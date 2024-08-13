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#<1 ... 2251225222532254> Додано: Вів 13 сер, 2024 16:56 Дюрі-бачі написав: А в мене сьогодні черговий шок: біля університету бетонують доріжку через "парк" до нового ЖК. Дивуюсь, що працює бригада циган. Підходжу ближче - а вони спілкуються англійською з характерним індуським акцентом... Ось воно - майбутнє України вже зараз... А в мене сьогодні черговий шок: біля університету бетонують доріжку через "парк" до нового ЖК. Дивуюсь, що працює бригада циган. Підходжу ближче - а вони спілкуються англійською з характерним індуським акцентом... Ось воно - майбутнє України вже зараз...

це була група брахмінів які медитували це була група брахмінів які медитували flyman

Повідомлень: 36012 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2784 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 17:01 Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав: Я про це і кажу, в Канаді/США (за деякими виключеннями типу НЙ) просто необхідно мати два авто на сімью (кредит, страховка/бензин) до тисячі доларів США в місяць, це якби для новоприбувщих емігрантів доволі велика стаття витрат.

В ЄС майже всюди можна пересуватися на ГТ за 20 доларів в місяць. Я про це і кажу, в Канаді/США (за деякими виключеннями типу НЙ) просто необхідно мати два авто на сімью (кредит, страховка/бензин), це якби для новоприбувщих емігрантів доволі велика стаття витрат.В ЄС майже всюди можна пересуватися на ГТ за

Для новоприбулих емігрантів можна трохи зменшити апетити і не брати нове авто в кредит в салоні. І о диво, витрати на автівку зменшуються більше, ніж удвічі Для новоприбулих емігрантів можна трохи зменшити апетити і не брати нове авто в кредит в салоні. І о диво, витрати на автівку зменшуються більше, ніж удвічі

Бу авто в таких країнах великий гемор - великі пробіги, дорогий ремонт. Думаєте чого ці всі "бітки" з США не ремонтуються там а відправляються в Україну? Бу авто в таких країнах великий гемор - великі пробіги, дорогий ремонт. Думаєте чого ці всі "бітки" з США не ремонтуються там а відправляються в Україну? BIGor

Повідомлень: 9253 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1359 раз. Подякували: 1757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 17:01 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Для новоприбулих емігрантів можна трохи зменшити апетити і не брати нове авто в кредит в салоні. І о диво, витрати на автівку зменшуються більше, ніж удвічі Для новоприбулих емігрантів можна трохи зменшити апетити і не брати нове авто в кредит в салоні. І о диво, витрати на автівку зменшуються більше, ніж удвічі

В Испании если не выделываться то можно без проблем взять какую-то норм 10летнюю машину за 3-5к евро и кататься на ней еще лет 5. Думаю в Америке с их аукционами это обойдется еще дешевле. В Испании если не выделываться то можно без проблем взять какую-то норм 10летнюю машину за 3-5к евро и кататься на ней еще лет 5. Думаю в Америке с их аукционами это обойдется еще дешевле. slonomag Повідомлень: 522 З нами з: 23.11.17 Подякував: 12 раз. Подякували: 126 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 17:06 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: Я про це і кажу, в Канаді/США (за деякими виключеннями типу НЙ) просто необхідно мати два авто на сімью (кредит, страховка/бензин) до тисячі доларів США в місяць, це якби для новоприбувщих емігрантів доволі велика стаття витрат.

В ЄС майже всюди можна пересуватися на ГТ за 20 доларів в місяць.

Для новоприбулих емігрантів можна трохи зменшити апетити і не брати нове авто в кредит в салоні. І о диво, витрати на автівку зменшуються більше, ніж удвічі Для новоприбулих емігрантів можна трохи зменшити апетити і не брати нове авто в кредит в салоні. І о диво, витрати на автівку зменшуються більше, ніж удвічі

Бу авто в таких країнах великий гемор - великі пробіги, дорогий ремонт. Думаєте чого ці всі "бітки" з США не ремонтуються там а відправляються в Україну? Бу авто в таких країнах великий гемор - великі пробіги, дорогий ремонт. Думаєте чого ці всі "бітки" з США не ремонтуються там а відправляються в Україну? Дуже смішно, а ще смішніше чути ці теоретизування від того, в кого авто і не було ніколи Дуже смішно, а ще смішніше чути ці теоретизування від того, в кого авто і не було ніколи Faceless

Модератор Повідомлень: 35110 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1448 раз. Подякували: 8007 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 17:45 Gastarbaiter написав: rjkz написав: Вы хотите сказать, что на купленный в КРЕДИТ в Украине автомобиль, ниже расходы - сомневаюсь.

И цена машины выше и бенз дороже и страховые жаднее, особенно те, в которых заставляет страховаться банк, в котором взят кредит. Вы хотите сказать, что на купленный в КРЕДИТ в Украине автомобиль, ниже расходы - сомневаюсь.И цена машины выше и бенз дороже и страховые жаднее, особенно те, в которых заставляет страховаться банк, в котором взят кредит.

BIGor адепт общественного транспорта. Зачем машина, если почти всегда и почти везде можно доехать на маршрутке? адепт общественного транспорта. Зачем машина, если почти всегда и почти везде можно доехать на маршрутке?



Я в Киеве не вылазил из-за руля, а в НЙ стал адептом ОТ.

Намного удобней, чем на машине.

А с машиной и гемора больше и расходов.

Мне тут написали, что у меня оказывается 4 куе на месяц.

Прикиньте, если с этих несчастных 4 куе еще и 1 куе отдавать за машину?

