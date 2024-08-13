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Faceless написав:[ Ви упускаєте важливе - 50 дол у Гастарбайтера вийшло тому, що приблизно 125 дол у нього економиться на ГТ та закупах. Навряд чи це можна перевірити, однак чом би й ні.
Та ось у цю суботу у Бєдрі взяв ящик молока 12л по акції за 2 з чимось. Ось вже приблизно 4,5 дол. економії на одній позиції. В середньому за щотижневу закупку завдяки акціям економиться біля 100 злотих. Але без машини бігати з одного магазину до іншого з 12 літрами молока у руках якось не виходить.
Я как раз закупаюсь в ближайших магазинах, которые считаются дорогими. Но расположены в 2-10 минутах пешком. При этом качество продуктов считаю более чем приемлемым. Поездки в Волмарты и Костко скорей всего не будут финансово оправданными если содержать машину. Качество-же, скорей всего пострадает.
akurt написав:Не надихає, але правда. Люди в Канаді живуть досить скромно і середні зарплатня саме така, як вище навів Gastarbaiter. До цього треба долати зовсім незрозумілі для українців речі, наприклад, всі платять податки і не складають хабарі в багажник авто купюрами по 100€ в сумі не менше 1/2 мільйона євро. Витрати на життя можуть бути досить високими: наприклад, щомісячна витрата на страхування авто С$ 380. На минулому тижні на трасі з міста Едмонтон в бік міста Red Deer по трасі їхало зовсім нове авто, куплене нашими українцями за 50 000 чесно зароблених в Україні грошей. На трасу вийшов лось. Наші люди чемно зупинилися: то ж природа. Але лось несподівано уявив, що він співробітник НАБУ і вдарив рогами те нове авто, що призвело до виникнення пошкодження. Наші люди не стали - як це прийнято в Україні - стріляти лося (мій студентсикй товариш разом із друзяками - типа мисливцями, а на справді товстопузими алкашами вистріляв в Україні все геть на світі), щоби потім запивати його мʼясо горілкою «Гетьманська». Вони просто подзвонили в страхову компанію, диспетчер якої повідомив, що вони без проблем відновлять авто, прибравши пошкодження. Правда, при цьому щомісячну виплату за страховку буде збільшено з С$ 380 до суми в 430. Тоді наші люди вирішили залишити на памʼять сліди чудової зустрічі з тим лосем. Так що витрати є і не малі… Але якось живуть...
Звісно, податки платити треба, і за ті податки Канада вельми непогано підтримає вам штані в разі форс-мажора: профінансує дорогу операцію, надає муніципальне житло, доступне пенсіонеру з невеликою пенсією - маю родичів в Канаді. Але, порівнюючі вельми високі й тому вельми високооплачувані посади, як наводили вище - і виходить, що в Україні, хай з усіма її негараздами і ухилянням від податків, але на руки можна заробляти приблизно стільки ж, при цьому вартість життя годі й порівнювати. Це як мінімум дивно. Щодо історії з оленем чи лосем. Взагалі не розумію, що там має здивувати. За всі ці неприємності й платять страховій чималі гроші, щоб не істерити з подряпини на залізяці. В мене каско куди дешевше, звісно, але дозволяє теж не переживати за такі дрібниці. А олень не москаль, щоб в нього стріляти
Бинго! "Вот и ответ!"(с) 2-м %% "Киева Фейслесса" очень комфортно живется с сопоставимыми с канадскими зп, когда на каждом шагу их обслуживают люди с украинскими зарплатами. Кассирша в Сильпо получает не 15,5 долларов в час, поэтому ее зп в сс колбасы намного ниже. Как и водила, который эту колбасу привез. Как и работник мясокомбината. и тд. И врачу платится такая зп, что медицина в Украине "бесплатная" и ...тд
В Україні середня ЗП зараз, після оподаткування, 400 доларів. Тому народ вже 33 роки розбігається в усі сторони.
хєх, давно в часи покоріння Києва, сусіднє ліжко місце на знімав американець, який, згідно легенди, приїхав вчитися в Україну, бо в США дорого.
Канадські таксисти самі чесні в світі.
Була ж нормальна легенда. що орендував «ліжко-місце» у бабульки, яку планував догодувати (ну як «догодувати».. голодом заморили) за всю квартирку. Тепер виплив американець? Чим попередня легенда погана?
Hotab написав:Gastarbaiter Ні, вони не отримують 2.5 к дол + Я лише погоджуюсь, що наша стата не відповідає істині в цьому питанні. Тобто санітарка чи медсестра доба/двоє ще один день або коле когось дома (така послуга дуже затребувана) , або послуги з прибирань квартир. Мені машину у себе вдома в гаражі ремонтував майстер, який на оф.сервісі працює. Знайомий протирач штанів на роботі на 15 к грн постійно тікає з роботи і виконує замовлення по таксі по міжгороду. Із Чернігова до Києва і (раніше) Борисполя. У селах отримують 10 к , але з городів продають картоплю та інше набагато на більші суми. (Якщо що, я знаю яка це важка праця.. але ми ж про гроші, на які насправді живуть люди) Таких прикладів, коли люди насправді живуть зовсім на інші доходи, ніж пише офстат - чимало.
Пересічні працівники в тіньовій економіці мають ті ж 400 дол/міс, що й офіційно працевлаштовані кадри. Думаєте, Миколі на СТО чи на базарі платять 4000 дол/міс?
Справжня тіньова економіка - це депутати, міністри, за міністрів. Для них додаткові 4000 дол/міс - це норм.