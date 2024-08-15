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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 сер, 2024 04:28
cherchiltank написав:
Вже липень пройшов, дибіл)
Ти вже в Києві чи гуманітарку збираєш від армії спасіння?)
А чому я "дибіл"? Чи ти просто не знаєш значення цього слова?
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