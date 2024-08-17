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#<1 ... 2257225822592260 Додано: П'ят 16 сер, 2024 19:23 Gastarbaiter написав: Bolt написав: якісь індійці написали, що він з дружиною в Індії працюють програмістами і теж не можуть дозволити собі поїхати відпочивати на море. Тут два варіанти, або в них дійсно жалюгідні ЗП, або мусять утримувати всі свої багаточисельні родини. якісь індійці написали, що він з дружиною в Індії працюють програмістами і теж не можуть дозволити собі поїхати відпочивати на море. Тут два варіанти, або в них дійсно жалюгідні ЗП, або мусять утримувати всі свої багаточисельні родини.

1000 доларів для Індії вже дуже гарна з/п. 1000 доларів для Індії вже дуже гарна з/п.

в Україні теж в Україні теж flyman

Повідомлень: 36044 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2784 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2024 08:48 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Зустрівся в Сан Францисько, куди прибув в п"ятницю о 17-00, з представниками нашої діаспори.

Серед багатьох питань, як обговорювалися: перехід кордону "Мексика-США".

Ех, справжня "шара" була 2 чи навіть рік тому.

Тепер люди сидять по 3 місяці в тюрмі США за нелегальну чи навіть легальну спробу перейти...



Класика: все треба робити швидко та вчасно...



Наші люди в Каліфорнії говорять, що ніби-то весь кордон Мексика-США зараз розділено на три умовних зони (починаючи від Тихого океану) і сама жорстка ситуація саме на ділянці західній.

При цьому сказали, що саме НЕлояльне відношення - для кращих друзів України з воронєжа, курська або хабаровська.

А ось до українців - відношення лояльне.



Спитав на рахунок виклику за Програмою U4U для свого племінника - погодилися оформити.

Чекаю, чи погодиться тепер він.. akurt

Повідомлень: 9910 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3672 раз. Подякували: 1294 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2024 09:13 Re: Еміграція, заробітчанство З приколів еміграції: в Німеччині сусіди можуть викликати поліцію, бо дитина (8 місяців) плаче. А поліцейські порекомендували піти на якісь курси основ виховання дітей...



Ну і ще про "неважливість українських дипломів". Куму запропонували +10% до ЗП за те, що він нострифікує свій диплом магістра, бо для компанії це важливо для статистики. Сама процедура коштує десь 600Є і триває кілька тижнів... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3587 З нами з: 29.07.22 Подякував: 629 раз. Подякували: 453 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2257225822592260 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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