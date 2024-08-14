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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2254225522562257
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 20:36

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:За 15-20 років rjkz, виплативши іпотечну хату в НЙ та наскирдувавши кількасот куо на пенсійному рахунку, буде крутити вам дулі з гавайських/флоридських пляжів.

Не виплатить та не наскирдує бо йому дітей вчити в поважному віці.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 20:39

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Старый добрый "Киев Фейслесса", в котором живут 1-2%
Когда речь идет о "минималках" в Канаде, то есть 15-25 долларов в час, то это десятки процентов от населения и на эту зп реально можно жить. Хоть и не так как 1-2% в Украине.

rjkz певно з-за кордону видніше, а ні мені який знов в Київ з Бомбаса приїхав. В Києві ще більше тягнучок з ще дорожчих авто...
По ТРЦ ще не був. Лише ТЦК та Макдональдз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 20:43

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Вы хотите сказать, что на купленный в КРЕДИТ в Украине автомобиль, ниже расходы - сомневаюсь.
И цена машины выше и бенз дороже и страховые жаднее, особенно те, в которых заставляет страховаться банк, в котором взят кредит.

В Україні не настільки бідні, щоб купляти машини в кредит.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 20:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Воду я приношу. У нас уходит 2 галлона в день. Это примерно 8 л и есть.

Зворотній осмос встановити - руки не з того місця ростуть?
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 21:10

  Bolt написав:
  rjkz написав:
  slonomag написав:Ну тут уж смотря какое жилье. У меня в городе был паркинг под домом с лифтом на этаж, идти 20м от машины до двери, сейчас вообще прямой выход на паркинг из дома, тоесть можно багажником к двери прямо подогнать и перекидывать сумки сразу в дом. Кстати очень заценил такой подход когда мебель покупал - та штука, за которую и переплатить не жалко )

Если конечно дом без норм паркинга и надо вставать на соседней улице, а потом еще тащить сумки 200м, то тогда действительно особо разницы нет хоть на машине ездить в магазин, хоть пешком.


У меня есть паркинг, я от него и писал. Подземный, но в другой части дома.
Лифта нет из него. Надо по лестнице поднять это все, выйти опять на улицу, зайти в билдинг. При этом на машине надо приехать, надо въехать в гараж, запарковаться. Та ну нах.
Времени больше уйдет. Вопрос только в том, сколько можно за один раз привезти и принести. Все.
Ну и вопрос физических возможностей.
Кому-то и один галлон тяжело нести, мне 4 нормально. В рюкзаке. А руки свободные или можно что-то еще принести.

Кравчучку можно купить, тогда 25 кг за раз не проблема. 😎


Тут популярны сумки на колесиках и складные тележки.
Мне не нравится, так как тротуары из бетонных типа плит ( на самом деле это заливается по месту квадратными модулями) и между ними часто перепады.
Не то что колеса везти хреново, навернуться можно.
25 кг в рюкзаке нормально помещается.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 21:12

  Bolt написав:
  Faceless написав:
  Bolt написав:Кравчучку можно купить, тогда 25 кг за раз не проблема. 😎

Умовно не проблема, залежить від куту підйому на шляху, наявності сходів і всіляких бордюрів. Все ж наплічник практишніше

Ну думаю, що принаймні ліфт в апартаментах має бути. 😏


Лифт есть, подъемов и спусков в НЙ практически нет.
rjkz
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