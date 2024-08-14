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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 16:09

Re: Еміграція, заробітчанство

Gastarbaiter написав:Водій трамвая? Прибиральниця? Випускник ВНЗ?

Я як раз випускником як був заробляв 1к
Faceless
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