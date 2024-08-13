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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2251225222532254 Додано: Вів 13 сер, 2024 18:37 dimo_0n написав: Faceless написав: Ви якось пройдіть повторно курси з читання, зрозумієте, що мова взагалі не про умовних вантажників Ви якось пройдіть повторно курси з читання, зрозумієте, що мова взагалі не про умовних вантажників

Так це як приклад. Ось вам хлопак-студент, що з Канади втік, навіть отримавши там освіту

https://www.youtube.com/watch?v=hLSVtt7 ... Uv&index=7 Так це як приклад. Ось вам хлопак-студент, що з Канади втік, навіть отримавши там освіту

хєх, давно в часи покоріння Києва, сусіднє ліжко місце на знімав американець, який, згідно легенди, приїхав вчитися в Україну, бо в США дорого.



Канадські таксисти самі чесні в світі. хєх, давно в часи покоріння Києва, сусіднє ліжко місце на знімав американець, який, згідно легенди, приїхав вчитися в Україну, бо в США дорого.Канадські таксисти самі чесні в світі. flyman

Повідомлень: 36013 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2784 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 18:45 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Щось наш "економіст" забув про амортизацію авто і оплати паркування та утримання паркомісця - ну це так звичайно, дрібниці . Щось наш "економіст" забув про амортизацію авто і оплати паркування та утримання паркомісця - ну це так звичайно, дрібниці

Купив кілька років тому за 4 куо, здається. Зараз міг би продати десь за 3,6. Ок, спіймали. Додаємо ще по 10 доларів на місяць на амортизацію. Парковка у дворі безкоштовна. Парковка в місті - копійки. Ну хай ще +5-10 доларів буде. Добре, ще інколи користуюся ОТ та купую квитки. Хай ще +10 дол. Ага, ще раз на рік 25 дол. за техогляд. Разом володіння і корисування автівкою мені виходить десь 50-55 дол./місяць. Купив кілька років тому за 4 куо, здається. Зараз міг би продати десь за 3,6. Ок, спіймали. Додаємо ще по 10 доларів на місяць на амортизацію. Парковка у дворі безкоштовна. Парковка в місті - копійки. Ну хай ще +5-10 доларів буде. Добре, ще інколи користуюся ОТ та купую квитки. Хай ще +10 дол. Ага, ще раз на рік 25 дол. за техогляд. Разом володіння і корисування автівкою мені виходить десь 50-55 дол./місяць.

Якби в мене не було машини, то можливо би в байки про 50 дол в місяць і повірив би.

То хіба в режимі, по неділям до косцьла на мшу з"їздити і назад. Ну, може ще по суботам на закупи. 😏. Якби в мене не було машини, то можливо би в байки про 50 дол в місяць і повірив би.То хіба в режимі, по неділям до косцьла на мшу з"їздити і назад. Ну, може ще по суботам на закупи. 😏. Bolt Повідомлень: 3095 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 236 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 18:50 Bolt написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав: Щось наш "економіст" забув про амортизацію авто і оплати паркування та утримання паркомісця - ну це так звичайно, дрібниці . Щось наш "економіст" забув про амортизацію авто і оплати паркування та утримання паркомісця - ну це так звичайно, дрібниці

Купив кілька років тому за 4 куо, здається. Зараз міг би продати десь за 3,6. Ок, спіймали. Додаємо ще по 10 доларів на місяць на амортизацію. Парковка у дворі безкоштовна. Парковка в місті - копійки. Ну хай ще +5-10 доларів буде. Добре, ще інколи користуюся ОТ та купую квитки. Хай ще +10 дол. Ага, ще раз на рік 25 дол. за техогляд. Разом володіння і корисування автівкою мені виходить десь 50-55 дол./місяць. Купив кілька років тому за 4 куо, здається. Зараз міг би продати десь за 3,6. Ок, спіймали. Додаємо ще по 10 доларів на місяць на амортизацію. Парковка у дворі безкоштовна. Парковка в місті - копійки. Ну хай ще +5-10 доларів буде. Добре, ще інколи користуюся ОТ та купую квитки. Хай ще +10 дол. Ага, ще раз на рік 25 дол. за техогляд. Разом володіння і корисування автівкою мені виходить десь 50-55 дол./місяць.

Якби в мене не було машини, то можливо би в байки про 50 дол в місяць і повірив би.

То хіба в режимі, по неділям до косцьла на мшу з"їздити і назад. Ну, може ще по суботам на закупи. 😏. Якби в мене не було машини, то можливо би в байки про 50 дол в місяць і повірив би.То хіба в режимі, по неділям до косцьла на мшу з"їздити і назад. Ну, може ще по суботам на закупи. 😏.

