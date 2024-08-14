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#<1 ... 2253225422552256 Додано: Сер 14 сер, 2024 16:09 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Водій трамвая? Прибиральниця? Випускник ВНЗ?



Я як раз випускником як був заробляв 1к Я як раз випускником як був заробляв 1к Faceless

Модератор Повідомлень: 35115 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1450 раз. Подякували: 8008 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 сер, 2024 16:59 rjkz написав: slonomag написав: Магазин без машины это сурово. Разве что без детей. А так то арбуз какой-то притащить 8кг, то соки 2л в день = 6-8л за каждый поход в магазин если 2 раза в неделю ездить. Да и все остальное.



И это хорошо если дома очистка воды норм стоит, а я когда снимал квартиру, то еще 8л в день воду таскал.



В общем такое, или каждый день тратить по часу жизни на магазин (условно 30евро если брать в перерасчет на трудо часы которые можно было просто потрекать сидя дома в уютном кресле), или уже все-таки на машине и ездить 2 раза в неделю. Как минимум по времени это экономия часов 20 в месяц = 600евро (для ИТ) - вот и оккупилась машина ) Ну или просто потратить это время на семью - лучше чем стояние в очередях.



П.С. Для семьи из 2х человек это конечно не актуально так как расход еды в разы меньше и реально можно обойтись 2мя пешими походами в неделю. Магазин без машины это сурово. Разве что без детей. А так то арбуз какой-то притащить 8кг, то соки 2л в день = 6-8л за каждый поход в магазин если 2 раза в неделю ездить. Да и все остальное.И это хорошо если дома очистка воды норм стоит, а я когда снимал квартиру, то еще 8л в день воду таскал.В общем такое, или каждый день тратить по часу жизни на магазин (условно 30евро если брать в перерасчет на трудо часы которые можно было просто потрекать сидя дома в уютном кресле), или уже все-таки на машине и ездить 2 раза в неделю. Как минимум по времени это экономия часов 20 в месяц = 600евро (для ИТ) - вот и оккупилась машина ) Ну или просто потратить это время на семью - лучше чем стояние в очередях.П.С. Для семьи из 2х человек это конечно не актуально так как расход еды в разы меньше и реально можно обойтись 2мя пешими походами в неделю.



У меня магазины , самый ближний - 2 минуты, самый дальний - 10 минут.

Арбузы мы что-то не сильно едим, за это лето может 3 съели.

Воду я приношу. У нас уходит 2 галлона в день. Это примерно 8 л и есть.

Очередей нет.

Так как в тех магазах, где закупаемся, разный ассортимент, то разный вес того, что покупаем.

Например, там где берем кулинарию (разбаловались, меньше времени дома готовить стало), орехи, там берем воду и молоко. Это 3 минуты от дома. То есть, 3 галлона в рюкзак, остальное в руке.

По приезду бывало и 6-8 (8 один раз понес - потом пожалел) галлонов за один раз приносил, сейчас ленивей стал - 3-4.

Пробовали заказывать, но очень неудобно. Надо быть гарантированно дома в 4-х часовом диапазоне и надо брать на определенную сумму разных товаров. Но как они упакуют, даты и тд. После нескольких неприятных случаев перестали заказывать.

Только воду они доставлять отказывались хоть сколько ни закажи.

Кстати, на машине тоже надо из гаража притащить, а это примерно полпути в магаз. Парковаться перед домом - фиг место найдешь, тут дворов нет, только на улице вдоль тротуара. Можно крутиться полчаса пока найдешь где стать. Некоторые находят места на соседних улицах. Идти намного дальше, чем в магаз.

