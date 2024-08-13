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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 18:37

  dimo_0n написав:
  Faceless написав:Ви якось пройдіть повторно курси з читання, зрозумієте, що мова взагалі не про умовних вантажників

Так це як приклад. Ось вам хлопак-студент, що з Канади втік, навіть отримавши там освіту
https://www.youtube.com/watch?v=hLSVtt7 ... Uv&index=7

хєх, давно в часи покоріння Києва, сусіднє ліжко місце на знімав американець, який, згідно легенди, приїхав вчитися в Україну, бо в США дорого.

Канадські таксисти самі чесні в світі.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 18:45

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Щось наш "економіст" забув про амортизацію авто і оплати паркування та утримання паркомісця - ну це так звичайно, дрібниці :D .

Купив кілька років тому за 4 куо, здається. Зараз міг би продати десь за 3,6. Ок, спіймали. Додаємо ще по 10 доларів на місяць на амортизацію. Парковка у дворі безкоштовна. Парковка в місті - копійки. Ну хай ще +5-10 доларів буде. Добре, ще інколи користуюся ОТ та купую квитки. Хай ще +10 дол. Ага, ще раз на рік 25 дол. за техогляд. Разом володіння і корисування автівкою мені виходить десь 50-55 дол./місяць.

Якби в мене не було машини, то можливо би в байки про 50 дол в місяць і повірив би.
То хіба в режимі, по неділям до косцьла на мшу з"їздити і назад. Ну, може ще по суботам на закупи. 😏.
Bolt
 
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