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Faceless написав:[ Ви упускаєте важливе - 50 дол у Гастарбайтера вийшло тому, що приблизно 125 дол у нього економиться на ГТ та закупах. Навряд чи це можна перевірити, однак чом би й ні.
Та ось у цю суботу у Бєдрі взяв ящик молока 12л по акції за 2 з чимось. Ось вже приблизно 4,5 дол. економії на одній позиції. В середньому за щотижневу закупку завдяки акціям економиться біля 100 злотих. Але без машини бігати з одного магазину до іншого з 12 літрами молока у руках якось не виходить.
Я как раз закупаюсь в ближайших магазинах, которые считаются дорогими. Но расположены в 2-10 минутах пешком. При этом качество продуктов считаю более чем приемлемым. Поездки в Волмарты и Костко скорей всего не будут финансово оправданными если содержать машину. Качество-же, скорей всего пострадает.
rjkz написав:Я как раз закупаюсь в ближайших магазинах, которые считаются дорогими. Но расположены в 2-10 минутах пешком. При этом качество продуктов считаю более чем приемлемым. Поездки в Волмарты и Костко скорей всего не будут финансово оправданными если содержать машину. Качество-же, скорей всего пострадает.
У нас продукты примерно те же самые что в дешевых магазинах, что в тех, что подороже. Акции тоже бывают в разных сетях на разные позиции. Просто делаю круг километров 10-15 (1-1.5 л бензина) и заезжаю в несколько сетей. Обычная закупка на неделю (еда, напитки, хозтовары) - килограм 30. Пешком - это через день нужно бегать и по 2 полных сумки тягать.
Чесно: я не знаю, звідки пан flyman це взяв: «Канадські таксисти самі чесні в світі.», але на практиці як лічильник таксі нарахував 14$ з мене, так з картки і списано було 14$. Як з аеропорту в центр міста нарахував лічильник 39$, так і списано було я картки 39$. Як нарахували мені за неправильне паркування в центрі Calgari 40$ - так і заплатив 40+30$. 30$ - то послуги фірми з прокату авто, що мені про те повідомила. Так що все було чесно та точно.
Але бувають випадки і дорожчі - на 500$. Щойно надіслали з Канади наші люди як з ними обходяться не по-людськи. Ну приїхав наш легінь в центр міста, ну припаркував авто на центральному проспекті перед будівлею університету, ну пішов на безкоштовні курси англійської - так що, вже і ставити на обидва колеса якісь дурнуваті запори/замки? Та нехай би тільки запори, а то через годину приїхав евакуатор… Блін, ну реально важко в еміграції. Усюди нашу людину чекає небезпека…
Hotab написав: Таких прикладів, коли люди насправді живуть зовсім на інші доходи, ніж пише офстат - чимало.
Мова йшла саме про суми. Що "багато хто" в Україні має 3-4 куо і сенсу їхати за кордон, щоб мати ті самі 3-4 куо, взагалі немає. Я переконаний, що усі ці врозеточники/манікюрниці/таксісти навіть з 80% незадекларованих доходів в Україні не мають 3-4 куо.
3-4 куо не мають. це вже або менеджери середнього ти вищого рівня. або окремі висококваліфіковані спеціалісти. а от 1 куо - багато хто має
Bolt написав:Ось власне про те йдеться, що в Україні про наявності своєї хати і пасивного доходу, скажімо 600+уо я буду почуватисґ, як кz в Нью-Йорку 4куо доходу микаючись по з'омним заиав. Пи. Си. Ще раз повторюсь, що ймовірність появи лендлррла під хатою з метою забрати орендну плату за свою квартиру на декілька порядків більша ніж, що шахед або якась ракета потрапить в мій дім.
За 15-20 років rjkz, виплативши іпотечну хату в НЙ та наскирдувавши кількасот куо на пенсійному рахунку, буде крутити вам дулі з гавайських/флоридських пляжів.
невдалий приклад. хату там дивляться купити може й без іпотеки. й кількасот куо вже наскирдовано. а от в США не встигне. так що це якраз приклад, як заробляють в Україні, а потім кудись їдуть...
rjkz написав:Я как раз закупаюсь в ближайших магазинах, которые считаются дорогими. Но расположены в 2-10 минутах пешком. При этом качество продуктов считаю более чем приемлемым. Поездки в Волмарты и Костко скорей всего не будут финансово оправданными если содержать машину. Качество-же, скорей всего пострадает.
У нас продукты примерно те же самые что в дешевых магазинах, что в тех, что подороже. Акции тоже бывают в разных сетях на разные позиции. Просто делаю круг километров 10-15 (1-1.5 л бензина) и заезжаю в несколько сетей. Обычная закупка на неделю (еда, напитки, хозтовары) - килограм 30. Пешком - это через день нужно бегать и по 2 полных сумки тягать.
Хлопці, досить обжиратись і які хозтовари кожного тижня? У вас що, банно-пральний комбінат? Я купую невелику сумку продуктів на тиждень і в мене в кінці тижня ще лишається - основна проблема - щоб продукти від довгого зберігання не зіпсувались.
Магазин без машины это сурово. Разве что без детей. А так то арбуз какой-то притащить 8кг, то соки 2л в день = 6-8л за каждый поход в магазин если 2 раза в неделю ездить. Да и все остальное.
И это хорошо если дома очистка воды норм стоит, а я когда снимал квартиру, то еще 8л в день воду таскал.
В общем такое, или каждый день тратить по часу жизни на магазин (условно 30евро если брать в перерасчет на трудо часы которые можно было просто потрекать сидя дома в уютном кресле), или уже все-таки на машине и ездить 2 раза в неделю. Как минимум по времени это экономия часов 20 в месяц = 600евро (для ИТ) - вот и оккупилась машина ) Ну или просто потратить это время на семью - лучше чем стояние в очередях.
П.С. Для семьи из 2х человек это конечно не актуально так как расход еды в разы меньше и реально можно обойтись 2мя пешими походами в неделю.