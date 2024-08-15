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#<1 ... 2256225722582259> Додано: Чет 15 сер, 2024 10:03 Пан cherchiltank має рацію.

Я сам здивувався, що є можливість навчатися так, як я описав вище, ніби-то в 10-му та в 11-му класах.

Здивувало, що навчання англійською та німецькою.

Враховуючи, що я з пʼятниці буду в San Francisco, отримав свіжі новини з University of California, який відвідаю на наступному тижні.



This fall, the University of California, Santa Cruz is preparing to welcome approximately 5,700 new undergraduate students to campus. The new class, selected from a highly competitive pool of 83,915 applicants, will bring academic achievements, and diverse perspectives and lived experiences to the campus community, enriching our vibrant student community. The campus employs a holistic approach to recruit, evaluate, and support prospective and admitted students.



Мене там здивувала цифра в 5 700 студентів першого курсу.

Зверніть ще увагу: було подано більше 83 000 заявок на участь у конкурсі. Конкурс біля 15 абітурієнтів на 1 місце.



Для довідки: University of California, Santa Cruz's ranking in the 2024 edition of Best Colleges is National Universities, #82. Its in-state tuition and fees are $15,288; out-of-state tuition and fees are $47,862.

Невелике пояснення: ціна навчання для мешканця штату (немає значення якої ти нації) 15 288$, а не для мешканця штату: 47 862$ на рік.

При такій ціні на навчання конкурс 15:1. akurt

Повідомлень: 9908 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3672 раз. Подякували: 1294 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2024 10:45 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



New’s from Poland



Вчора зустрічав в Кракові автобус Киів-Вроцлав, в якому їхав приятель - громадянин Швейцарії, якому треба було відлітати на Париж з аеропорту Кракова, але автобус запізнився аж на 4 години (проходження кордону Україна/Польща відібрало у людей 7,5 години життя - а багато людей запізнилися на авіарейси з Жешува та Кракова) та дуже коротко але цікаво поговорив з однією родиною, яка всі ці години асистентувала моєму приятелю.

Розмова комусь допоможе зробити вибір в житті.

Я говорив з мамою та хлопцем, який виглядав трохи молодшим за звичайного студента, але в руках дуже обережно тримав коробку з новим ноутбуком.

Хлопцеві 15 років. Закінчив 9 клас.

Мама вивозить його на навчання в Польщу - і що цікаво: не після закінчення середньої школи, а ось так: після 9-го класу.

Хм… вчитися на програміста.

Вчитися буде в місті Sosnowiec під Катовицями.

Термін навчання фактично школьником - 5 років.

Хлопець сказав, що перші два роки - то навчання як в школі клас 10 та 11.

Далі почалося цікаве: навчання англійською та німецькою. Тут мама важко вдихнула повітря в себе: «З німецькою у нас «не дуже»…

- А з англійською?

- Англійську вчить з першого класу, тобто всі 9 років - знає непогано.

- Чудово!

Я спитав назву університету, дивуючись що в маленькому містечку, в якому я в попередні роки був декілька разів, є університет.

Ні, не університет, «школа технічна».

Далі здивувався ще більше: оплата 200 злотих (50$) на місяць.

Згадав «наших», які платять по 5000$ на рік за всілякі ліцеї.

Побажав хлопцеві впевнено «гризти граніт науки».

Хлопцеві 15, виглядав досить адекватним.

Мама мабуть багато років працювала в Польщі, сказала, що порадила таку систему навчання для сина її сестра, яка мешкає в Люксембурзі…

Якщо я не помиляюся, то вчитиметься тут:

https://www.szkoly.sosnowiec.zdz.pl/technik-programista



P.S. Мій приятель звісно, запізнився на рейс, тому весь вечір гуляли старовинним Краковом. Відлітає сьогодні. На Париж… Не в еміграцію та не для заробітчанства… Еміграція, заробітчанствоNew’s from PolandВчора зустрічав в Кракові автобус Киів-Вроцлав, в якому їхав приятель - громадянин Швейцарії, якому треба було відлітати на Париж з аеропорту Кракова, але автобус запізнився аж на 4 години (проходження кордону Україна/Польща відібрало у людей 7,5 години життя - а багато людей запізнилися на авіарейси з Жешува та Кракова) та дуже коротко але цікаво поговорив з однією родиною, яка всі ці години асистентувала моєму приятелю.Розмова комусь допоможе зробити вибір в житті.Я говорив з мамою та хлопцем, який виглядав трохи молодшим за звичайного студента, але в руках дуже обережно тримав коробку з новим ноутбуком.Хлопцеві 15 років. Закінчив 9 клас.Мама вивозить його на навчання в Польщу - і що цікаво: не після закінчення середньої школи, а ось так: після 9-го класу.Хм… вчитися на програміста.Вчитися буде в місті Sosnowiec під Катовицями.Термін навчання фактично школьником - 5 років.Хлопець сказав, що перші два роки - то навчання як в школі клас 10 та 11.Далі почалося цікаве: навчання англійською та німецькою. Тут мама важко вдихнула повітря в себе: «З німецькою у нас «не дуже»…- А з англійською?- Англійську вчить з першого класу, тобто всі 9 років - знає непогано.- Чудово!Я спитав назву університету, дивуючись що в маленькому містечку, в якому я в попередні роки був декілька разів, є університет.Ні, не університет, «школа технічна».Далі здивувався ще більше: оплата 200 злотих (50$) на місяць.Згадав «наших», які платять по 5000$ на рік за всілякі ліцеї.Побажав хлопцеві впевнено «гризти граніт науки».Хлопцеві 15, виглядав досить адекватним.Мама мабуть багато років працювала в Польщі, сказала, що порадила таку систему навчання для сина її сестра, яка мешкає в Люксембурзі…Якщо я не помиляюся, то вчитиметься тут:P.S. Мій приятель звісно, запізнився на рейс, тому весь вечір гуляли старовинним Краковом. Відлітає сьогодні. На Париж… Не в еміграцію та не для заробітчанства…



какой то очень стремный коледж

https://maps.app.goo.gl/CmuFYBdCQJvp8nZk6 какой то очень стремный коледж Олежан Повідомлень: 1257 З нами з: 01.12.20 Подякував: 20 раз. Подякували: 131 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2024 10:58 Може бути.

Я сам здивувався такому:

- місто Sosnowiec;

- не університет, а «технічна школа»;

- сам хлопець не міг чітко назвати навчальний заклад (але це може бути - фактично він тільки їхав туди);

- мама його не змогла дати відповідь про ціну навчання (це мене трохи здивувало).



Але ось є і таке… а чому б і ні… навчання англійською та німецькою…

А можливо закінчить там 10 та 11 клас та піде десь в університет…

Польщя… я вчора їздив по околицях Кракова - просто чудово. Тут на форумі є люди, які взяли нерухомість саме в Польщі. То я подумав, дивлячись з вікна авто на нові будинки в 5 поверхів, що зробили мудро… akurt

Повідомлень: 9908 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3672 раз. Подякували: 1294 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2024 11:00 akurt написав: Я спитав назву університету, дивуючись що в маленькому містечку, в якому я в попередні роки був декілька разів, є університет.

Ні, не університет, «школа технічна».

Далі здивувався ще більше: оплата 200 злотих (50$) на місяць.

Згадав «наших», які платять по 5000$ на рік за всілякі ліцеї.

Побажав хлопцеві впевнено «гризти граніт науки».

Хлопцеві 15, виглядав досить адекватним.

Мама мабуть багато років працювала в Польщі, сказала, що порадила таку систему навчання для сина її сестра, яка мешкає в Люксембурзі…

Якщо я не помиляюся, то вчитиметься тут:

https://www.szkoly.sosnowiec.zdz.pl/technik-programista Я спитав назву університету, дивуючись що в маленькому містечку, в якому я в попередні роки був декілька разів, є університет.Ні, не університет, «школа технічна».Далі здивувався ще більше: оплата 200 злотих (50$) на місяць.Згадав «наших», які платять по 5000$ на рік за всілякі ліцеї.Побажав хлопцеві впевнено «гризти граніт науки».Хлопцеві 15, виглядав досить адекватним.Мама мабуть багато років працювала в Польщі, сказала, що порадила таку систему навчання для сина її сестра, яка мешкає в Люксембурзі…Якщо я не помиляюся, то вчитиметься тут:

В Індії вже давно така система - ПТУ, бурси та технікуми випускають "повноцінних" програмістів. Звичайно якість 90% випускників дуже хромає, але той хто хоче - той вивчить.