А остальные расходы? А частная школа для детей? Я в Киеве не вылазил из-за руля, а в НЙ стал адептом ОТ.Намного удобней, чем на машине.А с машиной и гемора больше и расходов.Мне тут написали, что у меня оказывается 4 куе на месяц.Прикиньте, если с этих несчастных 4 куе еще и 1 куе отдавать за машину?А остальные расходы? А частная школа для детей? rjkz

Повідомлень: 16881 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8399 раз. Подякували: 5294 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 18:05 rjkz написав: Я в Киеве не вылазил из-за руля, а в НЙ стал адептом ОТ.

Намного удобней, чем на машине.

А с машиной и гемора больше и расходов. Я в Киеве не вылазил из-за руля, а в НЙ стал адептом ОТ.Намного удобней, чем на машине.А с машиной и гемора больше и расходов.

В каждом месте своя специфика. Я в "парализованном пробками" Кракове везде езжу за рулем.

Расходы (бенз, страховка, ремонт): 150 дол. в месяц.

Экономия на регулярных закупках благодаря наличию машины: около 100 дол. в месяц.

Экономия на проездном: 25 дол. в месяц. В каждом месте своя специфика. Я в "парализованном пробками" Кракове везде езжу за рулем.Расходы (бенз, страховка, ремонт): 150 дол. в месяц.Экономия на регулярных закупках благодаря наличию машины: около 100 дол. в месяц.Экономия на проездном: 25 дол. в месяц. Gastarbaiter Повідомлень: 3311 З нами з: 26.02.18 Подякував: 679 раз. Подякували: 548 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 18:09 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: В Испании если не выделываться то можно без проблем взять какую-то норм 10летнюю машину за 3-5к евро и кататься на ней еще лет 5. Думаю в Америке с их аукционами это обойдется еще дешевле. В Испании если не выделываться то можно без проблем взять какую-то норм 10летнюю машину за 3-5к евро и кататься на ней еще лет 5. Думаю в Америке с их аукционами это обойдется еще дешевле.

Всі знайомі в Європі після 10 років машини терміново продавали, бо там якісь екологічні податки дуже високі... Всі знайомі в Європі після 10 років машини терміново продавали, бо там якісь екологічні податки дуже високі... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3579 З нами з: 29.07.22 Подякував: 628 раз. Подякували: 451 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 18:14 Gastarbaiter написав: rjkz написав: Я в Киеве не вылазил из-за руля, а в НЙ стал адептом ОТ.

Намного удобней, чем на машине.

А с машиной и гемора больше и расходов. Я в Киеве не вылазил из-за руля, а в НЙ стал адептом ОТ.Намного удобней, чем на машине.А с машиной и гемора больше и расходов.

В каждом месте своя специфика. Я в "парализованном пробками" Кракове везде езжу за рулем.

Расходы (бенз, страховка, ремонт): 150 дол. в месяц.

Экономия на регулярных закупках благодаря наличию машины: около 100 дол. в месяц.

Экономия на проездном: 25 дол. в месяц. В каждом месте своя специфика. Я в "парализованном пробками" Кракове везде езжу за рулем.Расходы (бенз, страховка, ремонт): 150 дол. в месяц.Экономия на регулярных закупках благодаря наличию машины: около 100 дол. в месяц.Экономия на проездном: 25 дол. в месяц.

Щось наш "економіст" забув про амортизацію авто і оплати паркування та утримання паркомісця - ну це так звичайно, дрібниці . Щось наш "економіст" забув про амортизацію авто і оплати паркування та утримання паркомісця - ну це так звичайно, дрібниці BIGor

Повідомлень: 9253 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1359 раз. Подякували: 1757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 18:24 BIGor написав: Щось наш "економіст" забув про амортизацію авто і оплати паркування та утримання паркомісця - ну це так звичайно, дрібниці . Щось наш "економіст" забув про амортизацію авто і оплати паркування та утримання паркомісця - ну це так звичайно, дрібниці

Купив кілька років тому за 4 куо, здається. Зараз міг би продати десь за 3,6. Ок, спіймали. Додаємо ще по 10 доларів на місяць на амортизацію. Парковка у дворі безкоштовна. Парковка в місті - копійки. Ну хай ще +5-10 доларів буде. Добре, ще інколи користуюся ОТ та купую квитки. Хай ще +10 дол. Ага, ще раз на рік 25 дол. за техогляд. Разом володіння і корисування автівкою мені виходить десь 50-55 дол./місяць. Купив кілька років тому за 4 куо, здається. Зараз міг би продати десь за 3,6. Ок, спіймали. Додаємо ще по 10 доларів на місяць на амортизацію. Парковка у дворі безкоштовна. Парковка в місті - копійки. Ну хай ще +5-10 доларів буде. Добре, ще інколи користуюся ОТ та купую квитки. Хай ще +10 дол. Ага, ще раз на рік 25 дол. за техогляд. Разом володіння і корисування автівкою мені виходить десь 50-55 дол./місяць. Gastarbaiter Повідомлень: 3311 З нами з: 26.02.18 Подякував: 679 раз. Подякували: 548 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 18:27 Дюрі-бачі написав: Всі знайомі в Європі після 10 років машини терміново продавали, бо там якісь екологічні податки дуже високі... Всі знайомі в Європі після 10 років машини терміново продавали, бо там якісь екологічні податки дуже високі...

В різних країнах різні податки. Десь взагалі немає. В Греції навіть у Афінах більшість автівок пам'ятають ще часи хунти, здається. В різних країнах різні податки. Десь взагалі немає. В Греції навіть у Афінах більшість автівок пам'ятають ще часи хунти, здається. Gastarbaiter Повідомлень: 3311 З нами з: 26.02.18 Подякував: 679 раз. Подякували: 548 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2251225222532254> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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