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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2253225422552256>
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 21:06

  Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:[
Ви упускаєте важливе - 50 дол у Гастарбайтера вийшло тому, що приблизно 125 дол у нього економиться на ГТ та закупах. Навряд чи це можна перевірити, однак чом би й ні.

Та ось у цю суботу у Бєдрі взяв ящик молока 12л по акції за 2 з чимось. Ось вже приблизно 4,5 дол. економії на одній позиції. В середньому за щотижневу закупку завдяки акціям економиться біля 100 злотих. Але без машини бігати з одного магазину до іншого з 12 літрами молока у руках якось не виходить.


Я как раз закупаюсь в ближайших магазинах, которые считаются дорогими.
Но расположены в 2-10 минутах пешком.
При этом качество продуктов считаю более чем приемлемым.
Поездки в Волмарты и Костко скорей всего не будут финансово оправданными если содержать машину. Качество-же, скорей всего пострадает.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 09:46

  rjkz написав:Я как раз закупаюсь в ближайших магазинах, которые считаются дорогими.
Но расположены в 2-10 минутах пешком.
При этом качество продуктов считаю более чем приемлемым.
Поездки в Волмарты и Костко скорей всего не будут финансово оправданными если содержать машину. Качество-же, скорей всего пострадает.

У нас продукты примерно те же самые что в дешевых магазинах, что в тех, что подороже. Акции тоже бывают в разных сетях на разные позиции. Просто делаю круг километров 10-15 (1-1.5 л бензина) и заезжаю в несколько сетей. Обычная закупка на неделю (еда, напитки, хозтовары) - килограм 30. Пешком - это через день нужно бегать и по 2 полных сумки тягать.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 11:29

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Чесно: я не знаю, звідки пан flyman це взяв: «Канадські таксисти самі чесні в світі.», але на практиці як лічильник таксі нарахував 14$ з мене, так з картки і списано було 14$. Як з аеропорту в центр міста нарахував лічильник 39$, так і списано було я картки 39$.
Як нарахували мені за неправильне паркування в центрі Calgari 40$ - так і заплатив 40+30$.
30$ - то послуги фірми з прокату авто, що мені про те повідомила. Так що все було чесно та точно.

Але бувають випадки і дорожчі - на 500$.
Щойно надіслали з Канади наші люди як з ними обходяться не по-людськи.
Ну приїхав наш легінь в центр міста, ну припаркував авто на центральному проспекті перед будівлею університету, ну пішов на безкоштовні курси англійської - так що, вже і ставити на обидва колеса якісь дурнуваті запори/замки?
Та нехай би тільки запори, а то через годину приїхав евакуатор…
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Блін, ну реально важко в еміграції.
Усюди нашу людину чекає небезпека…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 12:53

  Gastarbaiter написав:
  Hotab написав:
Таких прикладів, коли люди насправді живуть зовсім на інші доходи, ніж пише офстат - чимало.

Мова йшла саме про суми. Що "багато хто" в Україні має 3-4 куо і сенсу їхати за кордон, щоб мати ті самі 3-4 куо, взагалі немає. Я переконаний, що усі ці врозеточники/манікюрниці/таксісти навіть з 80% незадекларованих доходів в Україні не мають 3-4 куо.

3-4 куо не мають. це вже або менеджери середнього ти вищого рівня. або окремі висококваліфіковані спеціалісти. а от 1 куо - багато хто має
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 12:56

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Ось власне про те йдеться, що в Україні про наявності своєї хати і пасивного доходу, скажімо 600+уо я буду почуватисґ, як кz в Нью-Йорку 4куо доходу микаючись по з'омним заиав.
Пи. Си. Ще раз повторюсь, що ймовірність появи лендлррла під хатою з метою забрати орендну плату за свою квартиру на декілька порядків більша ніж, що шахед або якась ракета потрапить в мій дім.

За 15-20 років rjkz, виплативши іпотечну хату в НЙ та наскирдувавши кількасот куо на пенсійному рахунку, буде крутити вам дулі з гавайських/флоридських пляжів.

невдалий приклад. хату там дивляться купити може й без іпотеки. й кількасот куо вже наскирдовано. а от в США не встигне. так що це якраз приклад, як заробляють в Україні, а потім кудись їдуть...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 14:16

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:Я как раз закупаюсь в ближайших магазинах, которые считаются дорогими.
Но расположены в 2-10 минутах пешком.
При этом качество продуктов считаю более чем приемлемым.
Поездки в Волмарты и Костко скорей всего не будут финансово оправданными если содержать машину. Качество-же, скорей всего пострадает.

