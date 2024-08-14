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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2253225422552256> Додано: Вів 13 сер, 2024 21:06 Gastarbaiter написав: Faceless написав: [

Ви упускаєте важливе - 50 дол у Гастарбайтера вийшло тому, що приблизно 125 дол у нього економиться на ГТ та закупах. Навряд чи це можна перевірити, однак чом би й ні. Ви упускаєте важливе - 50 дол у Гастарбайтера вийшло тому, що приблизно 125 дол у нього економиться на ГТ та закупах. Навряд чи це можна перевірити, однак чом би й ні.

Та ось у цю суботу у Бєдрі взяв ящик молока 12л по акції за 2 з чимось. Ось вже приблизно 4,5 дол. економії на одній позиції. В середньому за щотижневу закупку завдяки акціям економиться біля 100 злотих. Але без машини бігати з одного магазину до іншого з 12 літрами молока у руках якось не виходить. Та ось у цю суботу у Бєдрі взяв ящик молока 12л по акції за 2 з чимось. Ось вже приблизно 4,5 дол. економії на одній позиції. В середньому за щотижневу закупку завдяки акціям економиться біля 100 злотих. Але без машини бігати з одного магазину до іншого з 12 літрами молока у руках якось не виходить.



Я как раз закупаюсь в ближайших магазинах, которые считаются дорогими.

Но расположены в 2-10 минутах пешком.

При этом качество продуктов считаю более чем приемлемым.

Поездки в Волмарты и Костко скорей всего не будут финансово оправданными если содержать машину. Качество-же, скорей всего пострадает. Я как раз закупаюсь в ближайших магазинах, которые считаются дорогими.Но расположены в 2-10 минутах пешком.При этом качество продуктов считаю более чем приемлемым.Поездки в Волмарты и Костко скорей всего не будут финансово оправданными если содержать машину. Качество-же, скорей всего пострадает. rjkz

Повідомлень: 16883 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8399 раз. Подякували: 5294 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 сер, 2024 09:46 rjkz написав: Я как раз закупаюсь в ближайших магазинах, которые считаются дорогими.

Но расположены в 2-10 минутах пешком.

При этом качество продуктов считаю более чем приемлемым.

Поездки в Волмарты и Костко скорей всего не будут финансово оправданными если содержать машину. Качество-же, скорей всего пострадает. Я как раз закупаюсь в ближайших магазинах, которые считаются дорогими.Но расположены в 2-10 минутах пешком.При этом качество продуктов считаю более чем приемлемым.Поездки в Волмарты и Костко скорей всего не будут финансово оправданными если содержать машину. Качество-же, скорей всего пострадает.

У нас продукты примерно те же самые что в дешевых магазинах, что в тех, что подороже. Акции тоже бывают в разных сетях на разные позиции. Просто делаю круг километров 10-15 (1-1.5 л бензина) и заезжаю в несколько сетей. Обычная закупка на неделю (еда, напитки, хозтовары) - килограм 30. Пешком - это через день нужно бегать и по 2 полных сумки тягать. У нас продукты примерно те же самые что в дешевых магазинах, что в тех, что подороже. Акции тоже бывают в разных сетях на разные позиции. Просто делаю круг километров 10-15 (1-1.5 л бензина) и заезжаю в несколько сетей. Обычная закупка на неделю (еда, напитки, хозтовары) - килограм 30. Пешком - это через день нужно бегать и по 2 полных сумки тягать. Gastarbaiter Повідомлень: 3317 З нами з: 26.02.18 Подякував: 679 раз. Подякували: 548 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 сер, 2024 11:29



News from Canada



Чесно: я не знаю, звідки пан flyman це взяв: «Канадські таксисти самі чесні в світі.», але на практиці як лічильник таксі нарахував 14$ з мене, так з картки і списано було 14$. Як з аеропорту в центр міста нарахував лічильник 39$, так і списано було я картки 39$.

Як нарахували мені за неправильне паркування в центрі Calgari 40$ - так і заплатив 40+30$.

30$ - то послуги фірми з прокату авто, що мені про те повідомила. Так що все було чесно та точно.



Але бувають випадки і дорожчі - на 500$.

Щойно надіслали з Канади наші люди як з ними обходяться не по-людськи.

Ну приїхав наш легінь в центр міста, ну припаркував авто на центральному проспекті перед будівлею університету, ну пішов на безкоштовні курси англійської - так що, вже і ставити на обидва колеса якісь дурнуваті запори/замки?

Та нехай би тільки запори, а то через годину приїхав евакуатор…



Блін, ну реально важко в еміграції.

