Gastarbaiter написав:
1000 доларів для Індії вже дуже гарна з/п.
в Україні теж
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 19:23
в Україні теж
Додано: Суб 17 сер, 2024 08:48
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Серед представників нашої діаспори в США існує думка, .що справжня "шара" була 2 чи навіть рік тому в питаннях переходу кордону з Мексики.
Тепер люди сидять по 3 місяці в тюрмі США за нелегальну чи навіть легальну спробу перейти...
Класика: все треба робити швидко та вчасно...
Наші люди в Каліфорнії говорять, що ніби-то весь кордон Мексика-США зараз розділено на три умовних зони (починаючи від Тихого океану) і сама жорстка ситуація саме на ділянці західній.
При цьому сказали, що саме НЕлояльне відношення - для кращих друзів України з воронєжа, курська або хабаровська.
А ось до українців - відношення ще лояльне.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 17 сер, 2024 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 сер, 2024 09:13
Re: Еміграція, заробітчанство
З приколів еміграції: в Німеччині сусіди можуть викликати поліцію, бо дитина (8 місяців) плаче. А поліцейські порекомендували піти на якісь курси основ виховання дітей...
Ну і ще про "неважливість українських дипломів". Куму запропонували +10% до ЗП за те, що він нострифікує свій диплом магістра, бо для компанії це важливо для статистики. Сама процедура коштує десь 600Є і триває кілька тижнів...
Додано: Суб 17 сер, 2024 12:16
І це нормально. Чи краще, якби хтось за дитиною не доглядав, не годував вчасно, а сусіди б мовчали? Я не кажу про конкретний випадок і, мабуть, 9 з 10 чи навіть 99 зі 100 таких викликів виявляться хибними.
Додано: Суб 17 сер, 2024 13:03
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 17 сер, 2024 13:16
А як зрозуміти, що явної загрози немає?
Ну і якщо, наприклад, не змінювати пелюшки дитині цілий день, то теж ніби то не має явної загрози для життя.
Додано: Суб 17 сер, 2024 14:02
В мене однією з причин, чому донька маминої подруги з сином вернулись до Києва з Німеччини, бо на них настучал, що її син шестикласник знаходиться сам вдома без нагляду дорослих, вона була змушена виписати свою маму з Києва до Німеччини. В тої вже в Німеччині закінчились привезені з собою тпблитки від тиску, а нові вона без рецепта не змогла купити, а за рецептом тре до лікаря. Короче Дебіли,. ля... ©
Додано: Суб 17 сер, 2024 14:44
В штатах взагалі діти зубаті. Жінчина тітка, поки не отримала громадянство, сиділа нелегалом і заробляла бейбісітером. Сиділа з трьома малими. Старший почав бешкетувати, вона його приструнила. Той викликав поліцію. Каже, що на щастя батько працював неподалік і приїхав раніше, ніж копи. А так би депортували б. Як мінімум
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