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Bolt написав:якісь індійці написали, що він з дружиною в Індії працюють програмістами і теж не можуть дозволити собі поїхати відпочивати на море. Тут два варіанти, або в них дійсно жалюгідні ЗП, або мусять утримувати всі свої багаточисельні родини.
Хто міг подумати, що в життя наших українських емігрантів втрутяться природні катаклізми… В минулому році під час мого візиту в Канаду я провів декілька днів в Національному парку Jasper (провінція Альберта): каньйони, водоспади, озера, ведмеді та лосі… Встиг: бо майже всі ліси національного парку спустошила гігантська пожежа. А ось і свіжі повідомлення наших емігрантів: « Згорів Джаспер та 25.000 працівників розподілили до Едмонтона і їм держава надала роботу, за рахунок звільнень тих хто до 3 місяців на роботах…. Дуже багато людей залишилося без роботи… Незвичайно, що держава подбала про людей, які постраждали у стихійному лиху»
Ну ось. Спробуй в таких умовах знайти роботу…
якщо не секрет, в якій країні ви та де працюєте і кім?