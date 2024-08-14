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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 сер, 2024 16:09
Gastarbaiter написав:Водій трамвая? Прибиральниця? Випускник ВНЗ?
Я як раз випускником як був заробляв 1к
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Faceless
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Додано: Сер 14 сер, 2024 16:59
rjkz написав: slonomag написав:
Магазин без машины это сурово. Разве что без детей. А так то арбуз какой-то притащить 8кг, то соки 2л в день = 6-8л за каждый поход в магазин если 2 раза в неделю ездить. Да и все остальное.
И это хорошо если дома очистка воды норм стоит, а я когда снимал квартиру, то еще 8л в день воду таскал.
В общем такое, или каждый день тратить по часу жизни на магазин (условно 30евро если брать в перерасчет на трудо часы которые можно было просто потрекать сидя дома в уютном кресле), или уже все-таки на машине и ездить 2 раза в неделю. Как минимум по времени это экономия часов 20 в месяц = 600евро (для ИТ) - вот и оккупилась машина ) Ну или просто потратить это время на семью - лучше чем стояние в очередях.
П.С. Для семьи из 2х человек это конечно не актуально так как расход еды в разы меньше и реально можно обойтись 2мя пешими походами в неделю.
У меня магазины , самый ближний - 2 минуты, самый дальний - 10 минут.
Арбузы мы что-то не сильно едим, за это лето может 3 съели.
Воду я приношу. У нас уходит 2 галлона в день. Это примерно 8 л и есть.
Очередей нет.
Так как в тех магазах, где закупаемся, разный ассортимент, то разный вес того, что покупаем.
Например, там где берем кулинарию (разбаловались, меньше времени дома готовить стало), орехи, там берем воду и молоко. Это 3 минуты от дома. То есть, 3 галлона в рюкзак, остальное в руке.
По приезду бывало и 6-8 (8 один раз понес - потом пожалел) галлонов за один раз приносил, сейчас ленивей стал - 3-4.
Пробовали заказывать, но очень неудобно. Надо быть гарантированно дома в 4-х часовом диапазоне и надо брать на определенную сумму разных товаров. Но как они упакуют, даты и тд. После нескольких неприятных случаев перестали заказывать.
Только воду они доставлять отказывались хоть сколько ни закажи.
Кстати, на машине тоже надо из гаража притащить, а это примерно полпути в магаз. Парковаться перед домом - фиг место найдешь, тут дворов нет, только на улице вдоль тротуара. Можно крутиться полчаса пока найдешь где стать. Некоторые находят места на соседних улицах. Идти намного дальше, чем в магаз.
Я-ж говорю, НЙ - это другая пестня.
Ну тут уж смотря какое жилье. У меня в городе был паркинг под домом с лифтом на этаж, идти 20м от машины до двери, сейчас вообще прямой выход на паркинг из дома, тоесть можно багажником к двери прямо подогнать и перекидывать сумки сразу в дом. Кстати очень заценил такой подход когда мебель покупал - та штука, за которую и переплатить не жалко )
Если конечно дом без норм паркинга и надо вставать на соседней улице, а потом еще тащить сумки 200м, то тогда действительно особо разницы нет хоть на машине ездить в магазин, хоть пешком.
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slonomag
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Додано: Сер 14 сер, 2024 17:22
Faceless написав:
Gastarbaiter написав:Водій трамвая? Прибиральниця? Випускник ВНЗ?
Я як раз випускником як був заробляв 1к
Моя зп после института была 80 долларов в месяц.
Через месяца 3 120.
У моего начальника была 150.
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rjkz
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Додано: Сер 14 сер, 2024 17:28
slonomag написав: rjkz написав: slonomag написав:
Магазин без машины это сурово. Разве что без детей. А так то арбуз какой-то притащить 8кг, то соки 2л в день = 6-8л за каждый поход в магазин если 2 раза в неделю ездить. Да и все остальное.
И это хорошо если дома очистка воды норм стоит, а я когда снимал квартиру, то еще 8л в день воду таскал.
В общем такое, или каждый день тратить по часу жизни на магазин (условно 30евро если брать в перерасчет на трудо часы которые можно было просто потрекать сидя дома в уютном кресле), или уже все-таки на машине и ездить 2 раза в неделю. Как минимум по времени это экономия часов 20 в месяц = 600евро (для ИТ) - вот и оккупилась машина ) Ну или просто потратить это время на семью - лучше чем стояние в очередях.
П.С. Для семьи из 2х человек это конечно не актуально так как расход еды в разы меньше и реально можно обойтись 2мя пешими походами в неделю.
У меня магазины , самый ближний - 2 минуты, самый дальний - 10 минут.
Арбузы мы что-то не сильно едим, за это лето может 3 съели.
Воду я приношу. У нас уходит 2 галлона в день. Это примерно 8 л и есть.
Очередей нет.
Так как в тех магазах, где закупаемся, разный ассортимент, то разный вес того, что покупаем.
Например, там где берем кулинарию (разбаловались, меньше времени дома готовить стало), орехи, там берем воду и молоко. Это 3 минуты от дома. То есть, 3 галлона в рюкзак, остальное в руке.
