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Bolt написав:якісь індійці написали, що він з дружиною в Індії працюють програмістами і теж не можуть дозволити собі поїхати відпочивати на море. Тут два варіанти, або в них дійсно жалюгідні ЗП, або мусять утримувати всі свої багаточисельні родини.
Хто міг подумати, що в життя наших українських емігрантів втрутяться природні катаклізми… В минулому році під час мого візиту в Канаду я провів декілька днів в Національному парку Jasper (провінція Альберта): каньйони, водоспади, озера, ведмеді та лосі… Встиг: бо майже всі ліси національного парку спустошила гігантська пожежа. А ось і свіжі повідомлення наших емігрантів: « Згорів Джаспер та 25.000 працівників розподілили до Едмонтона і їм держава надала роботу, за рахунок звільнень тих хто до 3 місяців на роботах…. Дуже багато людей залишилося без роботи… Незвичайно, що держава подбала про людей, які постраждали у стихійному лиху»
Ну ось. Спробуй в таких умовах знайти роботу…
якщо не секрет, в якій країні ви та де працюєте і кім?
Хто міг подумати, що в життя наших українських емігрантів втрутяться природні катаклізми… В минулому році під час мого візиту в Канаду я провів декілька днів в Національному парку Jasper (провінція Альберта): каньйони, водоспади, озера, ведмеді та лосі… Встиг: бо майже всі ліси національного парку спустошила гігантська пожежа. А ось і свіжі повідомлення наших емігрантів: « Згорів Джаспер та 25.000 працівників розподілили до Едмонтона і їм держава надала роботу, за рахунок звільнень тих хто до 3 місяців на роботах…. Дуже багато людей залишилося без роботи… Незвичайно, що держава подбала про людей, які постраждали у стихійному лиху»
Ну ось. Спробуй в таких умовах знайти роботу…
якщо не секрет, в якій країні ви та де працюєте і кім?
akurt написав:Хлопцеві 15 років. Закінчив 9 клас. Мама вивозить його на навчання в Польщу - і що цікаво: не після закінчення середньої школи, а ось так: після 9-го класу.
Та ХЗ пише група шкіл. Зрештою є купа переляканих маманьок, які пацанів ще в 15 років повивозили, щоб не мобілізували🤦♂️. К тепер там по незрозумілим училищам влаштовують. В мого сусіда так малого дружина вивезла до Німеччини. Тут малий нулячий був, там ніби в училище на електрика влаштували, якщо не брешуть.
Буданов якби процитував рашистів, що якщо мобілізація буде з 16 років, то Україна зможе воювати до 2044 р. Ну а мережами це шириться ніби пропозиція від Буданова.
Якщо Україна оголосить мобілізацію з 18 років, то зможе воювати до 2033 року. А якщо почне відправляти на фронт із 16 років – то до 2044-го. Про це заявив глава ГУР Кирило Буданов, виступаючи в Київській школі економіки. https://expert.in.ua/society/07082024-m ... u-budanov/
Тому так, присутній переляк, хлопців вивозять, цього року суттєво менше абітурієнтів на бакалавратуру в Україні. Буде далі війна, буде далі еміграція молоді.
rjkz написав:Тут популярны сумки на колесиках и складные тележки. Мне не нравится, так как тротуары из бетонных типа плит ( на самом деле это заливается по месту квадратными модулями) и между ними часто перепады. Не то что колеса везти хреново, навернуться можно. 25 кг в рюкзаке нормально помещается.
В Польщі теж вони популярні, але вони вимагають трохи інклюзивної інфрастуктури (наявність тротуарів ітд), також багато людей їздить на велосипедах до магазинів. Я сам подумую, поки не купив авто, їздити на веліку в магаз. Замість 10 хв до магазину виходить 2 хв.