Я-ж говорю, НЙ - это другая пестня. У меня магазины , самый ближний - 2 минуты, самый дальний - 10 минут.Арбузы мы что-то не сильно едим, за это лето может 3 съели.Воду я приношу. У нас уходит 2 галлона в день. Это примерно 8 л и есть.Очередей нет.Так как в тех магазах, где закупаемся, разный ассортимент, то разный вес того, что покупаем.Например, там где берем кулинарию (разбаловались, меньше времени дома готовить стало), орехи, там берем воду и молоко. Это 3 минуты от дома. То есть, 3 галлона в рюкзак, остальное в руке.По приезду бывало и 6-8 (8 один раз понес - потом пожалел) галлонов за один раз приносил, сейчас ленивей стал - 3-4.Пробовали заказывать, но очень неудобно. Надо быть гарантированно дома в 4-х часовом диапазоне и надо брать на определенную сумму разных товаров. Но как они упакуют, даты и тд. После нескольких неприятных случаев перестали заказывать.Только воду они доставлять отказывались хоть сколько ни закажи.Кстати, на машине тоже надо из гаража притащить, а это примерно полпути в магаз. Парковаться перед домом - фиг место найдешь, тут дворов нет, только на улице вдоль тротуара. Можно крутиться полчаса пока найдешь где стать. Некоторые находят места на соседних улицах. Идти намного дальше, чем в магаз.Я-ж говорю, НЙ - это другая пестня.

Ну тут уж смотря какое жилье. У меня в городе был паркинг под домом с лифтом на этаж, идти 20м от машины до двери, сейчас вообще прямой выход на паркинг из дома, тоесть можно багажником к двери прямо подогнать и перекидывать сумки сразу в дом. Кстати очень заценил такой подход когда мебель покупал - та штука, за которую и переплатить не жалко )



Если конечно дом без норм паркинга и надо вставать на соседней улице, а потом еще тащить сумки 200м, то тогда действительно особо разницы нет хоть на машине ездить в магазин, хоть пешком. Ну тут уж смотря какое жилье. У меня в городе был паркинг под домом с лифтом на этаж, идти 20м от машины до двери, сейчас вообще прямой выход на паркинг из дома, тоесть можно багажником к двери прямо подогнать и перекидывать сумки сразу в дом. Кстати очень заценил такой подход когда мебель покупал - та штука, за которую и переплатить не жалко )Если конечно дом без норм паркинга и надо вставать на соседней улице, а потом еще тащить сумки 200м, то тогда действительно особо разницы нет хоть на машине ездить в магазин, хоть пешком. slonomag Повідомлень: 524 З нами з: 23.11.17 Подякував: 12 раз. Подякували: 126 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 сер, 2024 17:22 Faceless написав: Gastarbaiter написав: Водій трамвая? Прибиральниця? Випускник ВНЗ?



Я як раз випускником як був заробляв 1к Я як раз випускником як був заробляв 1к



Моя зп после института была 80 долларов в месяц.

Через месяца 3 120.

У моего начальника была 150. Моя зп после института была 80 долларов в месяц.Через месяца 3 120.У моего начальника была 150. rjkz

Повідомлень: 16885 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8399 раз. Подякували: 5294 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 сер, 2024 17:28 slonomag написав: rjkz написав: slonomag написав: Магазин без машины это сурово. Разве что без детей. А так то арбуз какой-то притащить 8кг, то соки 2л в день = 6-8л за каждый поход в магазин если 2 раза в неделю ездить. Да и все остальное.



И это хорошо если дома очистка воды норм стоит, а я когда снимал квартиру, то еще 8л в день воду таскал.



В общем такое, или каждый день тратить по часу жизни на магазин (условно 30евро если брать в перерасчет на трудо часы которые можно было просто потрекать сидя дома в уютном кресле), или уже все-таки на машине и ездить 2 раза в неделю. Как минимум по времени это экономия часов 20 в месяц = 600евро (для ИТ) - вот и оккупилась машина ) Ну или просто потратить это время на семью - лучше чем стояние в очередях.