У нас продукты примерно те же самые что в дешевых магазинах, что в тех, что подороже. Акции тоже бывают в разных сетях на разные позиции. Просто делаю круг километров 10-15 (1-1.5 л бензина) и заезжаю в несколько сетей. Обычная закупка на неделю (еда, напитки, хозтовары) - килограм 30. Пешком - это через день нужно бегать и по 2 полных сумки тягать.

Хлопці, досить обжиратись і які хозтовари кожного тижня? У вас що, банно-пральний комбінат? Я купую невелику сумку продуктів на тиждень і в мене в кінці тижня ще лишається - основна проблема - щоб продукти від довгого зберігання не зіпсувались.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 14:24

airmax78
А как же арбузы с под Барселоны летом и легендарный Гёссер каждый вечер?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 14:28

Re: Еміграція, заробітчанство

Магазин без машины это сурово. Разве что без детей. А так то арбуз какой-то притащить 8кг, то соки 2л в день = 6-8л за каждый поход в магазин если 2 раза в неделю ездить. Да и все остальное.

И это хорошо если дома очистка воды норм стоит, а я когда снимал квартиру, то еще 8л в день воду таскал.

В общем такое, или каждый день тратить по часу жизни на магазин (условно 30евро если брать в перерасчет на трудо часы которые можно было просто потрекать сидя дома в уютном кресле), или уже все-таки на машине и ездить 2 раза в неделю. Как минимум по времени это экономия часов 20 в месяц = 600евро (для ИТ) - вот и оккупилась машина ) Ну или просто потратить это время на семью - лучше чем стояние в очередях.

П.С. Для семьи из 2х человек это конечно не актуально так как расход еды в разы меньше и реально можно обойтись 2мя пешими походами в неделю.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 15:46

  slonomag написав:Магазин без машины это сурово. Разве что без детей. А так то арбуз какой-то притащить 8кг, то соки 2л в день = 6-8л за каждый поход в магазин если 2 раза в неделю ездить. Да и все остальное.

И это хорошо если дома очистка воды норм стоит, а я когда снимал квартиру, то еще 8л в день воду таскал.

В общем такое, или каждый день тратить по часу жизни на магазин (условно 30евро если брать в перерасчет на трудо часы которые можно было просто потрекать сидя дома в уютном кресле), или уже все-таки на машине и ездить 2 раза в неделю. Как минимум по времени это экономия часов 20 в месяц = 600евро (для ИТ) - вот и оккупилась машина ) Ну или просто потратить это время на семью - лучше чем стояние в очередях.

П.С. Для семьи из 2х человек это конечно не актуально так как расход еды в разы меньше и реально можно обойтись 2мя пешими походами в неделю.


У меня магазины , самый ближний - 2 минуты, самый дальний - 10 минут.
Арбузы мы что-то не сильно едим, за это лето может 3 съели.
Воду я приношу. У нас уходит 2 галлона в день. Это примерно 8 л и есть.
Очередей нет.
Так как в тех магазах, где закупаемся, разный ассортимент, то разный вес того, что покупаем.
Например, там где берем кулинарию (разбаловались, меньше времени дома готовить стало), орехи, там берем воду и молоко. Это 3 минуты от дома. То есть, 3 галлона в рюкзак, остальное в руке.
По приезду бывало и 6-8 (8 один раз понес - потом пожалел) галлонов за один раз приносил, сейчас ленивей стал - 3-4.
Пробовали заказывать, но очень неудобно. Надо быть гарантированно дома в 4-х часовом диапазоне и надо брать на определенную сумму разных товаров. Но как они упакуют, даты и тд. После нескольких неприятных случаев перестали заказывать.
Только воду они доставлять отказывались хоть сколько ни закажи.
Кстати, на машине тоже надо из гаража притащить, а это примерно полпути в магаз. Парковаться перед домом - фиг место найдешь, тут дворов нет, только на улице вдоль тротуара. Можно крутиться полчаса пока найдешь где стать. Некоторые находят места на соседних улицах. Идти намного дальше, чем в магаз.
Я-ж говорю, НЙ - это другая пестня.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 15:57

  Shaman написав:а от 1 куо - багато хто має

Водій трамвая? Прибиральниця? Випускник ВНЗ?

Водій ГТ в Кракові - 1400 уо нетто.
Знайома прибиральниця зі своєї з/п (підозрюю, що мінімалка - 830 уо нетто) примудряється пару разів на рік з'їздити трохи прогулятися до Італії/Австрії і т.п.
Інтерн технарь в ЮК - 3000 уо брутто.
Gastarbaiter
 
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