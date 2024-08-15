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rjkz написав:Старый добрый "Киев Фейслесса", в котором живут 1-2% Когда речь идет о "минималках" в Канаде, то есть 15-25 долларов в час, то это десятки процентов от населения и на эту зп реально можно жить. Хоть и не так как 1-2% в Украине.
rjkz певно з-за кордону видніше, а ні мені який знов в Київ з Бомбаса приїхав. В Києві ще більше тягнучок з ще дорожчих авто... По ТРЦ ще не був. Лише ТЦК та Макдональдз.
rjkz написав:Вы хотите сказать, что на купленный в КРЕДИТ в Украине автомобиль, ниже расходы - сомневаюсь. И цена машины выше и бенз дороже и страховые жаднее, особенно те, в которых заставляет страховаться банк, в котором взят кредит.
В Україні не настільки бідні, щоб купляти машини в кредит.
slonomag написав:Ну тут уж смотря какое жилье. У меня в городе был паркинг под домом с лифтом на этаж, идти 20м от машины до двери, сейчас вообще прямой выход на паркинг из дома, тоесть можно багажником к двери прямо подогнать и перекидывать сумки сразу в дом. Кстати очень заценил такой подход когда мебель покупал - та штука, за которую и переплатить не жалко )
Если конечно дом без норм паркинга и надо вставать на соседней улице, а потом еще тащить сумки 200м, то тогда действительно особо разницы нет хоть на машине ездить в магазин, хоть пешком.
У меня есть паркинг, я от него и писал. Подземный, но в другой части дома. Лифта нет из него. Надо по лестнице поднять это все, выйти опять на улицу, зайти в билдинг. При этом на машине надо приехать, надо въехать в гараж, запарковаться. Та ну нах. Времени больше уйдет. Вопрос только в том, сколько можно за один раз привезти и принести. Все. Ну и вопрос физических возможностей. Кому-то и один галлон тяжело нести, мне 4 нормально. В рюкзаке. А руки свободные или можно что-то еще принести.
Кравчучку можно купить, тогда 25 кг за раз не проблема. 😎
Тут популярны сумки на колесиках и складные тележки. Мне не нравится, так как тротуары из бетонных типа плит ( на самом деле это заливается по месту квадратными модулями) и между ними часто перепады. Не то что колеса везти хреново, навернуться можно. 25 кг в рюкзаке нормально помещается.
rjkz написав:Тут популярны сумки на колесиках и складные тележки. Мне не нравится, так как тротуары из бетонных типа плит ( на самом деле это заливается по месту квадратными модулями) и между ними часто перепады. Не то что колеса везти хреново, навернуться можно. 25 кг в рюкзаке нормально помещается.
В Польщі теж вони популярні, але вони вимагають трохи інклюзивної інфрастуктури (наявність тротуарів ітд), також багато людей їздить на велосипедах до магазинів. Я сам подумую, поки не купив авто, їздити на веліку в магаз. Замість 10 хв до магазину виходить 2 хв.
Вчора зустрічав в Кракові автобус Киів-Вроцлав, в якому їхав приятель - громадянин Швейцарії, якому треба було відлітати на Париж з аеропорту Кракова, але автобус запізнився аж на 4 години (проходження кордону Україна/Польща відібрало у людей 7,5 години життя - а багато людей запізнилися на авіарейси з Жешува та Кракова) та дуже коротко але цікаво поговорив з однією родиною, яка всі ці години асистентувала моєму приятелю. Розмова комусь допоможе зробити вибір в житті. Я говорив з мамою та хлопцем, який виглядав трохи молодшим за звичайного студента, але в руках дуже обережно тримав коробку з новим ноутбуком. Хлопцеві 15 років. Закінчив 9 клас. Мама вивозить його на навчання в Польщу - і що цікаво: не після закінчення середньої школи, а ось так: після 9-го класу. Хм… вчитися на програміста. Вчитися буде в місті Sosnowiec під Катовицями. Термін навчання фактично школьником - 5 років. Хлопець сказав, що перші два роки - то навчання як в школі клас 10 та 11. Далі почалося цікаве: навчання англійською та німецькою. Тут мама важко вдихнула повітря в себе: «З німецькою у нас «не дуже»… - А з англійською? - Англійську вчить з першого класу, тобто всі 9 років - знає непогано. - Чудово! Я спитав назву університету, дивуючись що в маленькому містечку, в якому я в попередні роки був декілька разів, є університет. Ні, не університет, «школа технічна». Далі здивувався ще більше: оплата 200 злотих (50$) на місяць. Згадав «наших», які платять по 5000$ на рік за всілякі ліцеї. Побажав хлопцеві впевнено «гризти граніт науки». Хлопцеві 15, виглядав досить адекватним. Мама мабуть багато років працювала в Польщі, сказала, що порадила таку систему навчання для сина її сестра, яка мешкає в Люксембурзі… Якщо я не помиляюся, то вчитиметься тут: https://www.szkoly.sosnowiec.zdz.pl/technik-programista
P.S. Мій приятель звісно, запізнився на рейс, тому весь вечір гуляли старовинним Краковом. Відлітає сьогодні. На Париж… Не в еміграцію та не для заробітчанства…
