|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 сер, 2024 20:36
Gastarbaiter написав:
За 15-20 років rjkz, виплативши іпотечну хату в НЙ та наскирдувавши кількасот куо на пенсійному рахунку, буде крутити вам дулі з гавайських/флоридських пляжів.
Не виплатить та не наскирдує бо йому дітей вчити в поважному віці.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 3242
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 666 раз.
- Подякували: 1144 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 14 сер, 2024 20:39
rjkz написав:
Старый добрый "Киев Фейслесса", в котором живут 1-2%
Когда речь идет о "минималках" в Канаде, то есть 15-25 долларов в час, то это десятки процентов от населения и на эту зп реально можно жить. Хоть и не так как 1-2% в Украине.
rjkz певно з-за кордону видніше, а ні мені який знов в Київ з Бомбаса приїхав. В Києві ще більше тягнучок з ще дорожчих авто...
По ТРЦ ще не був. Лише ТЦК та Макдональдз.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 3242
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 666 раз.
- Подякували: 1144 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 14 сер, 2024 20:43
rjkz написав:
Вы хотите сказать, что на купленный в КРЕДИТ в Украине автомобиль, ниже расходы - сомневаюсь.
И цена машины выше и бенз дороже и страховые жаднее, особенно те, в которых заставляет страховаться банк, в котором взят кредит.
В Україні не настільки бідні, щоб купляти машини в кредит.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 3242
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 666 раз.
- Подякували: 1144 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 14 сер, 2024 20:57
rjkz написав:
Воду я приношу. У нас уходит 2 галлона в день. Это примерно 8 л и есть.
Зворотній осмос встановити - руки не з того місця ростуть?
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 3242
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 666 раз.
- Подякували: 1144 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 14 сер, 2024 21:10
Bolt написав: rjkz написав: slonomag написав:
Ну тут уж смотря какое жилье. У меня в городе был паркинг под домом с лифтом на этаж, идти 20м от машины до двери, сейчас вообще прямой выход на паркинг из дома, тоесть можно багажником к двери прямо подогнать и перекидывать сумки сразу в дом. Кстати очень заценил такой подход когда мебель покупал - та штука, за которую и переплатить не жалко )
Если конечно дом без норм паркинга и надо вставать на соседней улице, а потом еще тащить сумки 200м, то тогда действительно особо разницы нет хоть на машине ездить в магазин, хоть пешком.
У меня есть паркинг, я от него и писал. Подземный, но в другой части дома.
Лифта нет из него. Надо по лестнице поднять это все, выйти опять на улицу, зайти в билдинг. При этом на машине надо приехать, надо въехать в гараж, запарковаться. Та ну нах.
Времени больше уйдет. Вопрос только в том, сколько можно за один раз привезти и принести. Все.
Ну и вопрос физических возможностей.
Кому-то и один галлон тяжело нести, мне 4 нормально. В рюкзаке. А руки свободные или можно что-то еще принести.
Кравчучку можно купить, тогда 25 кг за раз не проблема. 😎
Тут популярны сумки на колесиках и складные тележки.
Мне не нравится, так как тротуары из бетонных типа плит ( на самом деле это заливается по месту квадратными модулями) и между ними часто перепады.
Не то что колеса везти хреново, навернуться можно.
25 кг в рюкзаке нормально помещается.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16887
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8400 раз.
- Подякували: 5294 раз.
-
- Профіль
-
8
3
6
Додано: Сер 14 сер, 2024 21:12
Bolt написав: Faceless написав: Bolt написав:
Кравчучку можно купить, тогда 25 кг за раз не проблема. 😎
Умовно не проблема, залежить від куту підйому на шляху, наявності сходів і всіляких бордюрів. Все ж наплічник практишніше
Ну думаю, що принаймні ліфт в апартаментах має бути. 😏
Лифт есть, подъемов и спусков в НЙ практически нет.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16887
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8400 раз.
- Подякували: 5294 раз.
-
- Профіль
-
8
3
6
Додано: Чет 15 сер, 2024 08:48
rjkz написав:
Тут популярны сумки на колесиках и складные тележки.
Мне не нравится, так как тротуары из бетонных типа плит ( на самом деле это заливается по месту квадратными модулями) и между ними часто перепады.
Не то что колеса везти хреново, навернуться можно.
25 кг в рюкзаке нормально помещается.
В Польщі теж вони популярні, але вони вимагають трохи інклюзивної інфрастуктури (наявність тротуарів ітд), також багато людей їздить на велосипедах до магазинів. Я сам подумую, поки не купив авто, їздити на веліку в магаз. Замість 10 хв до магазину виходить 2 хв.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9257
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1359 раз.
- Подякували: 1757 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|