Усюди нашу людину чекає небезпека… Еміграція, заробітчанствоNews from CanadaЧесно: я не знаю, звідки пан flyman це взяв: «Канадські таксисти самі чесні в світі.», але на практиці як лічильник таксі нарахував 14$ з мене, так з картки і списано було 14$. Як з аеропорту в центр міста нарахував лічильник 39$, так і списано було я картки 39$.Як нарахували мені за неправильне паркування в центрі Calgari 40$ - так і заплатив 40+30$.30$ - то послуги фірми з прокату авто, що мені про те повідомила. Так що все було чесно та точно.Але бувають випадки і дорожчі - на 500$.Щойно надіслали з Канади наші люди як з ними обходяться не по-людськи.Ну приїхав наш легінь в центр міста, ну припаркував авто на центральному проспекті перед будівлею університету, ну пішов на безкоштовні курси англійської - так що, вже і ставити на обидва колеса якісь дурнуваті запори/замки?Та нехай би тільки запори, а то через годину приїхав евакуатор…Блін, ну реально важко в еміграції.Усюди нашу людину чекає небезпека… akurt

Повідомлень: 9901 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3672 раз. Подякували: 1294 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 сер, 2024 12:53 Gastarbaiter написав: Hotab написав:

Таких прикладів, коли люди насправді живуть зовсім на інші доходи, ніж пише офстат - чимало. Таких прикладів, коли люди насправді живуть зовсім на інші доходи, ніж пише офстат - чимало.

Мова йшла саме про суми. Що "багато хто" в Україні має 3-4 куо і сенсу їхати за кордон, щоб мати ті самі 3-4 куо, взагалі немає. Я переконаний, що усі ці врозеточники/манікюрниці/таксісти навіть з 80% незадекларованих доходів в Україні не мають 3-4 куо. Мова йшла саме про суми. Що "багато хто" в Україні має 3-4 куо і сенсу їхати за кордон, щоб мати ті самі 3-4 куо, взагалі немає. Я переконаний, що усі ці врозеточники/манікюрниці/таксісти навіть з 80% незадекларованих доходів в Україні не мають 3-4 куо.

3-4 куо не мають. це вже або менеджери середнього ти вищого рівня. або окремі висококваліфіковані спеціалісти. а от 1 куо - багато хто має 3-4 куо не мають. це вже або менеджери середнього ти вищого рівня. або окремі висококваліфіковані спеціалісти. а от 1 куо - багато хто має Shaman

Повідомлень: 6561 З нами з: 29.09.19 Подякував: 632 раз. Подякували: 1455 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 сер, 2024 12:56 Gastarbaiter написав: Bolt написав: Ось власне про те йдеться, що в Україні про наявності своєї хати і пасивного доходу, скажімо 600+уо я буду почуватисґ, як кz в Нью-Йорку 4куо доходу микаючись по з'омним заиав.

Пи. Си. Ще раз повторюсь, що ймовірність появи лендлррла під хатою з метою забрати орендну плату за свою квартиру на декілька порядків більша ніж, що шахед або якась ракета потрапить в мій дім. Ось власне про те йдеться, що в Україні про наявності своєї хати і пасивного доходу, скажімо 600+уо я буду почуватисґ, як кz в Нью-Йорку 4куо доходу микаючись по з'омним заиав.Пи. Си. Ще раз повторюсь, що ймовірність появи лендлррла під хатою з метою забрати орендну плату за свою квартиру на декілька порядків більша ніж, що шахед або якась ракета потрапить в мій дім.

За 15-20 років rjkz, виплативши іпотечну хату в НЙ та наскирдувавши кількасот куо на пенсійному рахунку, буде крутити вам дулі з гавайських/флоридських пляжів. За 15-20 років, виплативши іпотечну хату в НЙ та наскирдувавши кількасот куо на пенсійному рахунку, буде крутити вам дулі з гавайських/флоридських пляжів.

невдалий приклад. хату там дивляться купити може й без іпотеки. й кількасот куо вже наскирдовано. а от в США не встигне. так що це якраз приклад, як заробляють в Україні, а потім кудись їдуть... невдалий приклад. хату там дивляться купити може й без іпотеки. й кількасот куо вже наскирдовано. а от в США не встигне. так що це якраз приклад, як заробляють в Україні, а потім кудись їдуть... Shaman

Повідомлень: 6561 З нами з: 29.09.19 Подякував: 632 раз. Подякували: 1455 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 сер, 2024 14:16 Gastarbaiter написав: rjkz написав: Я как раз закупаюсь в ближайших магазинах, которые считаются дорогими.

