена машины выше и бенз дороже и страховые жаднее, особенно те, в которых заставляет страховаться банк, в котором взят кредит.

BIGor адепт общественного транспорта. Зачем машина, если почти всегда и почти везде можно доехать на маршрутке?


Я в Киеве не вылазил из-за руля, а в НЙ стал адептом ОТ.
Намного удобней, чем на машине.
А с машиной и гемора больше и расходов.
Мне тут написали, что у меня оказывается 4 куе на месяц.
Прикиньте, если с этих несчастных 4 куе еще и 1 куе отдавать за машину?
А остальные расходы? А частная школа для детей?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 18:05

  rjkz написав:Я в Киеве не вылазил из-за руля, а в НЙ стал адептом ОТ.
Намного удобней, чем на машине.
А с машиной и гемора больше и расходов.

В каждом месте своя специфика. Я в "парализованном пробками" Кракове везде езжу за рулем.
Расходы (бенз, страховка, ремонт): 150 дол. в месяц.
Экономия на регулярных закупках благодаря наличию машины: около 100 дол. в месяц.
Экономия на проездном: 25 дол. в месяц.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 18:09

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:В Испании если не выделываться то можно без проблем взять какую-то норм 10летнюю машину за 3-5к евро и кататься на ней еще лет 5. Думаю в Америке с их аукционами это обойдется еще дешевле.

Всі знайомі в Європі після 10 років машини терміново продавали, бо там якісь екологічні податки дуже високі...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 18:14

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:Я в Киеве не вылазил из-за руля, а в НЙ стал адептом ОТ.
Намного удобней, чем на машине.
А с машиной и гемора больше и расходов.

В каждом месте своя специфика. Я в "парализованном пробками" Кракове везде езжу за рулем.
Расходы (бенз, страховка, ремонт): 150 дол. в месяц.
Экономия на регулярных закупках благодаря наличию машины: около 100 дол. в месяц.
Экономия на проездном: 25 дол. в месяц.

Щось наш "економіст" забув про амортизацію авто і оплати паркування та утримання паркомісця - ну це так звичайно, дрібниці :D .
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 18:24

  BIGor написав:Щось наш "економіст" забув про амортизацію авто і оплати паркування та утримання паркомісця - ну це так звичайно, дрібниці :D .

Купив кілька років тому за 4 куо, здається. Зараз міг би продати десь за 3,6. Ок, спіймали. Додаємо ще по 10 доларів на місяць на амортизацію. Парковка у дворі безкоштовна. Парковка в місті - копійки. Ну хай ще +5-10 доларів буде. Добре, ще інколи користуюся ОТ та купую квитки. Хай ще +10 дол. Ага, ще раз на рік 25 дол. за техогляд. Разом володіння і корисування автівкою мені виходить десь 50-55 дол./місяць.
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 18:27

  Дюрі-бачі написав:Всі знайомі в Європі після 10 років машини терміново продавали, бо там якісь екологічні податки дуже високі...

В різних країнах різні податки. Десь взагалі немає. В Греції навіть у Афінах більшість автівок пам'ятають ще часи хунти, здається.
Gastarbaiter
 
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