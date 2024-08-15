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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2256225722582259
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 14:28

  Bolt написав:якісь індійці написали, що він з дружиною в Індії працюють програмістами і теж не можуть дозволити собі поїхати відпочивати на море. Тут два варіанти, або в них дійсно жалюгідні ЗП, або мусять утримувати всі свої багаточисельні родини.

1000 доларів для Індії вже дуже гарна з/п.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 14:31

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Недавно якісь відос на Ютубі дивився під назвою,, 40 млн європейців не можуть дозволити собі поїхати у відпустку"(англійською)

Я навіть інше скажу, значна кількість європейських пенсіонерів легко може собі дозволити поїхати у відпустку на море ...
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 14:38

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

New from Canada

Хто міг подумати, що в життя наших українських емігрантів втрутяться природні катаклізми…
В минулому році під час мого візиту в Канаду я провів декілька днів в Національному парку Jasper (провінція Альберта): каньйони, водоспади, озера, ведмеді та лосі…
Встиг: бо майже всі ліси національного парку спустошила гігантська пожежа.
Зображення
А ось і свіжі повідомлення наших емігрантів:
« Згорів Джаспер та 25.000 працівників розподілили до Едмонтона і їм держава надала роботу, за рахунок звільнень тих хто до 3 місяців на роботах….
Дуже багато людей залишилося без роботи…
Незвичайно, що держава подбала про людей, які постраждали у стихійному лиху»

Ну ось. Спробуй в таких умовах знайти роботу…

якщо не секрет, в якій країні ви та де працюєте і кім?
Олежан
 
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