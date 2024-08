Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2255225622572258> Додано: Сер 14 сер, 2024 20:36 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: За 15-20 років rjkz, виплативши іпотечну хату в НЙ та наскирдувавши кількасот куо на пенсійному рахунку, буде крутити вам дулі з гавайських/флоридських пляжів. За 15-20 років rjkz, виплативши іпотечну хату в НЙ та наскирдувавши кількасот куо на пенсійному рахунку, буде крутити вам дулі з гавайських/флоридських пляжів.

Не виплатить та не наскирдує бо йому дітей вчити в поважному віці.

Когда речь идет о "минималках" в Канаде, то есть 15-25 долларов в час, то это десятки процентов от населения и на эту зп реально можно жить. Хоть и не так как 1-2% в Украине. Старый добрый "Киев Фейслесса", в котором живут 1-2%Когда речь идет о "минималках" в Канаде, то есть 15-25 долларов в час, то это десятки процентов от населения и на эту зп реально можно жить. Хоть и не так как 1-2% в Украине.

rjkz певно з-за кордону видніше, а ні мені який знов в Київ з Бомбаса приїхав. В Києві ще більше тягнучок з ще дорожчих авто...

Додано: Сер 14 сер, 2024 20:39 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Старый добрый "Киев Фейслесса", в котором живут 1-2%

Когда речь идет о "минималках" в Канаде, то есть 15-25 долларов в час, то это десятки процентов от населения и на эту зп реально можно жить. Хоть и не так как 1-2% в Украине.

rjkz певно з-за кордону видніше, а ні мені який знов в Київ з Бомбаса приїхав. В Києві ще більше тягнучок з ще дорожчих авто...

По ТРЦ ще не був. Лише ТЦК та Макдональдз.

И цена машины выше и бенз дороже и страховые жаднее, особенно те, в которых заставляет страховаться банк, в котором взят кредит. Вы хотите сказать, что на купленный в КРЕДИТ в Украине автомобиль, ниже расходы - сомневаюсь.И цена машины выше и бенз дороже и страховые жаднее, особенно те, в которых заставляет страховаться банк, в котором взят кредит.

Додано: Сер 14 сер, 2024 20:43 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Вы хотите сказать, что на купленный в КРЕДИТ в Украине автомобиль, ниже расходы - сомневаюсь.

И цена машины выше и бенз дороже и страховые жаднее, особенно те, в которых заставляет страховаться банк, в котором взят кредит.

В Україні не настільки бідні, щоб купляти машини в кредит.

Додано: Сер 14 сер, 2024 20:57 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Воду я приношу. У нас уходит 2 галлона в день. Это примерно 8 л и есть.

Зворотній осмос встановити - руки не з того місця ростуть?



Если конечно дом без норм паркинга и надо вставать на соседней улице, а потом еще тащить сумки 200м, то тогда действительно особо разницы нет хоть на машине ездить в магазин, хоть пешком. Ну тут уж смотря какое жилье. У меня в городе был паркинг под домом с лифтом на этаж, идти 20м от машины до двери, сейчас вообще прямой выход на паркинг из дома, тоесть можно багажником к двери прямо подогнать и перекидывать сумки сразу в дом. Кстати очень заценил такой подход когда мебель покупал - та штука, за которую и переплатить не жалко )Если конечно дом без норм паркинга и надо вставать на соседней улице, а потом еще тащить сумки 200м, то тогда действительно особо разницы нет хоть на машине ездить в магазин, хоть пешком.



У меня есть паркинг, я от него и писал. Подземный, но в другой части дома.

Лифта нет из него. Надо по лестнице поднять это все, выйти опять на улицу, зайти в билдинг. При этом на машине надо приехать, надо въехать в гараж, запарковаться. Та ну нах.

Времени больше уйдет. Вопрос только в том, сколько можно за один раз привезти и принести. Все.

Ну и вопрос физических возможностей.

Кому-то и один галлон тяжело нести, мне 4 нормально. В рюкзаке. А руки свободные или можно что-то еще принести. У меня есть паркинг, я от него и писал. Подземный, но в другой части дома.Лифта нет из него. Надо по лестнице поднять это все, выйти опять на улицу, зайти в билдинг. При этом на машине надо приехать, надо въехать в гараж, запарковаться. Та ну нах.Времени больше уйдет. Вопрос только в том, сколько можно за один раз привезти и принести. Все.Ну и вопрос физических возможностей.Кому-то и один галлон тяжело нести, мне 4 нормально. В рюкзаке. А руки свободные или можно что-то еще принести.

Кравчучку можно купить, тогда 25 кг за раз не проблема. 😎 Кравчучку можно купить, тогда 25 кг за раз не проблема. 😎



Тут популярны сумки на колесиках и складные тележки.

Мне не нравится, так как тротуары из бетонных типа плит ( на самом деле это заливается по месту квадратными модулями) и между ними часто перепады.

Не то что колеса везти хреново, навернуться можно.

