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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2257225822592260
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 19:23

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:якісь індійці написали, що він з дружиною в Індії працюють програмістами і теж не можуть дозволити собі поїхати відпочивати на море. Тут два варіанти, або в них дійсно жалюгідні ЗП, або мусять утримувати всі свої багаточисельні родини.

1000 доларів для Індії вже дуже гарна з/п.

в Україні теж
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 08:48

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Серед представників нашої діаспори в США існує думка, .що справжня "шара" була 2 чи навіть рік тому в питаннях переходу кордону з Мексики.
Тепер люди сидять по 3 місяці в тюрмі США за нелегальну чи навіть легальну спробу перейти...

Класика: все треба робити швидко та вчасно...

Наші люди в Каліфорнії говорять, що ніби-то весь кордон Мексика-США зараз розділено на три умовних зони (починаючи від Тихого океану) і сама жорстка ситуація саме на ділянці західній.
При цьому сказали, що саме НЕлояльне відношення - для кращих друзів України з воронєжа, курська або хабаровська.
А ось до українців - відношення ще лояльне.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 17 сер, 2024 12:28, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 09:13

Re: Еміграція, заробітчанство

З приколів еміграції: в Німеччині сусіди можуть викликати поліцію, бо дитина (8 місяців) плаче. А поліцейські порекомендували піти на якісь курси основ виховання дітей...

Ну і ще про "неважливість українських дипломів". Куму запропонували +10% до ЗП за те, що він нострифікує свій диплом магістра, бо для компанії це важливо для статистики. Сама процедура коштує десь 600Є і триває кілька тижнів...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 12:16

  Дюрі-бачі написав:З приколів еміграції: в Німеччині сусіди можуть викликати поліцію, бо дитина (8 місяців) плаче. А поліцейські порекомендували піти на якісь курси основ виховання дітей...

І це нормально. Чи краще, якби хтось за дитиною не доглядав, не годував вчасно, а сусіди б мовчали? Я не кажу про конкретний випадок і, мабуть, 9 з 10 чи навіть 99 зі 100 таких викликів виявляться хибними.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 13:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:І це нормально. Чи краще, якби хтось за дитиною не доглядав, не годував вчасно, а сусіди б мовчали?

Ну для мене це не дуже нормально, коли сусіди лізуть в чужу родину без спросу, якщо там нема явної загрози для життя/здоров'я дитини...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 13:16

  Дюрі-бачі написав:Ну для мене це не дуже нормально, коли сусіди лізуть в чужу родину без спросу, якщо там нема явної загрози для життя/здоров'я дитини...

А як зрозуміти, що явної загрози немає?
Ну і якщо, наприклад, не змінювати пелюшки дитині цілий день, то теж ніби то не має явної загрози для життя.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 14:02

  Дюрі-бачі написав:
  Gastarbaiter написав:І це нормально. Чи краще, якби хтось за дитиною не доглядав, не годував вчасно, а сусіди б мовчали?

Ну для мене це не дуже нормально, коли сусіди лізуть в чужу родину без спросу, якщо там нема явної загрози для життя/здоров'я дитини...

В мене однією з причин, чому донька маминої подруги з сином вернулись до Києва з Німеччини, бо на них настучал, що її син шестикласник знаходиться сам вдома без нагляду дорослих, вона була змушена виписати свою маму з Києва до Німеччини. В тої вже в Німеччині закінчились привезені з собою тпблитки від тиску, а нові вона без рецепта не змогла купити, а за рецептом тре до лікаря. Короче Дебіли,. ля... ©
Bolt
 
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