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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2251225222532254
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 18:37

  dimo_0n написав:
  Faceless написав:Ви якось пройдіть повторно курси з читання, зрозумієте, що мова взагалі не про умовних вантажників

Так це як приклад. Ось вам хлопак-студент, що з Канади втік, навіть отримавши там освіту
https://www.youtube.com/watch?v=hLSVtt7 ... Uv&index=7

хєх, давно в часи покоріння Києва, сусіднє ліжко місце на знімав американець, який, згідно легенди, приїхав вчитися в Україну, бо в США дорого.

Канадські таксисти самі чесні в світі.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 18:45

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Щось наш "економіст" забув про амортизацію авто і оплати паркування та утримання паркомісця - ну це так звичайно, дрібниці :D .

Купив кілька років тому за 4 куо, здається. Зараз міг би продати десь за 3,6. Ок, спіймали. Додаємо ще по 10 доларів на місяць на амортизацію. Парковка у дворі безкоштовна. Парковка в місті - копійки. Ну хай ще +5-10 доларів буде. Добре, ще інколи користуюся ОТ та купую квитки. Хай ще +10 дол. Ага, ще раз на рік 25 дол. за техогляд. Разом володіння і корисування автівкою мені виходить десь 50-55 дол./місяць.

Якби в мене не було машини, то можливо би в байки про 50 дол в місяць і повірив би.
То хіба в режимі, по неділям до косцьла на мшу з"їздити і назад. Ну, може ще по суботам на закупи. 😏.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 18:50

  Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Щось наш "економіст" забув про амортизацію авто і оплати паркування та утримання паркомісця - ну це так звичайно, дрібниці :D .

Купив кілька років тому за 4 куо, здається. Зараз міг би продати десь за 3,6. Ок, спіймали. Додаємо ще по 10 доларів на місяць на амортизацію. Парковка у дворі безкоштовна. Парковка в місті - копійки. Ну хай ще +5-10 доларів буде. Добре, ще інколи користуюся ОТ та купую квитки. Хай ще +10 дол. Ага, ще раз на рік 25 дол. за техогляд. Разом володіння і корисування автівкою мені виходить десь 50-55 дол./місяць.

Якби в мене не було машини, то можливо би в байки про 50 дол в місяць і повірив би.
То хіба в режимі, по неділям до косцьла на мшу з"їздити і назад. Ну, може ще по суботам на закупи. 😏.

Ви упускаєте важливе - 50 дол у Гастарбайтера вийшло тому, що приблизно 125 дол у нього економиться на ГТ та закупах. Навряд чи це можна перевірити, однак чом би й ні.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 18:59

  Bolt написав:Якби в мене не було машини, то можливо би в байки про 50 дол в місяць і повірив би.
То хіба в режимі, по неділям до косцьла на мшу з"їздити і назад. Ну, може ще по суботам на закупи. 😏.

Якби я мотався по місту у пошуках халявних стіралок та телевізорів, то в 50 дол. ніколи не вклався б. Це факт! А так: праця з дому, раз на тиждень по магазинах, іноде ще якісь справи по району.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 19:03

  Faceless написав:[
Ви упускаєте важливе - 50 дол у Гастарбайтера вийшло тому, що приблизно 125 дол у нього економиться на ГТ та закупах. Навряд чи це можна перевірити, однак чом би й ні.

Та ось у цю суботу у Бєдрі взяв ящик молока 12л по акції за 2 з чимось. Ось вже приблизно 4,5 дол. економії на одній позиції. В середньому за щотижневу закупку завдяки акціям економиться біля 100 злотих. Але без машини бігати з одного магазину до іншого з 12 літрами молока у руках якось не виходить.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 19:36

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Якби в мене не було машини, то можливо би в байки про 50 дол в місяць і повірив би.
То хіба в режимі, по неділям до косцьла на мшу з"їздити і назад. Ну, може ще по суботам на закупи. 😏.

Якби я мотався по місту у пошуках халявних стіралок та телевізорів, то в 50 дол. ніколи не вклався б. Це факт! А так: праця з дому, раз на тиждень по магазинах, іноде ще якісь справи по району.

У мене 50 долл виходить лише за електрику на зарядку (по 12 грн/кВт) на місяць по Кракову. Це десь тисяча км пробігу. Це без страховки, зміни гуми, сервісу.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 19:42

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Щось наш "економіст" забув про амортизацію авто і оплати паркування та утримання паркомісця - ну це так звичайно, дрібниці :D .

Купив кілька років тому за 4 куо, здається. Зараз міг би продати десь за 3,6. Ок, спіймали. Додаємо ще по 10 доларів на місяць на амортизацію. Парковка у дворі безкоштовна. Парковка в місті - копійки. Ну хай ще +5-10 доларів буде. Добре, ще інколи користуюся ОТ та купую квитки. Хай ще +10 дол. Ага, ще раз на рік 25 дол. за техогляд. Разом володіння і корисування автівкою мені виходить десь 50-55 дол./місяць.

Дякую за розгорнуту відповідь, біжу купляти авто. Бо думав що володіння авто в Польщі дорого - поляки постійно ниють які великі витрати на ті авто.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 19:54

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Якби в мене не було машини, то можливо би в байки про 50 дол в місяць і повірив би.
То хіба в режимі, по неділям до косцьла на мшу з"їздити і назад. Ну, може ще по суботам на закупи. 😏.

Якби я мотався по місту у пошуках халявних стіралок та телевізорів, то в 50 дол. ніколи не вклався б. Це факт! А так: праця з дому, раз на тиждень по магазинах, іноде ще якісь справи по району.

Я сумвщаб корисне з приємним.
Домоаляюсь коли і так їду до Львова. Минулого навчального року бували дні, що по чотири рази в день до міста і з міста ганяв, то як мінімум 18 км в обидва боки, а якщо до центра то 30 км, тож поза 100 км в день-500 грн сама бенза. А в середньому 200 уо в місяць. Один з недоліків життя за містом.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 19:57

  Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Якби в мене не було машини, то можливо би в байки про 50 дол в місяць і повірив би.
То хіба в режимі, по неділям до косцьла на мшу з"їздити і назад. Ну, може ще по суботам на закупи. 😏.

Якби я мотався по місту у пошуках халявних стіралок та телевізорів, то в 50 дол. ніколи не вклався б. Це факт! А так: праця з дому, раз на тиждень по магазинах, іноде ще якісь справи по району.

Я сумвщаб корисне з приємним.
Домоаляюсь коли і так їду до Львова. Минулого навчального року бували дні, що по чотири рази в день до міста і з міста ганяв, то як мінімум 18 км в обидва боки, а якщо до центра то 30 км, тож поза 100 км в день-500 грн сама бенза. А в середньому 200 уо в місяць. Один з недоліків життя за містом.

Тобто людина, що збирає стиралки і телеки не поставила на свій sx4 гбо? Це якийсь розрив шаблону)
gonchik74
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