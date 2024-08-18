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#<1 ... 2258225922602261 Додано: Нед 18 сер, 2024 01:08 akurt написав: Чому в США дорога медицина?

А тому що вона ІНША.



...

робота патолога - поради/висновки хірургу - операцію продовжено. Ну або закінчено...

Зараз сказали рідше використовується мікроскоп - найчастіше цифрові методи дослідження. Чому в США дорога медицина?А тому що вона ІНША....робота патолога - поради/висновки хірургу - операцію продовжено. Ну або закінчено...Зараз сказали рідше використовується мікроскоп - найчастіше цифрові методи дослідження. Наскільки я наслухався жахливих історій з цього приводу, нереально великі рахунки надходять за: займання ліжка, катання на креслі-каталці, інструментальні дослідження (рентгени-МРТ-аналізи), перев'язки/гіпс, тобто все те, що нереального напруження і найвищої кваліфікації, в середньому, не вимагає.

Крім того, траплялись цікаві історії взаємодії зі страховими компаніями, коли госпіталь виставляє свої "хотєлкі" на страхову компанію, але та вирішує по-своєму, і платить реально до 10 разів менше, при цьому пацієнта "доплатити різницю" ніхто не просить. І всі розходяться довольні. У випадку ж самостійної оплати госпіталь буде наполягати на правильності свого рахунка, і вимагати повної оплати. Ну і самий смак, коли на прийом пацієнта лікарем "заглядає на вогник" інший лікар, який, як з'ясовується пізніше, не є в мережі страхової компанії, і за його "послуги" госпіталь, знову ж, вимагає оплати з пацієнта в повному обсязі.



Сам я далек від цього, пересказую тільки що чув або читав. Наскільки я наслухався жахливих історій з цього приводу, нереально великі рахунки надходять за: займання ліжка, катання на креслі-каталці, інструментальні дослідження (рентгени-МРТ-аналізи), перев'язки/гіпс, тобто все те, що нереального напруження і найвищої кваліфікації, в середньому, не вимагає.Крім того, траплялись цікаві історії взаємодії зі страховими компаніями, коли госпіталь виставляє свої "хотєлкі" на страхову компанію, але та вирішує по-своєму, і платить реально до 10 разів менше, при цьому пацієнта "доплатити різницю" ніхто не просить. І всі розходяться довольні. У випадку ж самостійної оплати госпіталь буде наполягати на правильності свого рахунка, і вимагати повної оплати. Ну і самий смак, коли на прийом пацієнта лікарем "заглядає на вогник" інший лікар, який, як з'ясовується пізніше, не є в мережі страхової компанії, і за його "послуги" госпіталь, знову ж, вимагає оплати з пацієнта в повному обсязі.Сам я далек від цього, пересказую тільки що чув або читав. M-Audio Повідомлень: 3073 З нами з: 23.03.11 Подякував: 579 раз. Подякували: 414 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2024 04:34 M-Audio написав: akurt написав: Чому в США дорога медицина?

А тому що вона ІНША.



...

робота патолога - поради/висновки хірургу - операцію продовжено. Ну або закінчено...

Зараз сказали рідше використовується мікроскоп - найчастіше цифрові методи дослідження. Чому в США дорога медицина?А тому що вона ІНША....робота патолога - поради/висновки хірургу - операцію продовжено. Ну або закінчено...Зараз сказали рідше використовується мікроскоп - найчастіше цифрові методи дослідження. Наскільки я наслухався жахливих історій з цього приводу, нереально великі рахунки надходять за: займання ліжка, катання на креслі-каталці, інструментальні дослідження (рентгени-МРТ-аналізи), перев'язки/гіпс, тобто все те, що нереального напруження і найвищої кваліфікації, в середньому, не вимагає.

Крім того, траплялись цікаві історії взаємодії зі страховими компаніями, коли госпіталь виставляє свої "хотєлкі" на страхову компанію, але та вирішує по-своєму, і платить реально до 10 разів менше, при цьому пацієнта "доплатити різницю" ніхто не просить. І всі розходяться довольні. У випадку ж самостійної оплати госпіталь буде наполягати на правильності свого рахунка, і вимагати повної оплати. Ну і самий смак, коли на прийом пацієнта лікарем "заглядає на вогник" інший лікар, який, як з'ясовується пізніше, не є в мережі страхової компанії, і за його "послуги" госпіталь, знову ж, вимагає оплати з пацієнта в повному обсязі.



