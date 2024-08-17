Gastarbaiter написав:
1000 доларів для Індії вже дуже гарна з/п.
в Україні теж
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 сер, 2024 19:23
в Україні теж
Додано: Суб 17 сер, 2024 08:48
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Серед представників нашої діаспори в США існує думка, .що справжня "шара" була 2 чи навіть рік тому в питаннях переходу кордону з Мексики.
Тепер люди сидять по 3 місяці в тюрмі США за нелегальну чи навіть легальну спробу перейти...
Класика: все треба робити швидко та вчасно...
Наші люди в Каліфорнії говорять, що ніби-то весь кордон Мексика-США зараз розділено на три умовних зони (починаючи від Тихого океану) і сама жорстка ситуація саме на ділянці західній.
При цьому сказали, що саме НЕлояльне відношення - для кращих друзів України з воронєжа, курська або хабаровська.
А ось до українців - відношення ще лояльне.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 17 сер, 2024 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 сер, 2024 09:13
Re: Еміграція, заробітчанство
З приколів еміграції: в Німеччині сусіди можуть викликати поліцію, бо дитина (8 місяців) плаче. А поліцейські порекомендували піти на якісь курси основ виховання дітей...
Ну і ще про "неважливість українських дипломів". Куму запропонували +10% до ЗП за те, що він нострифікує свій диплом магістра, бо для компанії це важливо для статистики. Сама процедура коштує десь 600Є і триває кілька тижнів...
Додано: Суб 17 сер, 2024 12:16
І це нормально. Чи краще, якби хтось за дитиною не доглядав, не годував вчасно, а сусіди б мовчали? Я не кажу про конкретний випадок і, мабуть, 9 з 10 чи навіть 99 зі 100 таких викликів виявляться хибними.
Додано: Суб 17 сер, 2024 13:03
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 17 сер, 2024 13:16
А як зрозуміти, що явної загрози немає?
Ну і якщо, наприклад, не змінювати пелюшки дитині цілий день, то теж ніби то не має явної загрози для життя.
Додано: Суб 17 сер, 2024 14:02
В мене однією з причин, чому донька маминої подруги з сином вернулись до Києва з Німеччини, бо на них настучал, що її син шестикласник знаходиться сам вдома без нагляду дорослих, вона була змушена виписати свою маму з Києва до Німеччини. В тої вже в Німеччині закінчились привезені з собою тпблитки від тиску, а нові вона без рецепта не змогла купити, а за рецептом тре до лікаря. Короче Дебіли,. ля... ©
Додано: Суб 17 сер, 2024 14:44
В штатах взагалі діти зубаті. Жінчина тітка, поки не отримала громадянство, сиділа нелегалом і заробляла бейбісітером. Сиділа з трьома малими. Старший почав бешкетувати, вона його приструнила. Той викликав поліцію. Каже, що на щастя батько працював неподалік і приїхав раніше, ніж копи. А так би депортували б. Як мінімум
Додано: Суб 17 сер, 2024 18:42
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Чому в США дорога медицина?
А тому що вона ІНША.
Зранку суботи (в Україні вечір) розмовляв із цікавості за українцями, які пройшли стажування в госпіталі Stanford University.
Вибачаюсь за деякі особливості та терміни.
Це останнє з трьох стажувань було за напрямом "Патологія".
Так ось наші українські лікарі сказали, що 95% роботи фахівця з патології х в Україні - це робота в підрозділі, який називається "Морг".
В США 95% роботи патолога - це робота з ЖИВОЮ людиною.
Можливо, хворою, але живою.
Робота відбувається під час постановки діагноза або навіть під час операції з видалення новоутворення: все робиться терміново і прямо під час операції - видалили якусь частку пухлини, або взяли на аналіз якісь клітини - і миттєве дослідження - що це воно таке і як далі боротися.
Особливу увагу приділяють дослідження наявності ракових клітин на периферії якогось органу - хірург не повинен залишити ЖОДНОЇ патогенної клітини. Тобто - термінова робота патолога - поради/висновки хірургу - операцію продовжено. Ну або закінчено...
Зараз сказали рідше використовується мікроскоп - найчастіше цифрові методи дослідження.
Цікаві технічні деталі:
- наші стажисти прибували в Stanford University щодня на 08-30, кожен день співпрацювали з різним (!) лікарем, робота продовжувалася до 18-00. Найважчий випадком був, коли працювали з досвідченим патологом/патологоанатомом безперервно 6 (!) годин - важко було визначити остаточний висновок досліджень.
- нашим стажистам нічого не платили, але і стажисти за це стажування теж нічого не платили.
- дуже цікавий момент: в звичному режим результати біопсїі намагається встановити стажист (або інтерн) - потім він із своїм висновком приходить до досвідченого лікаря-патолога. Ось тут получається "2-в 1": навчання та пошук правильного висновку.
В цілому стажисти отримали величезний досвід.
Важливим було знайомство з особою, яка займала посаду - не чув раніше - "Програмний менеджер" - це особа, яка керує не тільки стажистами, їх набором, лікарями, з якими стажисти будуть співпрацювати (уявіть собі - щодня - з новим досвідченим лікарем), - але і подальшим можливим прийомом на роботу такого у минулому стажиста на роботу в даний госпіталь.
Нашим стажистам таке направлення з високою вірогідністю дадуть, бо показали себе з найкращого боку: активні, цілеспрямовані та розумні.
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|