По приезду бывало и 6-8 (8 один раз понес - потом пожалел) галлонов за один раз приносил, сейчас ленивей стал - 3-4.
Пробовали заказывать, но очень неудобно. Надо быть гарантированно дома в 4-х часовом диапазоне и надо брать на определенную сумму разных товаров. Но как они упакуют, даты и тд. После нескольких неприятных случаев перестали заказывать.
Только воду они доставлять отказывались хоть сколько ни закажи.
Кстати, на машине тоже надо из гаража притащить, а это примерно полпути в магаз. Парковаться перед домом - фиг место найдешь, тут дворов нет, только на улице вдоль тротуара. Можно крутиться полчаса пока найдешь где стать. Некоторые находят места на соседних улицах. Идти намного дальше, чем в магаз.
Я-ж говорю, НЙ - это другая пестня.
Ну тут уж смотря какое жилье. У меня в городе был паркинг под домом с лифтом на этаж, идти 20м от машины до двери, сейчас вообще прямой выход на паркинг из дома, тоесть можно багажником к двери прямо подогнать и перекидывать сумки сразу в дом. Кстати очень заценил такой подход когда мебель покупал - та штука, за которую и переплатить не жалко )
Если конечно дом без норм паркинга и надо вставать на соседней улице, а потом еще тащить сумки 200м, то тогда действительно особо разницы нет хоть на машине ездить в магазин, хоть пешком.
У меня есть паркинг, я от него и писал. Подземный, но в другой части дома.
Лифта нет из него. Надо по лестнице поднять это все, выйти опять на улицу, зайти в билдинг. При этом на машине надо приехать, надо въехать в гараж, запарковаться. Та ну нах.
Времени больше уйдет. Вопрос только в том, сколько можно за один раз привезти и принести. Все.
Ну и вопрос физических возможностей.
Кому-то и один галлон тяжело нести, мне 4 нормально. В рюкзаке. А руки свободные или можно что-то еще принести.
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rjkz
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Додано: Сер 14 сер, 2024 17:31
rjkz написав: Faceless написав:
Gastarbaiter написав:Водій трамвая? Прибиральниця? Випускник ВНЗ?
Я як раз випускником як був заробляв 1к
Моя зп после института была 80 долларов в месяц.
Через месяца 3 120.
У моего начальника была 150.
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Додано: Сер 14 сер, 2024 17:32
rjkz написав: slonomag написав: rjkz написав:
У меня магазины , самый ближний - 2 минуты, самый дальний - 10 минут.
Арбузы мы что-то не сильно едим, за это лето может 3 съели.
Воду я приношу. У нас уходит 2 галлона в день. Это примерно 8 л и есть.
Очередей нет.
Так как в тех магазах, где закупаемся, разный ассортимент, то разный вес того, что покупаем.
Например, там где берем кулинарию (разбаловались, меньше времени дома готовить стало), орехи, там берем воду и молоко. Это 3 минуты от дома. То есть, 3 галлона в рюкзак, остальное в руке.
По приезду бывало и 6-8 (8 один раз понес - потом пожалел) галлонов за один раз приносил, сейчас ленивей стал - 3-4.
Пробовали заказывать, но очень неудобно. Надо быть гарантированно дома в 4-х часовом диапазоне и надо брать на определенную сумму разных товаров. Но как они упакуют, даты и тд. После нескольких неприятных случаев перестали заказывать.
Только воду они доставлять отказывались хоть сколько ни закажи.
Кстати, на машине тоже надо из гаража притащить, а это примерно полпути в магаз. Парковаться перед домом - фиг место найдешь, тут дворов нет, только на улице вдоль тротуара. Можно крутиться полчаса пока найдешь где стать. Некоторые находят места на соседних улицах. Идти намного дальше, чем в магаз.
Я-ж говорю, НЙ - это другая пестня.
Ну тут уж смотря какое жилье. У меня в городе был паркинг под домом с лифтом на этаж, идти 20м от машины до двери, сейчас вообще прямой выход на паркинг из дома, тоесть можно багажником к двери прямо подогнать и перекидывать сумки сразу в дом. Кстати очень заценил такой подход когда мебель покупал - та штука, за которую и переплатить не жалко )
Если конечно дом без норм паркинга и надо вставать на соседней улице, а потом еще тащить сумки 200м, то тогда действительно особо разницы нет хоть на машине ездить в магазин, хоть пешком.
У меня есть паркинг, я от него и писал. Подземный, но в другой части дома.
Лифта нет из него. Надо по лестнице поднять это все, выйти опять на улицу, зайти в билдинг. При этом на машине надо приехать, надо въехать в гараж, запарковаться. Та ну нах.
Времени больше уйдет. Вопрос только в том, сколько можно за один раз привезти и принести. Все.
Ну и вопрос физических возможностей.
Кому-то и один галлон тяжело нести, мне 4 нормально. В рюкзаке. А руки свободные или можно что-то еще принести.
Кравчучку можно купить, тогда 25 кг за раз не проблема. 😎
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