Сам я далек від цього, пересказую тільки що чув або читав. Наскільки я наслухався жахливих історій з цього приводу, нереально великі рахунки надходять за: займання ліжка, катання на креслі-каталці, інструментальні дослідження (рентгени-МРТ-аналізи), перев'язки/гіпс, тобто все те, що нереального напруження і найвищої кваліфікації, в середньому, не вимагає.Крім того, траплялись цікаві історії взаємодії зі страховими компаніями, коли госпіталь виставляє свої "хотєлкі" на страхову компанію, але та вирішує по-своєму, і платить реально до 10 разів менше, при цьому пацієнта "доплатити різницю" ніхто не просить. І всі розходяться довольні. У випадку ж самостійної оплати госпіталь буде наполягати на правильності свого рахунка, і вимагати повної оплати. Ну і самий смак, коли на прийом пацієнта лікарем "заглядає на вогник" інший лікар, який, як з'ясовується пізніше, не є в мережі страхової компанії, і за його "послуги" госпіталь, знову ж, вимагає оплати з пацієнта в повному обсязі.Сам я далек від цього, пересказую тільки що чув або читав.



На самом деле, в США очень запутанная система во взаимоотношениях пациента, врача/госпиталя и страховой.

И очень зависит от города/штата.

У меня сейчас страховка с копейментом.

И вот, недавно мне вырезали "образование". Была биопсия.

Материал отправили в пузырьке тому самому патоложисту, о котором писал акурт.

С меня взяли копеймент за процедуру биопсии и за работу потолога.

Все данные страховки у них были.

Потом приходит билл на 240 долларов от патолога.

У меня нет времени в рабочее время разбираться с ними, поэтому этим занималась жена. Несколько недель попыток дозвониться то в офис врачу, который делал биопсию, то в страховую то по телефону, указанному на билле. Ее направляли то к одному то к другому. Но в конечном счете, когда дозвонилась к биллинг менеджеру, то там сказали, что они не в курсе этого билла, у них баланс по мне ноль.

Вообще, очень многое зависит от того, когда и как проводить ту или иную процедуру. Например, то, что мне вырезали, могло стоить несколько тысяч и это не покрыла-бы страховка, но мне делали биопсию и вырезали полностью образование с целью удостовериться, что это не канцер. И это стоило дешево и страховой и мне. И покрылось страховкой. Я получил рипорт, сумма около 200 долларов со страховой и 25 с меня только за вырезать.

Подобная процедура однокласснице моего старшего стоила 5 куе.

Например, если случилась дорогостоящая операция, а страховки на момент операции не было, то страховые брокеры (если очень оперативно к ним обратиться), оформляют страховку и она покрывает эту операцию.

В общем, как-то работает оно загадочно.

В Украине оно определенно так-бы не работало никогда. На самом деле, в США очень запутанная система во взаимоотношениях пациента, врача/госпиталя и страховой.И очень зависит от города/штата.У меня сейчас страховка с копейментом.И вот, недавно мне вырезали "образование". Была биопсия.Материал отправили в пузырьке тому самому патоложисту, о котором писал акурт.С меня взяли копеймент за процедуру биопсии и за работу потолога.Все данные страховки у них были.Потом приходит билл на 240 долларов от патолога.У меня нет времени в рабочее время разбираться с ними, поэтому этим занималась жена. Несколько недель попыток дозвониться то в офис врачу, который делал биопсию, то в страховую то по телефону, указанному на билле. Ее направляли то к одному то к другому. Но в конечном счете, когда дозвонилась к биллинг менеджеру, то там сказали, что они не в курсе этого билла, у них баланс по мне ноль.Вообще, очень многое зависит от того, когда и как проводить ту или иную процедуру. Например, то, что мне вырезали, могло стоить несколько тысяч и это не покрыла-бы страховка, но мне делали биопсию и вырезали полностью образование с целью удостовериться, что это не канцер. И это стоило дешево и страховой и мне. И покрылось страховкой. Я получил рипорт, сумма около 200 долларов со страховой и 25 с меня только за вырезать.Подобная процедура однокласснице моего старшего стоила 5 куе.Например, если случилась дорогостоящая операция, а страховки на момент операции не было, то страховые брокеры (если очень оперативно к ним обратиться), оформляют страховку и она покрывает эту операцию.В общем, как-то работает оно загадочно.В Украине оно определенно так-бы не работало никогда. rjkz

Повідомлень: 16893 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8404 раз. Подякували: 5297 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2024 05:44 Ну Ви ж розумієте, що 240 доларів – копійки. Треба радіти.