Но расположены в 2-10 минутах пешком.

При этом качество продуктов считаю более чем приемлемым.

Поездки в Волмарты и Костко скорей всего не будут финансово оправданными если содержать машину. Качество-же, скорей всего пострадает. Я как раз закупаюсь в ближайших магазинах, которые считаются дорогими.Но расположены в 2-10 минутах пешком.При этом качество продуктов считаю более чем приемлемым.Поездки в Волмарты и Костко скорей всего не будут финансово оправданными если содержать машину. Качество-же, скорей всего пострадает.

У нас продукты примерно те же самые что в дешевых магазинах, что в тех, что подороже. Акции тоже бывают в разных сетях на разные позиции. Просто делаю круг километров 10-15 (1-1.5 л бензина) и заезжаю в несколько сетей. Обычная закупка на неделю (еда, напитки, хозтовары) - килограм 30. Пешком - это через день нужно бегать и по 2 полных сумки тягать. У нас продукты примерно те же самые что в дешевых магазинах, что в тех, что подороже. Акции тоже бывают в разных сетях на разные позиции. Просто делаю круг километров 10-15 (1-1.5 л бензина) и заезжаю в несколько сетей. Обычная закупка на неделю (еда, напитки, хозтовары) - килограм 30. Пешком - это через день нужно бегать и по 2 полных сумки тягать.

Хлопці, досить обжиратись і які хозтовари кожного тижня? У вас що, банно-пральний комбінат? Я купую невелику сумку продуктів на тиждень і в мене в кінці тижня ще лишається - основна проблема - щоб продукти від довгого зберігання не зіпсувались. Хлопці, досить обжиратись і які хозтовари кожного тижня? У вас що, банно-пральний комбінат? Я купую невелику сумку продуктів на тиждень і в мене в кінці тижня ще лишається - основна проблема - щоб продукти від довгого зберігання не зіпсувались. airmax78 Повідомлень: 43015 З нами з: 25.10.12 Подякував: 977 раз. Подякували: 5309 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 сер, 2024 14:24 airmax78

А как же арбузы с под Барселоны летом и легендарный Гёссер каждый вечер? барабашов Повідомлень: 4270 З нами з: 16.06.15 Подякував: 279 раз. Подякували: 346 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 сер, 2024 14:28 Re: Еміграція, заробітчанство Магазин без машины это сурово. Разве что без детей. А так то арбуз какой-то притащить 8кг, то соки 2л в день = 6-8л за каждый поход в магазин если 2 раза в неделю ездить. Да и все остальное.



И это хорошо если дома очистка воды норм стоит, а я когда снимал квартиру, то еще 8л в день воду таскал.



В общем такое, или каждый день тратить по часу жизни на магазин (условно 30евро если брать в перерасчет на трудо часы которые можно было просто потрекать сидя дома в уютном кресле), или уже все-таки на машине и ездить 2 раза в неделю. Как минимум по времени это экономия часов 20 в месяц = 600евро (для ИТ) - вот и оккупилась машина ) Ну или просто потратить это время на семью - лучше чем стояние в очередях.



П.С. Для семьи из 2х человек это конечно не актуально так как расход еды в разы меньше и реально можно обойтись 2мя пешими походами в неделю. slonomag Повідомлень: 523 З нами з: 23.11.17 Подякував: 12 раз. Подякували: 126 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 сер, 2024 15:46 slonomag написав: Магазин без машины это сурово. Разве что без детей. А так то арбуз какой-то притащить 8кг, то соки 2л в день = 6-8л за каждый поход в магазин если 2 раза в неделю ездить. Да и все остальное.



И это хорошо если дома очистка воды норм стоит, а я когда снимал квартиру, то еще 8л в день воду таскал.



В общем такое, или каждый день тратить по часу жизни на магазин (условно 30евро если брать в перерасчет на трудо часы которые можно было просто потрекать сидя дома в уютном кресле), или уже все-таки на машине и ездить 2 раза в неделю. Как минимум по времени это экономия часов 20 в месяц = 600евро (для ИТ) - вот и оккупилась машина ) Ну или просто потратить это время на семью - лучше чем стояние в очередях.



