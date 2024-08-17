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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 сер, 2024 01:08
akurt написав:
Чому в США дорога медицина?
А тому що вона ІНША.
...
робота патолога - поради/висновки хірургу - операцію продовжено. Ну або закінчено...
Зараз сказали рідше використовується мікроскоп - найчастіше цифрові методи дослідження.
Наскільки я наслухався жахливих історій з цього приводу, нереально великі рахунки надходять за: займання ліжка, катання на креслі-каталці, інструментальні дослідження (рентгени-МРТ-аналізи), перев'язки/гіпс, тобто все те, що нереального напруження і найвищої кваліфікації, в середньому, не вимагає.
Крім того, траплялись цікаві історії взаємодії зі страховими компаніями, коли госпіталь виставляє свої "хотєлкі" на страхову компанію, але та вирішує по-своєму, і платить реально до 10 разів менше, при цьому пацієнта "доплатити різницю" ніхто не просить. І всі розходяться довольні. У випадку ж самостійної оплати госпіталь буде наполягати на правильності свого рахунка, і вимагати повної оплати. Ну і самий смак, коли на прийом пацієнта лікарем "заглядає на вогник" інший лікар, який, як з'ясовується пізніше, не є в мережі страхової компанії, і за його "послуги" госпіталь, знову ж, вимагає оплати з пацієнта в повному обсязі.
Сам я далек від цього, пересказую тільки що чув або читав.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 04:34
M-Audio написав: akurt написав:
Чому в США дорога медицина?
А тому що вона ІНША.
...
робота патолога - поради/висновки хірургу - операцію продовжено. Ну або закінчено...
Зараз сказали рідше використовується мікроскоп - найчастіше цифрові методи дослідження.
Наскільки я наслухався жахливих історій з цього приводу, нереально великі рахунки надходять за: займання ліжка, катання на креслі-каталці, інструментальні дослідження (рентгени-МРТ-аналізи), перев'язки/гіпс, тобто все те, що нереального напруження і найвищої кваліфікації, в середньому, не вимагає.
Крім того, траплялись цікаві історії взаємодії зі страховими компаніями, коли госпіталь виставляє свої "хотєлкі" на страхову компанію, але та вирішує по-своєму, і платить реально до 10 разів менше, при цьому пацієнта "доплатити різницю" ніхто не просить. І всі розходяться довольні. У випадку ж самостійної оплати госпіталь буде наполягати на правильності свого рахунка, і вимагати повної оплати. Ну і самий смак, коли на прийом пацієнта лікарем "заглядає на вогник" інший лікар, який, як з'ясовується пізніше, не є в мережі страхової компанії, і за його "послуги" госпіталь, знову ж, вимагає оплати з пацієнта в повному обсязі.
Сам я далек від цього, пересказую тільки що чув або читав.
На самом деле, в США очень запутанная система во взаимоотношениях пациента, врача/госпиталя и страховой.
И очень зависит от города/штата.
У меня сейчас страховка с копейментом.
И вот, недавно мне вырезали "образование". Была биопсия.
Материал отправили в пузырьке тому самому патоложисту, о котором писал акурт.
С меня взяли копеймент за процедуру биопсии и за работу потолога.
Все данные страховки у них были.
Потом приходит билл на 240 долларов от патолога.
У меня нет времени в рабочее время разбираться с ними, поэтому этим занималась жена. Несколько недель попыток дозвониться то в офис врачу, который делал биопсию, то в страховую то по телефону, указанному на билле. Ее направляли то к одному то к другому. Но в конечном счете, когда дозвонилась к биллинг менеджеру, то там сказали, что они не в курсе этого билла, у них баланс по мне ноль.
Вообще, очень многое зависит от того, когда и как проводить ту или иную процедуру. Например, то, что мне вырезали, могло стоить несколько тысяч и это не покрыла-бы страховка, но мне делали биопсию и вырезали полностью образование с целью удостовериться, что это не канцер. И это стоило дешево и страховой и мне. И покрылось страховкой. Я получил рипорт, сумма около 200 долларов со страховой и 25 с меня только за вырезать.
Подобная процедура однокласснице моего старшего стоила 5 куе.
Например, если случилась дорогостоящая операция, а страховки на момент операции не было, то страховые брокеры (если очень оперативно к ним обратиться), оформляют страховку и она покрывает эту операцию.
В общем, как-то работает оно загадочно.
В Украине оно определенно так-бы не работало никогда.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 05:44
Ну Ви ж розумієте, що 240 доларів – копійки. Треба радіти.
Сьогодні в Costco я скупився на 288 $.
Причому майже нічого не брав: стейки (правда найдорожчі), вино до стейків (правда типу Zinfandel), та й овочі всілякі (наших в США та в Канаді дивують огірки розміром з прутня від вислюка).
Одна радість: зарядка Тесла 3 в тому ЖК, де я зупинився – безкоштовно.
Правда: треба щоби авто заряджалося аж до ранку...
Повна зарядка обходиться в 22$.
Прикольно будо побачити, як громадяни США економляить кожну копійчину: парковочні місця, на кожні 2 авто - станція. Але кабель якийсь хитрий власник протягнув від станції через паркан на поверх парковки вище. Тобто припаркувся на "звичайне місце". Обійшов досить далеко, перекинув кабель зарядки на верхній поверх та підключився.
Ну, зекономить десь "твоні" доларс...
На парковці Costco стояло диво техніки від Маска: танк цілий – Кібертрак.
Так ось що здивувало - підійшли власники: два щупленькі азіати - чоловік і дружина років 40...
На цьому форумі є люди, які думають, що азіати, араби або чорношкірі - якісь інші люди. Типу дурні брудні та пришиблені розумом.
Ну ось: чоловік та жінка, азіати, Кібертрак... Не ВАЗ-21013...
Завантажували повний багажник пілся закупів...
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