П.С. Для семьи из 2х человек это конечно не актуально так как расход еды в разы меньше и реально можно обойтись 2мя пешими походами в неделю. Магазин без машины это сурово. Разве что без детей. А так то арбуз какой-то притащить 8кг, то соки 2л в день = 6-8л за каждый поход в магазин если 2 раза в неделю ездить. Да и все остальное.И это хорошо если дома очистка воды норм стоит, а я когда снимал квартиру, то еще 8л в день воду таскал.В общем такое, или каждый день тратить по часу жизни на магазин (условно 30евро если брать в перерасчет на трудо часы которые можно было просто потрекать сидя дома в уютном кресле), или уже все-таки на машине и ездить 2 раза в неделю. Как минимум по времени это экономия часов 20 в месяц = 600евро (для ИТ) - вот и оккупилась машина ) Ну или просто потратить это время на семью - лучше чем стояние в очередях.П.С. Для семьи из 2х человек это конечно не актуально так как расход еды в разы меньше и реально можно обойтись 2мя пешими походами в неделю.



У меня магазины , самый ближний - 2 минуты, самый дальний - 10 минут.

Арбузы мы что-то не сильно едим, за это лето может 3 съели.

Воду я приношу. У нас уходит 2 галлона в день. Это примерно 8 л и есть.

Очередей нет.

Так как в тех магазах, где закупаемся, разный ассортимент, то разный вес того, что покупаем.

Например, там где берем кулинарию (разбаловались, меньше времени дома готовить стало), орехи, там берем воду и молоко. Это 3 минуты от дома. То есть, 3 галлона в рюкзак, остальное в руке.

По приезду бывало и 6-8 (8 один раз понес - потом пожалел) галлонов за один раз приносил, сейчас ленивей стал - 3-4.

Пробовали заказывать, но очень неудобно. Надо быть гарантированно дома в 4-х часовом диапазоне и надо брать на определенную сумму разных товаров. Но как они упакуют, даты и тд. После нескольких неприятных случаев перестали заказывать.

Только воду они доставлять отказывались хоть сколько ни закажи.

Кстати, на машине тоже надо из гаража притащить, а это примерно полпути в магаз. Парковаться перед домом - фиг место найдешь, тут дворов нет, только на улице вдоль тротуара. Можно крутиться полчаса пока найдешь где стать. Некоторые находят места на соседних улицах. Идти намного дальше, чем в магаз.

Я-ж говорю, НЙ - это другая пестня. У меня магазины , самый ближний - 2 минуты, самый дальний - 10 минут.Арбузы мы что-то не сильно едим, за это лето может 3 съели.Воду я приношу. У нас уходит 2 галлона в день. Это примерно 8 л и есть.Очередей нет.Так как в тех магазах, где закупаемся, разный ассортимент, то разный вес того, что покупаем.Например, там где берем кулинарию (разбаловались, меньше времени дома готовить стало), орехи, там берем воду и молоко. Это 3 минуты от дома. То есть, 3 галлона в рюкзак, остальное в руке.По приезду бывало и 6-8 (8 один раз понес - потом пожалел) галлонов за один раз приносил, сейчас ленивей стал - 3-4.Пробовали заказывать, но очень неудобно. Надо быть гарантированно дома в 4-х часовом диапазоне и надо брать на определенную сумму разных товаров. Но как они упакуют, даты и тд. После нескольких неприятных случаев перестали заказывать.Только воду они доставлять отказывались хоть сколько ни закажи.Кстати, на машине тоже надо из гаража притащить, а это примерно полпути в магаз. Парковаться перед домом - фиг место найдешь, тут дворов нет, только на улице вдоль тротуара. Можно крутиться полчаса пока найдешь где стать. Некоторые находят места на соседних улицах. Идти намного дальше, чем в магаз.Я-ж говорю, НЙ - это другая пестня.

Ну тут уж смотря какое жилье. У меня в городе был паркинг под домом с лифтом на этаж, идти 20м от машины до двери, сейчас вообще прямой выход на паркинг из дома, тоесть можно багажником к двери прямо подогнать и перекидывать сумки сразу в дом. Кстати очень заценил такой подход когда мебель покупал - та штука, за которую и переплатить не жалко )



Если конечно дом без норм паркинга и надо вставать на соседней улице, а потом еще тащить сумки 200м, то тогда действительно особо разницы нет хоть на машине ездить в магазин, хоть пешком. Ну тут уж смотря какое жилье. У меня в городе был паркинг под домом с лифтом на этаж, идти 20м от машины до двери, сейчас вообще прямой выход на паркинг из дома, тоесть можно багажником к двери прямо подогнать и перекидывать сумки сразу в дом. Кстати очень заценил такой подход когда мебель покупал - та штука, за которую и переплатить не жалко )Если конечно дом без норм паркинга и надо вставать на соседней улице, а потом еще тащить сумки 200м, то тогда действительно особо разницы нет хоть на машине ездить в магазин, хоть пешком.