Вчора зустрічав в Кракові автобус Киів-Вроцлав, в якому їхав приятель - громадянин Швейцарії, якому треба було відлітати на Париж з аеропорту Кракова, але автобус запізнився аж на 4 години (проходження кордону Україна/Польща відібрало у людей 7,5 години життя - а багато людей запізнилися на авіарейси з Жешува та Кракова) та дуже коротко але цікаво поговорив з однією родиною, яка всі ці години асистентувала моєму приятелю. Розмова комусь допоможе зробити вибір в житті. Я говорив з мамою та хлопцем, який виглядав трохи молодшим за звичайного студента, але в руках дуже обережно тримав коробку з новим ноутбуком. Хлопцеві 15 років. Закінчив 9 клас. Мама вивозить його на навчання в Польщу - і що цікаво: не після закінчення середньої школи, а ось так: після 9-го класу. Хм… вчитися на програміста. Вчитися буде в місті Sosnowiec під Катовицями. Термін навчання фактично школьником - 5 років. Хлопець сказав, що перші два роки - то навчання як в школі клас 10 та 11. Далі почалося цікаве: навчання англійською та німецькою. Тут мама важко вдихнула повітря в себе: «З німецькою у нас «не дуже»… - А з англійською? - Англійську вчить з першого класу, тобто всі 9 років - знає непогано. - Чудово! Я спитав назву університету, дивуючись що в маленькому містечку, в якому я в попередні роки був декілька разів, є університет. Ні, не університет, «школа технічна». Далі здивувався ще більше: оплата 200 злотих (50$) на місяць. Згадав «наших», які платять по 5000$ на рік за всілякі ліцеї. Побажав хлопцеві впевнено «гризти граніт науки». Хлопцеві 15, виглядав досить адекватним. Мама мабуть багато років працювала в Польщі, сказала, що порадила таку систему навчання для сина її сестра, яка мешкає в Люксембурзі… Якщо я не помиляюся, то вчитиметься тут: https://www.szkoly.sosnowiec.zdz.pl/technik-programista
P.S. Мій приятель звісно, запізнився на рейс, тому весь вечір гуляли старовинним Краковом. Відлітає сьогодні. На Париж… Не в еміграцію та не для заробітчанства…
Малого нарешті запхав до Львівського політеху на контракт. Ну, що сказати, якщо бюджетні місця ще так сяк на популярні спеціальності займаються, то на контракте, які, як правило, складають з 30% загального об'єму місць на факультеті ледве-ледве. З деяких факультетів, вже по декілька раз дзвонили, подати документи до них.
Вчора зустрічав в Кракові автобус Киів-Вроцлав, в якому їхав приятель - громадянин Швейцарії, якому треба було відлітати на Париж з аеропорту Кракова, але автобус запізнився аж на 4 години (проходження кордону Україна/Польща відібрало у людей 7,5 години життя - а багато людей запізнилися на авіарейси з Жешува та Кракова) та дуже коротко але цікаво поговорив з однією родиною, яка всі ці години асистентувала моєму приятелю. Розмова комусь допоможе зробити вибір в житті. Я говорив з мамою та хлопцем, який виглядав трохи молодшим за звичайного студента, але в руках дуже обережно тримав коробку з новим ноутбуком. Хлопцеві 15 років. Закінчив 9 клас. Мама вивозить його на навчання в Польщу - і що цікаво: не після закінчення середньої школи, а ось так: після 9-го класу. Хм… вчитися на програміста. Вчитися буде в місті Sosnowiec під Катовицями. Термін навчання фактично школьником - 5 років. Хлопець сказав, що перші два роки - то навчання як в школі клас 10 та 11. Далі почалося цікаве: навчання англійською та німецькою. Тут мама важко вдихнула повітря в себе: «З німецькою у нас «не дуже»… - А з англійською? - Англійську вчить з першого класу, тобто всі 9 років - знає непогано. - Чудово! Я спитав назву університету, дивуючись що в маленькому містечку, в якому я в попередні роки був декілька разів, є університет. Ні, не університет, «школа технічна». Далі здивувався ще більше: оплата 200 злотих (50$) на місяць. Згадав «наших», які платять по 5000$ на рік за всілякі ліцеї. Побажав хлопцеві впевнено «гризти граніт науки». Хлопцеві 15, виглядав досить адекватним. Мама мабуть багато років працювала в Польщі, сказала, що порадила таку систему навчання для сина її сестра, яка мешкає в Люксембурзі… Якщо я не помиляюся, то вчитиметься тут: https://www.szkoly.sosnowiec.zdz.pl/technik-programista
P.S. Мій приятель звісно, запізнився на рейс, тому весь вечір гуляли старовинним Краковом. Відлітає сьогодні. На Париж… Не в еміграцію та не для заробітчанства…
Європейська система трохи інша від нашої Три градації - начальна, середня школа та ліцей (або коледж якщо в ліцей не поступив) - всього 12 років навчання. Все це різні школи тобто фактично дитина міняє клас та будівлю 3 рази. В ліцеї спеціалізація після року навчання, якщо добре закінчити ліцей то вступаєш в будь який ВНЗ незалежно від спеціалізації) це в Швейцарії, в іншій Європі схожа картина тільки по віку може відрізнятись та кількості років в різних школах