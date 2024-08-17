Наскільки я наслухався жахливих історій з цього приводу, нереально великі рахунки надходять за: займання ліжка, катання на креслі-каталці, інструментальні дослідження (рентгени-МРТ-аналізи), перев'язки/гіпс, тобто все те, що нереального напруження і найвищої кваліфікації, в середньому, не вимагає.
Крім того, траплялись цікаві історії взаємодії зі страховими компаніями, коли госпіталь виставляє свої "хотєлкі" на страхову компанію, але та вирішує по-своєму, і платить реально до 10 разів менше, при цьому пацієнта "доплатити різницю" ніхто не просить. І всі розходяться довольні. У випадку ж самостійної оплати госпіталь буде наполягати на правильності свого рахунка, і вимагати повної оплати. Ну і самий смак, коли на прийом пацієнта лікарем "заглядає на вогник" інший лікар, який, як з'ясовується пізніше, не є в мережі страхової компанії, і за його "послуги" госпіталь, знову ж, вимагає оплати з пацієнта в повному обсязі.
Сам я далек від цього, пересказую тільки що чув або читав.