У меня есть паркинг, я от него и писал. Подземный, но в другой части дома.

Лифта нет из него. Надо по лестнице поднять это все, выйти опять на улицу, зайти в билдинг. При этом на машине надо приехать, надо въехать в гараж, запарковаться. Та ну нах.

Времени больше уйдет. Вопрос только в том, сколько можно за один раз привезти и принести. Все.

Ну и вопрос физических возможностей.

Кому-то и один галлон тяжело нести, мне 4 нормально. В рюкзаке. А руки свободные или можно что-то еще принести. У меня есть паркинг, я от него и писал. Подземный, но в другой части дома.Лифта нет из него. Надо по лестнице поднять это все, выйти опять на улицу, зайти в билдинг. При этом на машине надо приехать, надо въехать в гараж, запарковаться. Та ну нах.Времени больше уйдет. Вопрос только в том, сколько можно за один раз привезти и принести. Все.Ну и вопрос физических возможностей.Кому-то и один галлон тяжело нести, мне 4 нормально. В рюкзаке. А руки свободные или можно что-то еще принести. rjkz

Повідомлень: 16885 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8399 раз. Подякували: 5294 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 сер, 2024 17:32 rjkz написав: slonomag написав: rjkz написав:

У меня магазины , самый ближний - 2 минуты, самый дальний - 10 минут.

Арбузы мы что-то не сильно едим, за это лето может 3 съели.

Воду я приношу. У нас уходит 2 галлона в день. Это примерно 8 л и есть.

Очередей нет.

Так как в тех магазах, где закупаемся, разный ассортимент, то разный вес того, что покупаем.

Например, там где берем кулинарию (разбаловались, меньше времени дома готовить стало), орехи, там берем воду и молоко. Это 3 минуты от дома. То есть, 3 галлона в рюкзак, остальное в руке.

По приезду бывало и 6-8 (8 один раз понес - потом пожалел) галлонов за один раз приносил, сейчас ленивей стал - 3-4.

Пробовали заказывать, но очень неудобно. Надо быть гарантированно дома в 4-х часовом диапазоне и надо брать на определенную сумму разных товаров. Но как они упакуют, даты и тд. После нескольких неприятных случаев перестали заказывать.

Только воду они доставлять отказывались хоть сколько ни закажи.

Кстати, на машине тоже надо из гаража притащить, а это примерно полпути в магаз. Парковаться перед домом - фиг место найдешь, тут дворов нет, только на улице вдоль тротуара. Можно крутиться полчаса пока найдешь где стать. Некоторые находят места на соседних улицах. Идти намного дальше, чем в магаз.

Я-ж говорю, НЙ - это другая пестня. У меня магазины , самый ближний - 2 минуты, самый дальний - 10 минут.Арбузы мы что-то не сильно едим, за это лето может 3 съели.Воду я приношу. У нас уходит 2 галлона в день. Это примерно 8 л и есть.Очередей нет.Так как в тех магазах, где закупаемся, разный ассортимент, то разный вес того, что покупаем.Например, там где берем кулинарию (разбаловались, меньше времени дома готовить стало), орехи, там берем воду и молоко. Это 3 минуты от дома. То есть, 3 галлона в рюкзак, остальное в руке.По приезду бывало и 6-8 (8 один раз понес - потом пожалел) галлонов за один раз приносил, сейчас ленивей стал - 3-4.Пробовали заказывать, но очень неудобно. Надо быть гарантированно дома в 4-х часовом диапазоне и надо брать на определенную сумму разных товаров. Но как они упакуют, даты и тд. После нескольких неприятных случаев перестали заказывать.Только воду они доставлять отказывались хоть сколько ни закажи.Кстати, на машине тоже надо из гаража притащить, а это примерно полпути в магаз. Парковаться перед домом - фиг место найдешь, тут дворов нет, только на улице вдоль тротуара. Можно крутиться полчаса пока найдешь где стать. Некоторые находят места на соседних улицах. Идти намного дальше, чем в магаз.Я-ж говорю, НЙ - это другая пестня.

