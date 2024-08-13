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#<1 ... 2251225222532254 Додано: Вів 13 сер, 2024 18:37 dimo_0n написав: Faceless написав: Ви якось пройдіть повторно курси з читання, зрозумієте, що мова взагалі не про умовних вантажників Ви якось пройдіть повторно курси з читання, зрозумієте, що мова взагалі не про умовних вантажників

Так це як приклад. Ось вам хлопак-студент, що з Канади втік, навіть отримавши там освіту

https://www.youtube.com/watch?v=hLSVtt7 ... Uv&index=7 Так це як приклад. Ось вам хлопак-студент, що з Канади втік, навіть отримавши там освіту

хєх, давно в часи покоріння Києва, сусіднє ліжко місце на знімав американець, який, згідно легенди, приїхав вчитися в Україну, бо в США дорого.



Канадські таксисти самі чесні в світі. хєх, давно в часи покоріння Києва, сусіднє ліжко місце на знімав американець, який, згідно легенди, приїхав вчитися в Україну, бо в США дорого.Канадські таксисти самі чесні в світі. flyman

Повідомлень: 36012 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2784 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 18:45 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Щось наш "економіст" забув про амортизацію авто і оплати паркування та утримання паркомісця - ну це так звичайно, дрібниці . Щось наш "економіст" забув про амортизацію авто і оплати паркування та утримання паркомісця - ну це так звичайно, дрібниці

Купив кілька років тому за 4 куо, здається. Зараз міг би продати десь за 3,6. Ок, спіймали. Додаємо ще по 10 доларів на місяць на амортизацію. Парковка у дворі безкоштовна. Парковка в місті - копійки. Ну хай ще +5-10 доларів буде. Добре, ще інколи користуюся ОТ та купую квитки. Хай ще +10 дол. Ага, ще раз на рік 25 дол. за техогляд. Разом володіння і корисування автівкою мені виходить десь 50-55 дол./місяць. Купив кілька років тому за 4 куо, здається. Зараз міг би продати десь за 3,6. Ок, спіймали. Додаємо ще по 10 доларів на місяць на амортизацію. Парковка у дворі безкоштовна. Парковка в місті - копійки. Ну хай ще +5-10 доларів буде. Добре, ще інколи користуюся ОТ та купую квитки. Хай ще +10 дол. Ага, ще раз на рік 25 дол. за техогляд. Разом володіння і корисування автівкою мені виходить десь 50-55 дол./місяць.

Якби в мене не було машини, то можливо би в байки про 50 дол в місяць і повірив би.

То хіба в режимі, по неділям до косцьла на мшу з"їздити і назад. Ну, може ще по суботам на закупи. 😏. Якби в мене не було машини, то можливо би в байки про 50 дол в місяць і повірив би.То хіба в режимі, по неділям до косцьла на мшу з"їздити і назад. Ну, може ще по суботам на закупи. 😏. Bolt Повідомлень: 3094 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 236 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2251225222532254 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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