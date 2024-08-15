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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2256225722582259
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 14:28

  Bolt написав:якісь індійці написали, що він з дружиною в Індії працюють програмістами і теж не можуть дозволити собі поїхати відпочивати на море. Тут два варіанти, або в них дійсно жалюгідні ЗП, або мусять утримувати всі свої багаточисельні родини.

1000 доларів для Індії вже дуже гарна з/п.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 14:31

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Недавно якісь відос на Ютубі дивився під назвою,, 40 млн європейців не можуть дозволити собі поїхати у відпустку"(англійською)

Я навіть інше скажу, значна кількість європейських пенсіонерів легко може собі дозволити поїхати у відпустку на море ...
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 14:38

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

New from Canada

Хто міг подумати, що в життя наших українських емігрантів втрутяться природні катаклізми…
В минулому році під час мого візиту в Канаду я провів декілька днів в Національному парку Jasper (провінція Альберта): каньйони, водоспади, озера, ведмеді та лосі…
Встиг: бо майже всі ліси національного парку спустошила гігантська пожежа.
Зображення
А ось і свіжі повідомлення наших емігрантів:
« Згорів Джаспер та 25.000 працівників розподілили до Едмонтона і їм держава надала роботу, за рахунок звільнень тих хто до 3 місяців на роботах….
Дуже багато людей залишилося без роботи…
Незвичайно, що держава подбала про людей, які постраждали у стихійному лиху»

Ну ось. Спробуй в таких умовах знайти роботу…

якщо не секрет, в якій країні ви та де працюєте і кім?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 14:58

  BIGor написав:
  Bolt написав:Недавно якісь відос на Ютубі дивився під назвою,, 40 млн європейців не можуть дозволити собі поїхати у відпустку"(англійською)

Я навіть інше скажу, значна кількість європейських пенсіонерів легко може собі дозволити поїхати у відпустку на море ...

і на Філіпіни
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 15:02

  Олежан написав:
  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

New from Canada

Хто міг подумати, що в життя наших українських емігрантів втрутяться природні катаклізми…
В минулому році під час мого візиту в Канаду я провів декілька днів в Національному парку Jasper (провінція Альберта): каньйони, водоспади, озера, ведмеді та лосі…
Встиг: бо майже всі ліси національного парку спустошила гігантська пожежа.
Зображення
А ось і свіжі повідомлення наших емігрантів:
« Згорів Джаспер та 25.000 працівників розподілили до Едмонтона і їм держава надала роботу, за рахунок звільнень тих хто до 3 місяців на роботах….
Дуже багато людей залишилося без роботи…
Незвичайно, що держава подбала про людей, які постраждали у стихійному лиху»

Ну ось. Спробуй в таких умовах знайти роботу…

якщо не секрет, в якій країні ви та де працюєте і кім?

Ви знущаєтесь? Людина вже давно на пенсії.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 15:19

  Bolt написав:
  akurt написав:Хлопцеві 15 років. Закінчив 9 клас.
Мама вивозить його на навчання в Польщу - і що цікаво: не після закінчення середньої школи, а ось так: після 9-го класу.

Та ХЗ пише група шкіл.
Зрештою є купа переляканих маманьок, які пацанів ще в 15 років повивозили, щоб не мобілізували🤦‍♂️. К тепер там по незрозумілим училищам влаштовують. В мого сусіда так малого дружина вивезла до Німеччини. Тут малий нулячий був, там ніби в училище на електрика влаштували, якщо не брешуть.

Буданов якби процитував рашистів, що якщо мобілізація буде з 16 років, то Україна зможе воювати до 2044 р. Ну а мережами це шириться ніби пропозиція від Буданова.
Якщо Україна оголосить мобілізацію з 18 років, то зможе воювати до 2033 року. А якщо почне відправляти на фронт із 16 років – то до 2044-го.
Про це заявив глава ГУР Кирило Буданов, виступаючи в Київській школі економіки. https://expert.in.ua/society/07082024-m ... u-budanov/

Тому так, присутній переляк, хлопців вивозять, цього року суттєво менше абітурієнтів на бакалавратуру в Україні. Буде далі війна, буде далі еміграція молоді.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 15:23

  BIGor написав:
  rjkz написав:Тут популярны сумки на колесиках и складные тележки.
Мне не нравится, так как тротуары из бетонных типа плит ( на самом деле это заливается по месту квадратными модулями) и между ними часто перепады.
Не то что колеса везти хреново, навернуться можно.
25 кг в рюкзаке нормально помещается.

В Польщі теж вони популярні, але вони вимагають трохи інклюзивної інфрастуктури (наявність тротуарів ітд), також багато людей їздить на велосипедах до магазинів. Я сам подумую, поки не купив авто, їздити на веліку в магаз. Замість 10 хв до магазину виходить 2 хв.


С этим проблем нет.
Все тротуары в местах выхода на пешеходных переход сделаны со съездами для колясочников и противоскользящими модулями, чтобы никто на этом спуске не подскользнулся и не упал на дорогу.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 15:59

  Ой+ написав:
  Bolt написав:
  akurt написав:Хлопцеві 15 років. Закінчив 9 клас.
Мама вивозить його на навчання в Польщу - і що цікаво: не після закінчення середньої школи, а ось так: після 9-го класу.

Та ХЗ пише група шкіл.
Зрештою є купа переляканих маманьок, які пацанів ще в 15 років повивозили, щоб не мобілізували🤦‍♂️. К тепер там по незрозумілим училищам влаштовують. В мого сусіда так малого дружина вивезла до Німеччини. Тут малий нулячий був, там ніби в училище на електрика влаштували, якщо не брешуть.

Буданов якби процитував рашистів, що якщо мобілізація буде з 16 років, то Україна зможе воювати до 2044 р. Ну а мережами це шириться ніби пропозиція від Буданова.
Якщо Україна оголосить мобілізацію з 18 років, то зможе воювати до 2033 року. А якщо почне відправляти на фронт із 16 років – то до 2044-го.
Про це заявив глава ГУР Кирило Буданов, виступаючи в Київській школі економіки. https://expert.in.ua/society/07082024-m ... u-budanov/

Тому так, присутній переляк, хлопців вивозять, цього року суттєво менше абітурієнтів на бакалавратуру в Україні. Буде далі війна, буде далі еміграція молоді.

Я власне тим і скористався що абітура порозбігалась.
У випадку, чого малий виїде, як я. Супровід матері з 2-ю групою.
Bolt
 
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