С этим проблем нет. Все тротуары в местах выхода на пешеходных переход сделаны со съездами для колясочников и противоскользящими модулями, чтобы никто на этом спуске не подскользнулся и не упал на дорогу.
akurt написав:Хлопцеві 15 років. Закінчив 9 клас. Мама вивозить його на навчання в Польщу - і що цікаво: не після закінчення середньої школи, а ось так: після 9-го класу.
Та ХЗ пише група шкіл. Зрештою є купа переляканих маманьок, які пацанів ще в 15 років повивозили, щоб не мобілізували🤦♂️. К тепер там по незрозумілим училищам влаштовують. В мого сусіда так малого дружина вивезла до Німеччини. Тут малий нулячий був, там ніби в училище на електрика влаштували, якщо не брешуть.
Буданов якби процитував рашистів, що якщо мобілізація буде з 16 років, то Україна зможе воювати до 2044 р. Ну а мережами це шириться ніби пропозиція від Буданова.
Якщо Україна оголосить мобілізацію з 18 років, то зможе воювати до 2033 року. А якщо почне відправляти на фронт із 16 років – то до 2044-го. Про це заявив глава ГУР Кирило Буданов, виступаючи в Київській школі економіки. https://expert.in.ua/society/07082024-m ... u-budanov/
Тому так, присутній переляк, хлопців вивозять, цього року суттєво менше абітурієнтів на бакалавратуру в Україні. Буде далі війна, буде далі еміграція молоді.
Я власне тим і скористався що абітура порозбігалась. У випадку, чого малий виїде, як я. Супровід матері з 2-ю групою.
akurt написав:Пан cherchiltank має рацію. Я сам здивувався, що є можливість навчатися так, як я описав вище, ніби-то в 10-му та в 11-му класах. Здивувало, що навчання англійською та німецькою. Враховуючи, що я з пʼятниці буду в San Francisco, отримав свіжі новини з University of California, який відвідаю на наступному тижні.
This fall, the University of California, Santa Cruz is preparing to welcome approximately 5,700 new undergraduate students to campus. The new class, selected from a highly competitive pool of 83,915 applicants, will bring academic achievements, and diverse perspectives and lived experiences to the campus community, enriching our vibrant student community. The campus employs a holistic approach to recruit, evaluate, and support prospective and admitted students.
Мене там здивувала цифра в 5 700 студентів першого курсу. Зверніть ще увагу: було подано більше 83 000 заявок на участь у конкурсі. Конкурс біля 15 абітурієнтів на 1 місце.
Для довідки: University of California, Santa Cruz's ranking in the 2024 edition of Best Colleges is National Universities, #82. Its in-state tuition and fees are $15,288; out-of-state tuition and fees are $47,862. Невелике пояснення: ціна навчання для мешканця штату (немає значення якої ти нації) 15 288$, а не для мешканця штату: 47 862$ на рік. При такій ціні на навчання конкурс 15:1.
По Швейцарії - до ліцею три мови - кантону, англійська, німецька - це обовʼязково - в ліцеї додається ще одна - можете порівняти з київськими школами, ліцеями) Я як випускник кращого ВНЗ України можу сказати одне - наша освіта - лайно, крім деяких спеціальностей повʼязаних з ай-ті) але працювати в айті можуть тількі особливі інтроверти - особливо років 20)
cherchiltank написав:По Швейцарії - до ліцею три мови - кантону, англійська, німецька - це обовʼязково - в ліцеї додається ще одна - можете порівняти з київськими школами, ліцеями) Я як випускник кращого ВНЗ України можу сказати одне - наша освіта - лайно, крім деяких спеціальностей повʼязаних з ай-ті) але працювати в айті можуть тількі особливі інтроверти - особливо років 20)
Все вірно, пане cherchiltank. В Швейцарії з березня 2022 року опинилася родина мого колишнього підлеглого, який є капітаном ЗСУ, та вже третій рік «там». То не нарадується успіхам дочки в школі: вивчила дві мови і перша в класі з математики. Я думаю, на це впливає і інша система освіти, інше відношення до вивчення наук.