При чому дають 5 років - більш ніж достатньо, щоб вивчити щось одне з:

Cele kształcenia:

tworzenie i administracja stronami WWW,

tworzenie, administracja i użytkowanie relacyjnych baz danych,

programowanie aplikacji internetowych,

tworzenie i administracja systemami zarządzania treścią,

projektowanie, programowanie i testowanie zaawansowanych aplikacji webowych,

projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji desktopowych,

projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji mobilnych. В Індії вже давно така система - ПТУ, бурси та технікуми випускають "повноцінних" програмістів. Звичайно якість 90% випускників дуже хромає, але той хто хоче - той вивчить.При чому дають 5 років - більш ніж достатньо, щоб вивчити щось одне з: BIGor

Повідомлень: 9262 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1359 раз. Подякували: 1757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2024 14:02



New from Canada



Хто міг подумати, що в життя наших українських емігрантів втрутяться природні катаклізми…

В минулому році під час мого візиту в Канаду я провів декілька днів в Національному парку Jasper (провінція Альберта): каньйони, водоспади, озера, ведмеді та лосі…

Встиг: бо майже всі ліси національного парку спустошила гігантська пожежа.



А ось і свіжі повідомлення наших емігрантів:

« Згорів Джаспер та 25.000 працівників розподілили до Едмонтона і їм держава надала роботу, за рахунок звільнень тих хто до 3 місяців на роботах….

Дуже багато людей залишилося без роботи…

Незвичайно, що держава подбала про людей, які постраждали у стихійному лиху»



Ну ось. Спробуй в таких умовах знайти роботу… Еміграція, заробітчанствоNew from CanadaХто міг подумати, що в життя наших українських емігрантів втрутяться природні катаклізми…В минулому році під час мого візиту в Канаду я провів декілька днів в Національному парку Jasper (провінція Альберта): каньйони, водоспади, озера, ведмеді та лосі…Встиг: бо майже всі ліси національного парку спустошила гігантська пожежа.А ось і свіжі повідомлення наших емігрантів:« Згорів Джаспер та 25.000 працівників розподілили до Едмонтона і їм держава надала роботу, за рахунок звільнень тих хто до 3 місяців на роботах….Дуже багато людей залишилося без роботи…Незвичайно, що держава подбала про людей, які постраждали у стихійному лиху»Ну ось. Спробуй в таких умовах знайти роботу… akurt

Повідомлень: 9908 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3672 раз. Подякували: 1294 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2024 14:09 Олежан написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



New’s from Poland



Вчора зустрічав в Кракові автобус Киів-Вроцлав, в якому їхав приятель - громадянин Швейцарії, якому треба було відлітати на Париж з аеропорту Кракова, але автобус запізнився аж на 4 години (проходження кордону Україна/Польща відібрало у людей 7,5 години життя - а багато людей запізнилися на авіарейси з Жешува та Кракова) та дуже коротко але цікаво поговорив з однією родиною, яка всі ці години асистентувала моєму приятелю.

Розмова комусь допоможе зробити вибір в житті.

Я говорив з мамою та хлопцем, який виглядав трохи молодшим за звичайного студента, але в руках дуже обережно тримав коробку з новим ноутбуком.

Хлопцеві 15 років. Закінчив 9 клас.

Мама вивозить його на навчання в Польщу - і що цікаво: не після закінчення середньої школи, а ось так: після 9-го класу.

Хм… вчитися на програміста.

Вчитися буде в місті Sosnowiec під Катовицями.

Термін навчання фактично школьником - 5 років.

Хлопець сказав, що перші два роки - то навчання як в школі клас 10 та 11.

Далі почалося цікаве: навчання англійською та німецькою. Тут мама важко вдихнула повітря в себе: «З німецькою у нас «не дуже»…

- А з англійською?

- Англійську вчить з першого класу, тобто всі 9 років - знає непогано.

- Чудово!

Я спитав назву університету, дивуючись що в маленькому містечку, в якому я в попередні роки був декілька разів, є університет.

Ні, не університет, «школа технічна».

Далі здивувався ще більше: оплата 200 злотих (50$) на місяць.

Згадав «наших», які платять по 5000$ на рік за всілякі ліцеї.

Побажав хлопцеві впевнено «гризти граніт науки».

Хлопцеві 15, виглядав досить адекватним.