Ви упускаєте важливе - 50 дол у Гастарбайтера вийшло тому, що приблизно 125 дол у нього економиться на ГТ та закупах. Навряд чи це можна перевірити, однак чом би й ні. Ви упускаєте важливе - 50 дол у Гастарбайтера вийшло тому, що приблизно 125 дол у нього економиться на ГТ та закупах. Навряд чи це можна перевірити, однак чом би й ні. Faceless

Модератор Повідомлень: 35111 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1448 раз. Подякували: 8007 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 18:59 Bolt написав: Якби в мене не було машини, то можливо би в байки про 50 дол в місяць і повірив би.

То хіба в режимі, по неділям до косцьла на мшу з"їздити і назад. Ну, може ще по суботам на закупи. 😏. Якби в мене не було машини, то можливо би в байки про 50 дол в місяць і повірив би.То хіба в режимі, по неділям до косцьла на мшу з"їздити і назад. Ну, може ще по суботам на закупи. 😏.

Якби я мотався по місту у пошуках халявних стіралок та телевізорів, то в 50 дол. ніколи не вклався б. Це факт! А так: праця з дому, раз на тиждень по магазинах, іноде ще якісь справи по району. Якби я мотався по місту у пошуках халявних стіралок та телевізорів, то в 50 дол. ніколи не вклався б. Це факт! А так: праця з дому, раз на тиждень по магазинах, іноде ще якісь справи по району. Gastarbaiter Повідомлень: 3313 З нами з: 26.02.18 Подякував: 679 раз. Подякували: 548 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 19:03 Faceless написав: [

Ви упускаєте важливе - 50 дол у Гастарбайтера вийшло тому, що приблизно 125 дол у нього економиться на ГТ та закупах. Навряд чи це можна перевірити, однак чом би й ні. Ви упускаєте важливе - 50 дол у Гастарбайтера вийшло тому, що приблизно 125 дол у нього економиться на ГТ та закупах. Навряд чи це можна перевірити, однак чом би й ні.

Та ось у цю суботу у Бєдрі взяв ящик молока 12л по акції за 2 з чимось. Ось вже приблизно 4,5 дол. економії на одній позиції. В середньому за щотижневу закупку завдяки акціям економиться біля 100 злотих. Але без машини бігати з одного магазину до іншого з 12 літрами молока у руках якось не виходить. Та ось у цю суботу у Бєдрі взяв ящик молока 12л по акції за 2 з чимось. Ось вже приблизно 4,5 дол. економії на одній позиції. В середньому за щотижневу закупку завдяки акціям економиться біля 100 злотих. Але без машини бігати з одного магазину до іншого з 12 літрами молока у руках якось не виходить. Gastarbaiter Повідомлень: 3313 З нами з: 26.02.18 Подякував: 679 раз. Подякували: 548 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 19:36 Gastarbaiter написав: Bolt написав: Якби в мене не було машини, то можливо би в байки про 50 дол в місяць і повірив би.

То хіба в режимі, по неділям до косцьла на мшу з"їздити і назад. Ну, може ще по суботам на закупи. 😏. Якби в мене не було машини, то можливо би в байки про 50 дол в місяць і повірив би.То хіба в режимі, по неділям до косцьла на мшу з"їздити і назад. Ну, може ще по суботам на закупи. 😏.

Якби я мотався по місту у пошуках халявних стіралок та телевізорів, то в 50 дол. ніколи не вклався б. Це факт! А так: праця з дому, раз на тиждень по магазинах, іноде ще якісь справи по району. Якби я мотався по місту у пошуках халявних стіралок та телевізорів, то в 50 дол. ніколи не вклався б. Це факт! А так: праця з дому, раз на тиждень по магазинах, іноде ще якісь справи по району.

У мене 50 долл виходить лише за електрику на зарядку (по 12 грн/кВт) на місяць по Кракову. Це десь тисяча км пробігу. Це без страховки, зміни гуми, сервісу. У мене 50 долл виходить лише за електрику на зарядку (по 12 грн/кВт) на місяць по Кракову. Це десь тисяча км пробігу. Це без страховки, зміни гуми, сервісу. gonchik74

Повідомлень: 819 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 19:42 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Щось наш "економіст" забув про амортизацію авто і оплати паркування та утримання паркомісця - ну це так звичайно, дрібниці . Щось наш "економіст" забув про амортизацію авто і оплати паркування та утримання паркомісця - ну це так звичайно, дрібниці

Купив кілька років тому за 4 куо, здається. Зараз міг би продати десь за 3,6. Ок, спіймали. Додаємо ще по 10 доларів на місяць на амортизацію. Парковка у дворі безкоштовна. Парковка в місті - копійки. Ну хай ще +5-10 доларів буде. Добре, ще інколи користуюся ОТ та купую квитки. Хай ще +10 дол. Ага, ще раз на рік 25 дол. за техогляд. Разом володіння і корисування автівкою мені виходить десь 50-55 дол./місяць. Купив кілька років тому за 4 куо, здається. Зараз міг би продати десь за 3,6. Ок, спіймали. Додаємо ще по 10 доларів на місяць на амортизацію. Парковка у дворі безкоштовна. Парковка в місті - копійки. Ну хай ще +5-10 доларів буде. Добре, ще інколи користуюся ОТ та купую квитки. Хай ще +10 дол. Ага, ще раз на рік 25 дол. за техогляд. Разом володіння і корисування автівкою мені виходить десь 50-55 дол./місяць.

