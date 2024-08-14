Gastarbaiter написав:
Та ось у цю суботу у Бєдрі взяв ящик молока 12л по акції за 2 з чимось. Ось вже приблизно 4,5 дол. економії на одній позиції. В середньому за щотижневу закупку завдяки акціям економиться біля 100 злотих. Але без машини бігати з одного магазину до іншого з 12 літрами молока у руках якось не виходить.
Я как раз закупаюсь в ближайших магазинах, которые считаются дорогими.
Но расположены в 2-10 минутах пешком.
При этом качество продуктов считаю более чем приемлемым.
Поездки в Волмарты и Костко скорей всего не будут финансово оправданными если содержать машину. Качество-же, скорей всего пострадает.