Ну тут уж смотря какое жилье. У меня в городе был паркинг под домом с лифтом на этаж, идти 20м от машины до двери, сейчас вообще прямой выход на паркинг из дома, тоесть можно багажником к двери прямо подогнать и перекидывать сумки сразу в дом. Кстати очень заценил такой подход когда мебель покупал - та штука, за которую и переплатить не жалко )



Если конечно дом без норм паркинга и надо вставать на соседней улице, а потом еще тащить сумки 200м, то тогда действительно особо разницы нет хоть на машине ездить в магазин, хоть пешком. Ну тут уж смотря какое жилье. У меня в городе был паркинг под домом с лифтом на этаж, идти 20м от машины до двери, сейчас вообще прямой выход на паркинг из дома, тоесть можно багажником к двери прямо подогнать и перекидывать сумки сразу в дом. Кстати очень заценил такой подход когда мебель покупал - та штука, за которую и переплатить не жалко )Если конечно дом без норм паркинга и надо вставать на соседней улице, а потом еще тащить сумки 200м, то тогда действительно особо разницы нет хоть на машине ездить в магазин, хоть пешком.



У меня есть паркинг, я от него и писал. Подземный, но в другой части дома.

Лифта нет из него. Надо по лестнице поднять это все, выйти опять на улицу, зайти в билдинг. При этом на машине надо приехать, надо въехать в гараж, запарковаться. Та ну нах.

Времени больше уйдет. Вопрос только в том, сколько можно за один раз привезти и принести. Все.

Ну и вопрос физических возможностей.

Кому-то и один галлон тяжело нести, мне 4 нормально. В рюкзаке. А руки свободные или можно что-то еще принести. У меня есть паркинг, я от него и писал. Подземный, но в другой части дома.Лифта нет из него. Надо по лестнице поднять это все, выйти опять на улицу, зайти в билдинг. При этом на машине надо приехать, надо въехать в гараж, запарковаться. Та ну нах.Времени больше уйдет. Вопрос только в том, сколько можно за один раз привезти и принести. Все.Ну и вопрос физических возможностей.Кому-то и один галлон тяжело нести, мне 4 нормально. В рюкзаке. А руки свободные или можно что-то еще принести.

Кравчучку можно купить, тогда 25 кг за раз не проблема. 😎 Кравчучку можно купить, тогда 25 кг за раз не проблема. 😎 Bolt Повідомлень: 3095 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 236 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 сер, 2024 17:54 rjkz написав: Faceless написав: Gastarbaiter написав: Водій трамвая? Прибиральниця? Випускник ВНЗ?



Я як раз випускником як був заробляв 1к Я як раз випускником як був заробляв 1к



Моя зп после института была 80 долларов в месяц.

Через месяца 3 120.

У моего начальника была 150. Моя зп после института была 80 долларов в месяц.Через месяца 3 120.У моего начальника была 150.

Ну я почав працювати ще до закінчення 5 курсу Ну я почав працювати ще до закінчення 5 курсу Faceless

Модератор Повідомлень: 35115 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1450 раз. Подякували: 8008 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 сер, 2024 17:55 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Кравчучку можно купить, тогда 25 кг за раз не проблема. 😎 Кравчучку можно купить, тогда 25 кг за раз не проблема. 😎

Умовно не проблема, залежить від куту підйому на шляху, наявності сходів і всіляких бордюрів. Все ж наплічник практишніше Умовно не проблема, залежить від куту підйому на шляху, наявності сходів і всіляких бордюрів. Все ж наплічник практишніше Faceless