П.С. Для семьи из 2х человек это конечно не актуально так как расход еды в разы меньше и реально можно обойтись 2мя пешими походами в неделю. Магазин без машины это сурово. Разве что без детей. А так то арбуз какой-то притащить 8кг, то соки 2л в день = 6-8л за каждый поход в магазин если 2 раза в неделю ездить. Да и все остальное.И это хорошо если дома очистка воды норм стоит, а я когда снимал квартиру, то еще 8л в день воду таскал.В общем такое, или каждый день тратить по часу жизни на магазин (условно 30евро если брать в перерасчет на трудо часы которые можно было просто потрекать сидя дома в уютном кресле), или уже все-таки на машине и ездить 2 раза в неделю. Как минимум по времени это экономия часов 20 в месяц = 600евро (для ИТ) - вот и оккупилась машина ) Ну или просто потратить это время на семью - лучше чем стояние в очередях.П.С. Для семьи из 2х человек это конечно не актуально так как расход еды в разы меньше и реально можно обойтись 2мя пешими походами в неделю.



У меня магазины , самый ближний - 2 минуты, самый дальний - 10 минут.

Арбузы мы что-то не сильно едим, за это лето может 3 съели.

Воду я приношу. У нас уходит 2 галлона в день. Это примерно 8 л и есть.

Очередей нет.

Так как в тех магазах, где закупаемся, разный ассортимент, то разный вес того, что покупаем.

Например, там где берем кулинарию (разбаловались, меньше времени дома готовить стало), орехи, там берем воду и молоко. Это 3 минуты от дома. То есть, 3 галлона в рюкзак, остальное в руке.

По приезду бывало и 6-8 (8 один раз понес - потом пожалел) галлонов за один раз приносил, сейчас ленивей стал - 3-4.

Пробовали заказывать, но очень неудобно. Надо быть гарантированно дома в 4-х часовом диапазоне и надо брать на определенную сумму разных товаров. Но как они упакуют, даты и тд. После нескольких неприятных случаев перестали заказывать.

Только воду они доставлять отказывались хоть сколько ни закажи.

Кстати, на машине тоже надо из гаража притащить, а это примерно полпути в магаз. Парковаться перед домом - фиг место найдешь, тут дворов нет, только на улице вдоль тротуара. Можно крутиться полчаса пока найдешь где стать. Некоторые находят места на соседних улицах. Идти намного дальше, чем в магаз.

Я-ж говорю, НЙ - это другая пестня. У меня магазины , самый ближний - 2 минуты, самый дальний - 10 минут.Арбузы мы что-то не сильно едим, за это лето может 3 съели.Воду я приношу. У нас уходит 2 галлона в день. Это примерно 8 л и есть.Очередей нет.Так как в тех магазах, где закупаемся, разный ассортимент, то разный вес того, что покупаем.Например, там где берем кулинарию (разбаловались, меньше времени дома готовить стало), орехи, там берем воду и молоко. Это 3 минуты от дома. То есть, 3 галлона в рюкзак, остальное в руке.По приезду бывало и 6-8 (8 один раз понес - потом пожалел) галлонов за один раз приносил, сейчас ленивей стал - 3-4.Пробовали заказывать, но очень неудобно. Надо быть гарантированно дома в 4-х часовом диапазоне и надо брать на определенную сумму разных товаров. Но как они упакуют, даты и тд. После нескольких неприятных случаев перестали заказывать.Только воду они доставлять отказывались хоть сколько ни закажи.Кстати, на машине тоже надо из гаража притащить, а это примерно полпути в магаз. Парковаться перед домом - фиг место найдешь, тут дворов нет, только на улице вдоль тротуара. Можно крутиться полчаса пока найдешь где стать. Некоторые находят места на соседних улицах. Идти намного дальше, чем в магаз.Я-ж говорю, НЙ - это другая пестня. rjkz

Повідомлень: 16883 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8399 раз. Подякували: 5294 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 сер, 2024 15:57 Shaman написав: а от 1 куо - багато хто має а от 1 куо - багато хто має

Водій трамвая? Прибиральниця? Випускник ВНЗ?



Водій ГТ в Кракові - 1400 уо нетто.

Знайома прибиральниця зі своєї з/п (підозрюю, що мінімалка - 830 уо нетто) примудряється пару разів на рік з'їздити трохи прогулятися до Італії/Австрії і т.п.

Інтерн технарь в ЮК - 3000 уо брутто. Водій трамвая? Прибиральниця? Випускник ВНЗ?Водій ГТ в Кракові - 1400 уо нетто.Знайома прибиральниця зі своєї з/п (підозрюю, що мінімалка - 830 уо нетто) примудряється пару разів на рік з'їздити трохи прогулятися до Італії/Австрії і т.п.Інтерн технарь в ЮК - 3000 уо брутто. Gastarbaiter Повідомлень: 3317 З нами з: 26.02.18 Подякував: 679 раз. Подякували: 548 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2253225422552256> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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