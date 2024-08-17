Gastarbaiter написав:
1000 доларів для Індії вже дуже гарна з/п.
в Україні теж
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 сер, 2024 19:23
в Україні теж
Додано: Суб 17 сер, 2024 08:48
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Зустрівся в Сан Францисько, куди прибув в п"ятницю о 17-00, з представниками нашої діаспори.
Серед багатьох питань, як обговорювалися: перехід кордону "Мексика-США".
Ех, справжня "шара" була 2 чи навіть рік тому.
Тепер люди сидять по 3 місяці в тюрмі США за нелегальну чи навіть легальну спробу перейти...
Класика: все треба робити швидко та вчасно...
Наші люди в Каліфорнії говорять, що ніби-то весь кордон Мексика-США зараз розділено на три умовних зони (починаючи від Тихого океану) і сама жорстка ситуація саме на ділянці західній.
При цьому сказали, що саме НЕлояльне відношення - для кращих друзів України з воронєжа, курська або хабаровська.
А ось до українців - відношення лояльне.
Спитав на рахунок виклику за Програмою U4U для свого племінника - погодилися оформити.
Чекаю, чи погодиться тепер він..
Додано: Суб 17 сер, 2024 09:13
Re: Еміграція, заробітчанство
З приколів еміграції: в Німеччині сусіди можуть викликати поліцію, бо дитина (8 місяців) плаче. А поліцейські порекомендували піти на якісь курси основ виховання дітей...
Ну і ще про "неважливість українських дипломів". Куму запропонували +10% до ЗП за те, що він нострифікує свій диплом магістра, бо для компанії це важливо для статистики. Сама процедура коштує десь 600Є і триває кілька тижнів...
Зараз переглядають цей форум: Унуноктий і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|