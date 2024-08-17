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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 сер, 2024 01:08
akurt написав:
Чому в США дорога медицина?
А тому що вона ІНША.
...
робота патолога - поради/висновки хірургу - операцію продовжено. Ну або закінчено...
Зараз сказали рідше використовується мікроскоп - найчастіше цифрові методи дослідження.
Наскільки я наслухався жахливих історій з цього приводу, нереально великі рахунки надходять за: займання ліжка, катання на креслі-каталці, інструментальні дослідження (рентгени-МРТ-аналізи), перев'язки/гіпс, тобто все те, що нереального напруження і найвищої кваліфікації, в середньому, не вимагає.
Крім того, траплялись цікаві історії взаємодії зі страховими компаніями, коли госпіталь виставляє свої "хотєлкі" на страхову компанію, але та вирішує по-своєму, і платить реально до 10 разів менше, при цьому пацієнта "доплатити різницю" ніхто не просить. І всі розходяться довольні. У випадку ж самостійної оплати госпіталь буде наполягати на правильності свого рахунка, і вимагати повної оплати. Ну і самий смак, коли на прийом пацієнта лікарем "заглядає на вогник" інший лікар, який, як з'ясовується пізніше, не є в мережі страхової компанії, і за його "послуги" госпіталь, знову ж, вимагає оплати з пацієнта в повному обсязі.
Сам я далек від цього, пересказую тільки що чув або читав.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 04:34
M-Audio написав: akurt написав:
Чому в США дорога медицина?
А тому що вона ІНША.
...
робота патолога - поради/висновки хірургу - операцію продовжено. Ну або закінчено...
Зараз сказали рідше використовується мікроскоп - найчастіше цифрові методи дослідження.
Наскільки я наслухався жахливих історій з цього приводу, нереально великі рахунки надходять за: займання ліжка, катання на креслі-каталці, інструментальні дослідження (рентгени-МРТ-аналізи), перев'язки/гіпс, тобто все те, що нереального напруження і найвищої кваліфікації, в середньому, не вимагає.
Крім того, траплялись цікаві історії взаємодії зі страховими компаніями, коли госпіталь виставляє свої "хотєлкі" на страхову компанію, але та вирішує по-своєму, і платить реально до 10 разів менше, при цьому пацієнта "доплатити різницю" ніхто не просить. І всі розходяться довольні. У випадку ж самостійної оплати госпіталь буде наполягати на правильності свого рахунка, і вимагати повної оплати. Ну і самий смак, коли на прийом пацієнта лікарем "заглядає на вогник" інший лікар, який, як з'ясовується пізніше, не є в мережі страхової компанії, і за його "послуги" госпіталь, знову ж, вимагає оплати з пацієнта в повному обсязі.
Сам я далек від цього, пересказую тільки що чув або читав.
На самом деле, в США очень запутанная система во взаимоотношениях пациента, врача/госпиталя и страховой.
И очень зависит от города/штата.
У меня сейчас страховка с копейментом.
И вот, недавно мне вырезали "образование". Была биопсия.
Материал отправили в пузырьке тому самому патоложисту, о котором писал акурт.
С меня взяли копеймент за процедуру биопсии и за работу потолога.
Все данные страховки у них были.
Потом приходит билл на 240 долларов от патолога.
У меня нет времени в рабочее время разбираться с ними, поэтому этим занималась жена. Несколько недель попыток дозвониться то в офис врачу, который делал биопсию, то в страховую то по телефону, указанному на билле. Ее направляли то к одному то к другому. Но в конечном счете, когда дозвонилась к биллинг менеджеру, то там сказали, что они не в курсе этого билла, у них баланс по мне ноль.
Вообще, очень многое зависит от того, когда и как проводить ту или иную процедуру. Например, то, что мне вырезали, могло стоить несколько тысяч и это не покрыла-бы страховка, но мне делали биопсию и вырезали полностью образование с целью удостовериться, что это не канцер. И это стоило дешево и страховой и мне. И покрылось страховкой. Я получил рипорт, сумма около 200 долларов со страховой и 25 с меня только за вырезать.
Подобная процедура однокласснице моего старшего стоила 5 куе.
Например, если случилась дорогостоящая операция, а страховки на момент операции не было, то страховые брокеры (если очень оперативно к ним обратиться), оформляют страховку и она покрывает эту операцию.
В общем, как-то работает оно загадочно.
В Украине оно определенно так-бы не работало никогда.
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