Дякую за розгорнуту відповідь, біжу купляти авто. Бо думав що володіння авто в Польщі дорого - поляки постійно ниють які великі витрати на ті авто. Дякую за розгорнуту відповідь, біжу купляти авто. Бо думав що володіння авто в Польщі дорого - поляки постійно ниють які великі витрати на ті авто. BIGor

Повідомлень: 9254 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1359 раз. Подякували: 1757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 19:54 Gastarbaiter написав: Bolt написав: Якби в мене не було машини, то можливо би в байки про 50 дол в місяць і повірив би.

То хіба в режимі, по неділям до косцьла на мшу з"їздити і назад. Ну, може ще по суботам на закупи. 😏. Якби в мене не було машини, то можливо би в байки про 50 дол в місяць і повірив би.То хіба в режимі, по неділям до косцьла на мшу з"їздити і назад. Ну, може ще по суботам на закупи. 😏.

Якби я мотався по місту у пошуках халявних стіралок та телевізорів, то в 50 дол. ніколи не вклався б. Це факт! А так: праця з дому, раз на тиждень по магазинах, іноде ще якісь справи по району. Якби я мотався по місту у пошуках халявних стіралок та телевізорів, то в 50 дол. ніколи не вклався б. Це факт! А так: праця з дому, раз на тиждень по магазинах, іноде ще якісь справи по району.

Я сумвщаб корисне з приємним.

Домоаляюсь коли і так їду до Львова. Минулого навчального року бували дні, що по чотири рази в день до міста і з міста ганяв, то як мінімум 18 км в обидва боки, а якщо до центра то 30 км, тож поза 100 км в день-500 грн сама бенза. А в середньому 200 уо в місяць. Один з недоліків життя за містом. Я сумвщаб корисне з приємним.Домоаляюсь коли і так їду до Львова. Минулого навчального року бували дні, що по чотири рази в день до міста і з міста ганяв, то як мінімум 18 км в обидва боки, а якщо до центра то 30 км, тож поза 100 км в день-500 грн сама бенза. А в середньому 200 уо в місяць. Один з недоліків життя за містом. Bolt Повідомлень: 3095 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 236 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 19:57 Bolt написав: Gastarbaiter написав: Bolt написав: Якби в мене не було машини, то можливо би в байки про 50 дол в місяць і повірив би.

То хіба в режимі, по неділям до косцьла на мшу з"їздити і назад. Ну, може ще по суботам на закупи. 😏. Якби в мене не було машини, то можливо би в байки про 50 дол в місяць і повірив би.То хіба в режимі, по неділям до косцьла на мшу з"їздити і назад. Ну, може ще по суботам на закупи. 😏.

Якби я мотався по місту у пошуках халявних стіралок та телевізорів, то в 50 дол. ніколи не вклався б. Це факт! А так: праця з дому, раз на тиждень по магазинах, іноде ще якісь справи по району. Якби я мотався по місту у пошуках халявних стіралок та телевізорів, то в 50 дол. ніколи не вклався б. Це факт! А так: праця з дому, раз на тиждень по магазинах, іноде ще якісь справи по району.

Я сумвщаб корисне з приємним.

Домоаляюсь коли і так їду до Львова. Минулого навчального року бували дні, що по чотири рази в день до міста і з міста ганяв, то як мінімум 18 км в обидва боки, а якщо до центра то 30 км, тож поза 100 км в день-500 грн сама бенза. А в середньому 200 уо в місяць. Один з недоліків життя за містом. Я сумвщаб корисне з приємним.Домоаляюсь коли і так їду до Львова. Минулого навчального року бували дні, що по чотири рази в день до міста і з міста ганяв, то як мінімум 18 км в обидва боки, а якщо до центра то 30 км, тож поза 100 км в день-500 грн сама бенза. А в середньому 200 уо в місяць. Один з недоліків життя за містом.

Тобто людина, що збирає стиралки і телеки не поставила на свій sx4 гбо? Це якийсь розрив шаблону) Тобто людина, що збирає стиралки і телеки не поставила на свій sx4 гбо? Це якийсь розрив шаблону) gonchik74

Повідомлень: 819 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2251225222532254 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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