25 кг в рюкзаке нормально помещается. Тут популярны сумки на колесиках и складные тележки.Мне не нравится, так как тротуары из бетонных типа плит ( на самом деле это заливается по месту квадратными модулями) и между ними часто перепады.Не то что колеса везти хреново, навернуться можно.25 кг в рюкзаке нормально помещается. rjkz

Повідомлень: 16887 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8400 раз. Подякували: 5294 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 сер, 2024 21:12 Bolt написав: Faceless написав: Bolt написав: Кравчучку можно купить, тогда 25 кг за раз не проблема. 😎 Кравчучку можно купить, тогда 25 кг за раз не проблема. 😎

Умовно не проблема, залежить від куту підйому на шляху, наявності сходів і всіляких бордюрів. Все ж наплічник практишніше Умовно не проблема, залежить від куту підйому на шляху, наявності сходів і всіляких бордюрів. Все ж наплічник практишніше

Ну думаю, що принаймні ліфт в апартаментах має бути. 😏 Ну думаю, що принаймні ліфт в апартаментах має бути. 😏



Лифт есть, подъемов и спусков в НЙ практически нет. Лифт есть, подъемов и спусков в НЙ практически нет. rjkz

Повідомлень: 16887 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8400 раз. Подякували: 5294 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2024 08:48 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Тут популярны сумки на колесиках и складные тележки.

Мне не нравится, так как тротуары из бетонных типа плит ( на самом деле это заливается по месту квадратными модулями) и между ними часто перепады.

Не то что колеса везти хреново, навернуться можно.

25 кг в рюкзаке нормально помещается. Тут популярны сумки на колесиках и складные тележки.Мне не нравится, так как тротуары из бетонных типа плит ( на самом деле это заливается по месту квадратными модулями) и между ними часто перепады.Не то что колеса везти хреново, навернуться можно.25 кг в рюкзаке нормально помещается.

Додано: Чет 15 сер, 2024 08:48 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Тут популярны сумки на колесиках и складные тележки.

Мне не нравится, так как тротуары из бетонных типа плит ( на самом деле это заливается по месту квадратными модулями) и между ними часто перепады.

Не то что колеса везти хреново, навернуться можно.

25 кг в рюкзаке нормально помещается.

В Польщі теж вони популярні, але вони вимагають трохи інклюзивної інфрастуктури (наявність тротуарів ітд), також багато людей їздить на велосипедах до магазинів. Я сам подумую, поки не купив авто, їздити на веліку в магаз. Замість 10 хв до магазину виходить 2 хв.

Повідомлень: 9258 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1359 раз. Подякували: 1757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2024 09:27



New’s from Poland



Вчора зустрічав в Кракові автобус Киів-Вроцлав, в якому їхав приятель - громадянин Швейцарії, якому треба було відлітати на Париж з аеропорту Кракова, але автобус запізнився аж на 4 години (проходження кордону Україна/Польща відібрало у людей 7,5 години життя - а багато людей запізнилися на авіарейси з Жешува та Кракова) та дуже коротко але цікаво поговорив з однією родиною, яка всі ці години асистентувала моєму приятелю.

Розмова комусь допоможе зробити вибір в житті.

Я говорив з мамою та хлопцем, який виглядав трохи молодшим за звичайного студента, але в руках дуже обережно тримав коробку з новим ноутбуком.

Хлопцеві 15 років. Закінчив 9 клас.

Мама вивозить його на навчання в Польщу - і що цікаво: не після закінчення середньої школи, а ось так: після 9-го класу.

Хм… вчитися на програміста.

Вчитися буде в місті Sosnowiec під Катовицями.

Термін навчання фактично школьником - 5 років.

Хлопець сказав, що перші два роки - то навчання як в школі клас 10 та 11.

Далі почалося цікаве: навчання англійською та німецькою. Тут мама важко вдихнула повітря в себе: «З німецькою у нас «не дуже»…

- А з англійською?

- Англійську вчить з першого класу, тобто всі 9 років - знає непогано.

- Чудово!

Я спитав назву університету, дивуючись що в маленькому містечку, в якому я в попередні роки був декілька разів, є університет.

Ні, не університет, «школа технічна».

Далі здивувався ще більше: оплата 200 злотих (50$) на місяць.

Згадав «наших», які платять по 5000$ на рік за всілякі ліцеї.

Побажав хлопцеві впевнено «гризти граніт науки».

Хлопцеві 15, виглядав досить адекватним.

Мама мабуть багато років працювала в Польщі, сказала, що порадила таку систему навчання для сина її сестра, яка мешкає в Люксембурзі…

Якщо я не помиляюся, то вчитиметься тут:

https://www.szkoly.sosnowiec.zdz.pl/technik-programista



Додано: Чет 15 сер, 2024 09:49 Малого нарешті запхав до Львівського політеху на контракт. Ну, що сказати, якщо бюджетні місця ще так сяк на популярні спеціальності займаються, то на контракте, які, як правило, складають з 30% загального об'єму місць на факультеті ледве-ледве. З деяких факультетів, вже по декілька раз дзвонили, подати документи до них.

Європейська система трохи інша від нашої

Три градації - начальна, середня школа та ліцей (або коледж якщо в ліцей не поступив) - всього 12 років навчання. Все це різні школи тобто фактично дитина міняє клас та будівлю 3 рази. В ліцеї спеціалізація після року навчання, якщо добре закінчити ліцей то вступаєш в будь який ВНЗ незалежно від спеціалізації) це в Швейцарії, в іншій Європі схожа картина тільки по віку може відрізнятись та кількості років в різних школах Європейська система трохи інша від нашоїТри градації - начальна, середня школа та ліцей (або коледж якщо в ліцей не поступив) - всього 12 років навчання. Все це різні школи тобто фактично дитина міняє клас та будівлю 3 рази. В ліцеї спеціалізація після року навчання, якщо добре закінчити ліцей то вступаєш в будь який ВНЗ незалежно від спеціалізації) це в Швейцарії, в іншій Європі схожа картина тільки по віку може відрізнятись та кількості років в різних школах cherchiltank