Мама мабуть багато років працювала в Польщі, сказала, що порадила таку систему навчання для сина її сестра, яка мешкає в Люксембурзі…

Якщо я не помиляюся, то вчитиметься тут:

https://www.szkoly.sosnowiec.zdz.pl/technik-programista



P.S. Мій приятель звісно, запізнився на рейс, тому весь вечір гуляли старовинним Краковом. Відлітає сьогодні. На Париж… Не в еміграцію та не для заробітчанства… Еміграція, заробітчанствоNew’s from PolandВчора зустрічав в Кракові автобус Киів-Вроцлав, в якому їхав приятель - громадянин Швейцарії, якому треба було відлітати на Париж з аеропорту Кракова, але автобус запізнився аж на 4 години (проходження кордону Україна/Польща відібрало у людей 7,5 години життя - а багато людей запізнилися на авіарейси з Жешува та Кракова) та дуже коротко але цікаво поговорив з однією родиною, яка всі ці години асистентувала моєму приятелю.Розмова комусь допоможе зробити вибір в житті.Я говорив з мамою та хлопцем, який виглядав трохи молодшим за звичайного студента, але в руках дуже обережно тримав коробку з новим ноутбуком.Хлопцеві 15 років. Закінчив 9 клас.Мама вивозить його на навчання в Польщу - і що цікаво: не після закінчення середньої школи, а ось так: після 9-го класу.Хм… вчитися на програміста.Вчитися буде в місті Sosnowiec під Катовицями.Термін навчання фактично школьником - 5 років.Хлопець сказав, що перші два роки - то навчання як в школі клас 10 та 11.Далі почалося цікаве: навчання англійською та німецькою. Тут мама важко вдихнула повітря в себе: «З німецькою у нас «не дуже»…- А з англійською?- Англійську вчить з першого класу, тобто всі 9 років - знає непогано.- Чудово!Я спитав назву університету, дивуючись що в маленькому містечку, в якому я в попередні роки був декілька разів, є університет.Ні, не університет, «школа технічна».Далі здивувався ще більше: оплата 200 злотих (50$) на місяць.Згадав «наших», які платять по 5000$ на рік за всілякі ліцеї.Побажав хлопцеві впевнено «гризти граніт науки».Хлопцеві 15, виглядав досить адекватним.Мама мабуть багато років працювала в Польщі, сказала, що порадила таку систему навчання для сина її сестра, яка мешкає в Люксембурзі…Якщо я не помиляюся, то вчитиметься тут:P.S. Мій приятель звісно, запізнився на рейс, тому весь вечір гуляли старовинним Краковом. Відлітає сьогодні. На Париж… Не в еміграцію та не для заробітчанства…



какой то очень стремный коледж

https://maps.app.goo.gl/CmuFYBdCQJvp8nZk6 какой то очень стремный коледж

Та ХЗ пише група шкіл.

Зрештою є купа переляканих маманьок, які пацанів ще в 15 років повивозили, щоб не мобілізували🤦‍♂️. К тепер там по незрозумілим училищам влаштовують. В мого сусіда так малого дружина вивезла до Німеччини. Тут малий нулячий був, там ніби в училище на електрика влаштували, якщо не брешуть. Та ХЗ пише група шкіл.Зрештою є купа переляканих маманьок, які пацанів ще в 15 років повивозили, щоб не мобілізували🤦‍♂️. К тепер там по незрозумілим училищам влаштовують. В мого сусіда так малого дружина вивезла до Німеччини. Тут малий нулячий був, там ніби в училище на електрика влаштували, якщо не брешуть. Востаннє редагувалось Bolt в Чет 15 сер, 2024 14:17, всього редагувалось 1 раз. Bolt Повідомлень: 3101 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 236 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2024 14:13 BIGor написав: akurt написав: Я спитав назву університету, дивуючись що в маленькому містечку, в якому я в попередні роки був декілька разів, є університет.

Ні, не університет, «школа технічна».

Далі здивувався ще більше: оплата 200 злотих (50$) на місяць.

Згадав «наших», які платять по 5000$ на рік за всілякі ліцеї.

Побажав хлопцеві впевнено «гризти граніт науки».

Хлопцеві 15, виглядав досить адекватним.