Модератор Повідомлень: 35115 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1450 раз. Подякували: 8008 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 сер, 2024 18:17 Faceless написав: Bolt написав: Кравчучку можно купить, тогда 25 кг за раз не проблема. 😎 Кравчучку можно купить, тогда 25 кг за раз не проблема. 😎

Умовно не проблема, залежить від куту підйому на шляху, наявності сходів і всіляких бордюрів. Все ж наплічник практишніше Умовно не проблема, залежить від куту підйому на шляху, наявності сходів і всіляких бордюрів. Все ж наплічник практишніше

Ну думаю, що принаймні ліфт в апартаментах має бути. 😏 Ну думаю, що принаймні ліфт в апартаментах має бути. 😏 Bolt Повідомлень: 3095 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 236 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 сер, 2024 19:00 Gastarbaiter написав: Shaman написав: а от 1 куо - багато хто має а от 1 куо - багато хто має

Водій трамвая? Прибиральниця? Випускник ВНЗ?



Водій ГТ в Кракові - 1400 уо нетто.

Знайома прибиральниця зі своєї з/п (підозрюю, що мінімалка - 830 уо нетто) примудряється пару разів на рік з'їздити трохи прогулятися до Італії/Австрії і т.п.

Інтерн технарь в ЮК - 3000 уо брутто. Водій трамвая? Прибиральниця? Випускник ВНЗ?Водій ГТ в Кракові - 1400 уо нетто.Знайома прибиральниця зі своєї з/п (підозрюю, що мінімалка - 830 уо нетто) примудряється пару разів на рік з'їздити трохи прогулятися до Італії/Австрії і т.п.Інтерн технарь в ЮК - 3000 уо брутто.

що ви задаєте за питання. ви ж фінансист. 1000 куо має більш менш спеціаліст - й руками теж, й водії.



прибиральниця 350 дол - неповний робочий тиждень. й є ще декілька приробітків.



й скільки заробляють водії на маршрутках - теж цікаве питання. що ви задаєте за питання. ви ж фінансист. 1000 куо має більш менш спеціаліст - й руками теж, й водії.прибиральниця 350 дол - неповний робочий тиждень. й є ще декілька приробітків.й скільки заробляють водії на маршрутках - теж цікаве питання. Shaman

Повідомлень: 6562 З нами з: 29.09.19 Подякував: 632 раз. Подякували: 1455 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 сер, 2024 19:20 Shaman написав: Gastarbaiter написав: Shaman написав: а от 1 куо - багато хто має а от 1 куо - багато хто має

Водій трамвая? Прибиральниця? Випускник ВНЗ?



Водій ГТ в Кракові - 1400 уо нетто.

Знайома прибиральниця зі своєї з/п (підозрюю, що мінімалка - 830 уо нетто) примудряється пару разів на рік з'їздити трохи прогулятися до Італії/Австрії і т.п.

Інтерн технарь в ЮК - 3000 уо брутто. Водій трамвая? Прибиральниця? Випускник ВНЗ?Водій ГТ в Кракові - 1400 уо нетто.Знайома прибиральниця зі своєї з/п (підозрюю, що мінімалка - 830 уо нетто) примудряється пару разів на рік з'їздити трохи прогулятися до Італії/Австрії і т.п.Інтерн технарь в ЮК - 3000 уо брутто.

що ви задаєте за питання. ви ж фінансист. 1000 куо має більш менш спеціаліст - й руками теж, й водії.



прибиральниця 350 дол - неповний робочий тиждень. й є ще декілька приробітків.



й скільки заробляють водії на маршрутках - теж цікаве питання. що ви задаєте за питання. ви ж фінансист. 1000 куо має більш менш спеціаліст - й руками теж, й водії.прибиральниця 350 дол - неповний робочий тиждень. й є ще декілька приробітків.й скільки заробляють водії на маршрутках - теж цікаве питання.

https://www.work.ua/jobs/3891576/

Водій швидкої допомоги

10 000 – 15 000 грн, BIGor

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