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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2257225822592260
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 04:28

  cherchiltank написав:Вже липень пройшов, дибіл)
Ти вже в Києві чи гуманітарку збираєш від армії спасіння?)

А чому я "дибіл"? Чи ти просто не знаєш значення цього слова?
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  #<1 ... 2257225822592260
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