Сьогодні в Costco я скупився на 288 $.

Причому майже нічого не брав: стейки (правда найдорожчі), вино до стейків (правда типу Zinfandel), та й овочі всілякі (наших в США та в Канаді дивують огірки розміром з прутня від вислюка).

Одна радість: зарядка Тесла 3 в тому ЖК, де я зупинився – безкоштовно.

Правда: треба щоби авто заряджалося аж до ранку...

Повна зарядка обходиться в 22$.

Прикольно будо побачити, як громадяни США економляить кожну копійчину: парковочні місця, на кожні 2 авто - станція. Але кабель якийсь хитрий власник протягнув від станції через паркан на поверх парковки вище. Тобто припаркувся на "звичайне місце". Обійшов досить далеко, перекинув кабель зарядки на верхній поверх та підключився.

Ну, зекономить десь "твоні" доларс...



На парковці Costco стояло диво техніки від Маска: танк цілий – Кібертрак.

Так ось що здивувало - підійшли власники: два щупленькі азіати - чоловік і дружина років 40...

На цьому форумі є люди, які думають, що азіати, араби або чорношкірі - якісь інші люди. Типу дурні брудні та пришиблені розумом.

Ну ось: чоловік та жінка, азіати, Кібертрак... Не ВАЗ-21013...

Завантажували повний багажник пілся закупів... akurt

Повідомлень: 9913 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3674 раз. Подякували: 1294 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2024 08:17 akurt написав: Ну Ви ж розумієте, що 240 доларів – копійки. Треба радіти.

Сьогодні в Costco я скупився на 288 $.

Причому майже нічого не брав: стейки (правда найдорожчі), вино до стейків (правда типу Zinfandel), та й овочі всілякі (наших в США та в Канаді дивують огірки розміром з прутня від вислюка).

Одна радість: зарядка Тесла 3 в тому ЖК, де я зупинився – безкоштовно.

Правда: треба щоби авто заряджалося аж до ранку...

Повна зарядка обходиться в 22$.

Прикольно будо побачити, як громадяни США економляить кожну копійчину: парковочні місця, на кожні 2 авто - станція. Але кабель якийсь хитрий власник протягнув від станції через паркан на поверх парковки вище. Тобто припаркувся на "звичайне місце". Обійшов досить далеко, перекинув кабель зарядки на верхній поверх та підключився.

Ну, зекономить десь "твоні" доларс...



На парковці Costco стояло диво техніки від Маска: танк цілий – Кібертрак.

Так ось що здивувало - підійшли власники: два щупленькі азіати - чоловік і дружина років 40...

На цьому форумі є люди, які думають, що азіати, араби або чорношкірі - якісь інші люди. Типу дурні брудні та пришиблені розумом.

Ну ось: чоловік та жінка, азіати, Кібертрак... Не ВАЗ-21013...

Завантажували повний багажник пілся закупів... Ну Ви ж розумієте, що 240 доларів – копійки. Треба радіти.Сьогодні в Costco я скупився на 288 $.Причому майже нічого не брав: стейки (правда найдорожчі), вино до стейків (правда типу Zinfandel), та й овочі всілякі (наших в США та в Канаді дивують огірки розміром з прутня від вислюка).Одна радість: зарядка Тесла 3 в тому ЖК, де я зупинився – безкоштовно.Правда: треба щоби авто заряджалося аж до ранку...Повна зарядка обходиться в 22$.Прикольно будо побачити, як громадяни США економляить кожну копійчину: парковочні місця, на кожні 2 авто - станція. Але кабель якийсь хитрий власник протягнув від станції через паркан на поверх парковки вище. Тобто припаркувся на "звичайне місце". Обійшов досить далеко, перекинув кабель зарядки на верхній поверх та підключився.Ну, зекономить десь "твоні" доларс...На парковці Costco стояло диво техніки від Маска: танк цілий –Так ось що здивувало - підійшли власники:- чоловік і дружина років 40...На цьому форумі є люди, які думають, що азіати, араби або чорношкірі - якісь інші люди. Типу дурні брудні та пришиблені розумом.Ну ось: чоловік та жінка, азіати, Кібертрак... Не ВАЗ-21013...Завантажували повний багажник пілся закупів...



240 долларов - это конечно не много.

Особенно по сравнению с тем, сколько жена оставила у стоматолога поверх того, что покрыла страховка. После какого-то там раза я просто перестал считать.

