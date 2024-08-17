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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2258225922602261
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 01:08

  akurt написав:Чому в США дорога медицина?
А тому що вона ІНША.

...
робота патолога - поради/висновки хірургу - операцію продовжено. Ну або закінчено...
Зараз сказали рідше використовується мікроскоп - найчастіше цифрові методи дослідження.
Наскільки я наслухався жахливих історій з цього приводу, нереально великі рахунки надходять за: займання ліжка, катання на креслі-каталці, інструментальні дослідження (рентгени-МРТ-аналізи), перев'язки/гіпс, тобто все те, що нереального напруження і найвищої кваліфікації, в середньому, не вимагає.
Крім того, траплялись цікаві історії взаємодії зі страховими компаніями, коли госпіталь виставляє свої "хотєлкі" на страхову компанію, але та вирішує по-своєму, і платить реально до 10 разів менше, при цьому пацієнта "доплатити різницю" ніхто не просить. І всі розходяться довольні. У випадку ж самостійної оплати госпіталь буде наполягати на правильності свого рахунка, і вимагати повної оплати. Ну і самий смак, коли на прийом пацієнта лікарем "заглядає на вогник" інший лікар, який, як з'ясовується пізніше, не є в мережі страхової компанії, і за його "послуги" госпіталь, знову ж, вимагає оплати з пацієнта в повному обсязі.

Сам я далек від цього, пересказую тільки що чув або читав.
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