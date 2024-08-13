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BIGor написав:Щось наш "економіст" забув про амортизацію авто і оплати паркування та утримання паркомісця - ну це так звичайно, дрібниці .
Купив кілька років тому за 4 куо, здається. Зараз міг би продати десь за 3,6. Ок, спіймали. Додаємо ще по 10 доларів на місяць на амортизацію. Парковка у дворі безкоштовна. Парковка в місті - копійки. Ну хай ще +5-10 доларів буде. Добре, ще інколи користуюся ОТ та купую квитки. Хай ще +10 дол. Ага, ще раз на рік 25 дол. за техогляд. Разом володіння і корисування автівкою мені виходить десь 50-55 дол./місяць.
Якби в мене не було машини, то можливо би в байки про 50 дол в місяць і повірив би. То хіба в режимі, по неділям до косцьла на мшу з"їздити і назад. Ну, може ще по суботам на закупи. 😏.