Но все равно, это несколько часов моей работы. А страховая это покрывает.

Так какого?

Свою часть я добросовестно заплатил.

Да, если-бы страховая это не покрывала, то я все равно-бы заплатил. Но ведь покрывает.

Сайбертраков у нас уже многовато.

Не столько сколько тесл, но несколько в день, бывает, вижу.

Ну, футуристичный дизайн, но так особо не вижу что в нем особенного.

В новостях уже было, что какой-то чувак загрузил его досками и погнулся элемент кузова. Барабашова кондратий бы хватил. Американцы не парятся и автодрочерством не занимаются. 240 долларов - это конечно не много.Особенно по сравнению с тем, сколько жена оставила у стоматолога поверх того, что покрыла страховка. После какого-то там раза я просто перестал считать.Но все равно, это несколько часов моей работы. А страховая это покрывает.Так какого?Свою часть я добросовестно заплатил.Да, если-бы страховая это не покрывала, то я все равно-бы заплатил. Но ведь покрывает.Сайбертраков у нас уже многовато.Не столько сколько тесл, но несколько в день, бывает, вижу.Ну, футуристичный дизайн, но так особо не вижу что в нем особенного.В новостях уже было, что какой-то чувак загрузил его досками и погнулся элемент кузова. Барабашова кондратий бы хватил. Американцы не парятся и автодрочерством не занимаются. rjkz

Повідомлень: 16893 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8404 раз. Подякували: 5297 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2024 08:56 Я все це розумію - особливо після того, як поставили на зарядку Тесла 3 в підземному паркінгу - до ранку - безкошитовно - зекономим аж 20 доларів.

Це тернування перед тим, я к змонеділка я сам буду їздити на цьому авто по шатиаут Калфіфорріея - верба звикати - що АЗС не для мене.



Тут ага цікавинка: приготували чисто американскі стейки - вживаємо з червоним каліфорнійським вином з винограду сорту Зінфандель (рекомендую) - та розмірковуємо про наших українців та Україну...

- перед входом в супермаркет Costco - на парковці якого ледве приваркувалися (ажіотаж - всі хочуть витрачати дармові американські гроші) - раптом чую українську мову - хлопець років 25 веде за "здєсь" дівчину років 20 - щось купити на вечір перед злиганням - ну не встиг я поговорити - було видно, що те українське подружжя дуже досвідчене в американському житті - дуже швидко йшло вперед... Навіть не здогнав...

Так ось - можливо головне - в бесіді наші українці, які дуже круто "стоять" на посадах (від 11 000 доларів на місяць) сказали раптом, що "не важливо, який університет ти закнічив".



СТОП! Це я сказав: СТОП!!

Як це так не важливо, а якщо тоді пан Сергій, який зараз мешкає в Лас Вегас, та є безробітним з березня 2024 року??? ІТ-ник! Із стажом роботи США!!!!!

Невже правдивим э допиc пана BOLT про те, що отримання дипломів/атестатів - це марна справа, та вона дорівнеє нулеві в тому процесі, що він започатковував для свого сина - з з оплатою мімімум в 32 400 гривень на рік з к.к.д. =0? akurt

Повідомлень: 9913 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3674 раз. Подякували: 1294 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2024 08:59 cherchiltank написав: працювати в айті можуть тількі особливі інтроверти - особливо років 20) працювати в айті можуть тількі особливі інтроверти - особливо років 20)

про інтровертів бздури про інтровертів бздури flyman

Повідомлень: 36074 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2784 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2024 12:59 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Закончил курсы СДЛ и работает тракером. ЗП небольшая, около 6 куе в месяц. Но для Огайо это неплохо. Особенно в условиях когда тракбизнес лежит. Закончил курсы СДЛ и работает тракером. ЗП небольшая, около 6 куе в месяц. Но для Огайо это неплохо. Особенно в условиях когда тракбизнес лежит.

Стажа еще нет и полугода или на локале работает?

Как-то очень скромно, даже для низкого рынка.



Можете ему подсказать, что нормальную зарплату дальнобойщика стоит искать в окрестностях Чикаго. Стажа еще нет и полугода или на локале работает?Как-то очень скромно, даже для низкого рынка.Можете ему подсказать, что нормальную зарплату дальнобойщика стоит искать в окрестностях Чикаго. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7514 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6384 раз. Подякували: 21251 раз. Профіль 129 79 34 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2258225922602261 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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