Мама мабуть багато років працювала в Польщі, сказала, що порадила таку систему навчання для сина її сестра, яка мешкає в Люксембурзі…

Якщо я не помиляюся, то вчитиметься тут:

https://www.szkoly.sosnowiec.zdz.pl/technik-programista Я спитав назву університету, дивуючись що в маленькому містечку, в якому я в попередні роки був декілька разів, є університет.Ні, не університет, «школа технічна».Далі здивувався ще більше: оплата 200 злотих (50$) на місяць.Згадав «наших», які платять по 5000$ на рік за всілякі ліцеї.Побажав хлопцеві впевнено «гризти граніт науки».Хлопцеві 15, виглядав досить адекватним.Мама мабуть багато років працювала в Польщі, сказала, що порадила таку систему навчання для сина її сестра, яка мешкає в Люксембурзі…Якщо я не помиляюся, то вчитиметься тут:

В Індії вже давно така система - ПТУ, бурси та технікуми випускають "повноцінних" програмістів. Звичайно якість 90% випускників дуже хромає, але той хто хоче - той вивчить.

При чому дають 5 років - більш ніж достатньо, щоб вивчити щось одне з:

Cele kształcenia:

tworzenie i administracja stronami WWW,

tworzenie, administracja i użytkowanie relacyjnych baz danych,

programowanie aplikacji internetowych,

tworzenie i administracja systemami zarządzania treścią,

projektowanie, programowanie i testowanie zaawansowanych aplikacji webowych,

projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji desktopowych,

projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji mobilnych. В Індії вже давно така система - ПТУ, бурси та технікуми випускають "повноцінних" програмістів. Звичайно якість 90% випускників дуже хромає, але той хто хоче - той вивчить.При чому дають 5 років - більш ніж достатньо, щоб вивчити щось одне з:

Недавно якісь відос на Ютубі дивився під назвою,, 40 млн європейців не можуть дозволити собі поїхати у відпустку"(англійською), короче в коментах, якісь індійці написали, що він з дружиною в Індії працюють програмістами і теж не можуть дозволити собі поїхати відпочивати на море. Тут два варіанти, або в них дійсно жалюгідні ЗП, або мусять утримувати всі свої багаточисельні родини. Недавно якісь відос на Ютубі дивився під назвою,, 40 млн європейців не можуть дозволити собі поїхати у відпустку"(англійською), короче в коментах, якісь індійці написали, що він з дружиною в Індії працюють програмістами і теж не можуть дозволити собі поїхати відпочивати на море. Тут два варіанти, або в них дійсно жалюгідні ЗП, або мусять утримувати всі свої багаточисельні родини. Bolt Повідомлень: 3101 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 236 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2024 14:15 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: або в них дійсно далюгідні ЗП, або мусять утримувати всі свої багаточисельні родини. або в них дійсно далюгідні ЗП, або мусять утримувати всі свої багаточисельні родини.

Тільки без "або"

При цьому там сильний патріархат, основний дохід забезпечує чоловік Тільки без "або"При цьому там сильний патріархат, основний дохід забезпечує чоловік Faceless

Модератор Повідомлень: 35118 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1450 раз. Подякували: 8010 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2024 14:18 Faceless написав: Bolt написав: або в них дійсно далюгідні ЗП, або мусять утримувати всі свої багаточисельні родини. або в них дійсно далюгідні ЗП, або мусять утримувати всі свої багаточисельні родини.

Тільки без "або"

При цьому там сильний патріархат, основний дохід забезпечує чоловік Тільки без "або"При цьому там сильний патріархат, основний дохід забезпечує чоловік

Під родиною мав на увазі не стільки дружину і дітей, а батьків та своїх братів та сестер яким менш пощастило. Під родиною мав на увазі не стільки дружину і дітей, а батьків та своїх братів та сестер яким менш пощастило. Bolt Повідомлень: 3101 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 236 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2024 14:25 Bolt написав: Faceless написав: Bolt написав: або в них дійсно далюгідні ЗП, або мусять утримувати всі свої багаточисельні родини. або в них дійсно далюгідні ЗП, або мусять утримувати всі свої багаточисельні родини.

Тільки без "або"

При цьому там сильний патріархат, основний дохід забезпечує чоловік Тільки без "або"При цьому там сильний патріархат, основний дохід забезпечує чоловік

Під родиною мав на увазі не стільки дружину і дітей, а батьків та своїх братів та сестер яким менш пощастило. Під родиною мав на увазі не стільки дружину і дітей, а батьків та своїх братів та сестер яким менш пощастило.

Настільки глибоко не цікавився, але й утримувати дружину й кілька дітей одному вже складно, а головна конкурентна перевага індійців - вони дешевші навіть за нас. Суттєво. Настільки глибоко не цікавився, але й утримувати дружину й кілька дітей одному вже складно, а головна конкурентна перевага індійців - вони дешевші навіть за нас. Суттєво. Faceless

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