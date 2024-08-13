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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 21:06

  Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:[
Ви упускаєте важливе - 50 дол у Гастарбайтера вийшло тому, що приблизно 125 дол у нього економиться на ГТ та закупах. Навряд чи це можна перевірити, однак чом би й ні.

Та ось у цю суботу у Бєдрі взяв ящик молока 12л по акції за 2 з чимось. Ось вже приблизно 4,5 дол. економії на одній позиції. В середньому за щотижневу закупку завдяки акціям економиться біля 100 злотих. Але без машини бігати з одного магазину до іншого з 12 літрами молока у руках якось не виходить.


Я как раз закупаюсь в ближайших магазинах, которые считаются дорогими.
Но расположены в 2-10 минутах пешком.
При этом качество продуктов считаю более чем приемлемым.
Поездки в Волмарты и Костко скорей всего не будут финансово оправданными если содержать машину. Качество-же, скорей всего пострадает.
rjkz
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