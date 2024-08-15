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Bolt написав:якісь індійці написали, що він з дружиною в Індії працюють програмістами і теж не можуть дозволити собі поїхати відпочивати на море. Тут два варіанти, або в них дійсно жалюгідні ЗП, або мусять утримувати всі свої багаточисельні родини.
Хто міг подумати, що в життя наших українських емігрантів втрутяться природні катаклізми… В минулому році під час мого візиту в Канаду я провів декілька днів в Національному парку Jasper (провінція Альберта): каньйони, водоспади, озера, ведмеді та лосі… Встиг: бо майже всі ліси національного парку спустошила гігантська пожежа. А ось і свіжі повідомлення наших емігрантів: « Згорів Джаспер та 25.000 працівників розподілили до Едмонтона і їм держава надала роботу, за рахунок звільнень тих хто до 3 місяців на роботах…. Дуже багато людей залишилося без роботи… Незвичайно, що держава подбала про людей, які постраждали у стихійному лиху»
Ну ось. Спробуй в таких умовах знайти роботу…
якщо не секрет, в якій країні ви та де працюєте і кім?
Хто міг подумати, що в життя наших українських емігрантів втрутяться природні катаклізми… В минулому році під час мого візиту в Канаду я провів декілька днів в Національному парку Jasper (провінція Альберта): каньйони, водоспади, озера, ведмеді та лосі… Встиг: бо майже всі ліси національного парку спустошила гігантська пожежа. А ось і свіжі повідомлення наших емігрантів: « Згорів Джаспер та 25.000 працівників розподілили до Едмонтона і їм держава надала роботу, за рахунок звільнень тих хто до 3 місяців на роботах…. Дуже багато людей залишилося без роботи… Незвичайно, що держава подбала про людей, які постраждали у стихійному лиху»
Ну ось. Спробуй в таких умовах знайти роботу…
якщо не секрет, в якій країні ви та де працюєте і кім?
akurt написав:Хлопцеві 15 років. Закінчив 9 клас. Мама вивозить його на навчання в Польщу - і що цікаво: не після закінчення середньої школи, а ось так: після 9-го класу.
Та ХЗ пише група шкіл. Зрештою є купа переляканих маманьок, які пацанів ще в 15 років повивозили, щоб не мобілізували🤦♂️. К тепер там по незрозумілим училищам влаштовують. В мого сусіда так малого дружина вивезла до Німеччини. Тут малий нулячий був, там ніби в училище на електрика влаштували, якщо не брешуть.
Буданов якби процитував рашистів, що якщо мобілізація буде з 16 років, то Україна зможе воювати до 2044 р. Ну а мережами це шириться ніби пропозиція від Буданова.
Якщо Україна оголосить мобілізацію з 18 років, то зможе воювати до 2033 року. А якщо почне відправляти на фронт із 16 років – то до 2044-го. Про це заявив глава ГУР Кирило Буданов, виступаючи в Київській школі економіки. https://expert.in.ua/society/07082024-m ... u-budanov/
Тому так, присутній переляк, хлопців вивозять, цього року суттєво менше абітурієнтів на бакалавратуру в Україні. Буде далі війна, буде далі еміграція молоді.
rjkz написав:Тут популярны сумки на колесиках и складные тележки. Мне не нравится, так как тротуары из бетонных типа плит ( на самом деле это заливается по месту квадратными модулями) и между ними часто перепады. Не то что колеса везти хреново, навернуться можно. 25 кг в рюкзаке нормально помещается.
В Польщі теж вони популярні, але вони вимагають трохи інклюзивної інфрастуктури (наявність тротуарів ітд), також багато людей їздить на велосипедах до магазинів. Я сам подумую, поки не купив авто, їздити на веліку в магаз. Замість 10 хв до магазину виходить 2 хв.
С этим проблем нет. Все тротуары в местах выхода на пешеходных переход сделаны со съездами для колясочников и противоскользящими модулями, чтобы никто на этом спуске не подскользнулся и не упал на дорогу.
akurt написав:Хлопцеві 15 років. Закінчив 9 клас. Мама вивозить його на навчання в Польщу - і що цікаво: не після закінчення середньої школи, а ось так: після 9-го класу.
Та ХЗ пише група шкіл. Зрештою є купа переляканих маманьок, які пацанів ще в 15 років повивозили, щоб не мобілізували🤦♂️. К тепер там по незрозумілим училищам влаштовують. В мого сусіда так малого дружина вивезла до Німеччини. Тут малий нулячий був, там ніби в училище на електрика влаштували, якщо не брешуть.
Буданов якби процитував рашистів, що якщо мобілізація буде з 16 років, то Україна зможе воювати до 2044 р. Ну а мережами це шириться ніби пропозиція від Буданова.
Якщо Україна оголосить мобілізацію з 18 років, то зможе воювати до 2033 року. А якщо почне відправляти на фронт із 16 років – то до 2044-го. Про це заявив глава ГУР Кирило Буданов, виступаючи в Київській школі економіки. https://expert.in.ua/society/07082024-m ... u-budanov/
Тому так, присутній переляк, хлопців вивозять, цього року суттєво менше абітурієнтів на бакалавратуру в Україні. Буде далі війна, буде далі еміграція молоді.
Я власне тим і скористався що абітура порозбігалась. У випадку, чого малий виїде, як я. Супровід матері з 2-ю групою.