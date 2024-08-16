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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 сер, 2024 19:23
Gastarbaiter написав: Bolt написав:
якісь індійці написали, що він з дружиною в Індії працюють програмістами і теж не можуть дозволити собі поїхати відпочивати на море. Тут два варіанти, або в них дійсно жалюгідні ЗП, або мусять утримувати всі свої багаточисельні родини.
1000 доларів для Індії вже дуже гарна з/п.
в Україні теж
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 20:30
flyman написав: Gastarbaiter написав: Bolt написав:
якісь індійці написали, що він з дружиною в Індії працюють програмістами і теж не можуть дозволити собі поїхати відпочивати на море. Тут два варіанти, або в них дійсно жалюгідні ЗП, або мусять утримувати всі свої багаточисельні родини.
1000 доларів для Індії вже дуже гарна з/п.
в Україні теж
Хо!
В Україні для пересічного норм. ЗП 400 дол/міс на руки
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