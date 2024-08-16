News from USA
Думаю, що на Фінансовому форумі України більшість людей дружать з математикою, вміють рахувати СВОЇ гроші, приносять користь суспільству.
Тому пропоную розглянути цікаву забавку.
Її надіслали мені із США наші люди.
Вони зараз вирішують питання купівлі в кредит нового приватного будинка.
Вихідні дані:
- новий приватний будинок в 2 поверхи з двома гаражами, все зроблено «під ключ» Забудовником.
- площа орієнтовно 200 кв.м.
- в ціну входить земельна ділянка площею 6-10 соток (в залежності від розташування на майданчику забудови).
- будинок обладнано системою опалення (газ). Системою кондиціювання, меблями у всьому будинку (крім спалень та спільної кімнати). На полах ламінат, в житлових кімнатах - ковролін.
- прибудинкова територія - ландшафтний дизайн з газоном.
- термін здачі будинка після підписання контракту: 6 місяців. Проєкт будинка можна вибрати із 4-х варіантів, вбрано не самий дешевий (базова ціна 245 000$+ upgrade).
- лівий стовпчик: порівняння з орендою.
- downpayment: первинний внесок (як правило 20%).
- кредит на 30 років.
- при підписанні контракту - сплата 15 000$ (входить в загальну ціну).
- при здачі готового будинка в експлуатацію - кінцева оплата, яку називають «закриття угоди». В неї входять і послуги фінансового адвоката і оформлення необхідних документів.
Рекомендую вивчити, куди можна подіти гроші, якби вдалося продати нікому не потрібну «квітку» разом з нікому не потрібними понтами та плінтусами прихованого монтажу - з видом на чудове місто Курськ.
P.S. На мене не лаятися: я попросив наших людей нідіслати реальний документ (пропозиція) для організації «ділової гри» на гілці «Еміграція, заробітчанство».
Також не варто відновлювати обговорення застарілого питання «Що краще: жити в своїй квартирі зараз чи почекати років 30, перебуваючи з родиною в кімнаті гуртожитка».
Я думаю, що саме цікаве тут: цифри та іх співставлення.