#<1 ... 2258225922602261 Додано: Нед 18 сер, 2024 01:08 akurt написав: Чому в США дорога медицина?

А тому що вона ІНША.



...

робота патолога - поради/висновки хірургу - операцію продовжено. Ну або закінчено...

Крім того, траплялись цікаві історії взаємодії зі страховими компаніями, коли госпіталь виставляє свої "хотєлкі" на страхову компанію, але та вирішує по-своєму, і платить реально до 10 разів менше, при цьому пацієнта "доплатити різницю" ніхто не просить. І всі розходяться довольні. У випадку ж самостійної оплати госпіталь буде наполягати на правильності свого рахунка, і вимагати повної оплати. Ну і самий смак, коли на прийом пацієнта лікарем "заглядає на вогник" інший лікар, який, як з'ясовується пізніше, не є в мережі страхової компанії, і за його "послуги" госпіталь, знову ж, вимагає оплати з пацієнта в повному обсязі.



А тому що вона ІНША.



...

робота патолога - поради/висновки хірургу - операцію продовжено. Ну або закінчено...

Крім того, траплялись цікаві історії взаємодії зі страховими компаніями, коли госпіталь виставляє свої "хотєлкі" на страхову компанію, але та вирішує по-своєму, і платить реально до 10 разів менше, при цьому пацієнта "доплатити різницю" ніхто не просить. І всі розходяться довольні. У випадку ж самостійної оплати госпіталь буде наполягати на правильності свого рахунка, і вимагати повної оплати. Ну і самий смак, коли на прийом пацієнта лікарем "заглядає на вогник" інший лікар, який, як з'ясовується пізніше, не є в мережі страхової компанії, і за його "послуги" госпіталь, знову ж, вимагає оплати з пацієнта в повному обсязі.



На самом деле, в США очень запутанная система во взаимоотношениях пациента, врача/госпиталя и страховой.

И очень зависит от города/штата.

У меня сейчас страховка с копейментом.

И вот, недавно мне вырезали "образование". Была биопсия.

Материал отправили в пузырьке тому самому патоложисту, о котором писал акурт.

С меня взяли копеймент за процедуру биопсии и за работу потолога.

Все данные страховки у них были.

Потом приходит билл на 240 долларов от патолога.

У меня нет времени в рабочее время разбираться с ними, поэтому этим занималась жена. Несколько недель попыток дозвониться то в офис врачу, который делал биопсию, то в страховую то по телефону, указанному на билле. Ее направляли то к одному то к другому. Но в конечном счете, когда дозвонилась к биллинг менеджеру, то там сказали, что они не в курсе этого билла, у них баланс по мне ноль.

Вообще, очень многое зависит от того, когда и как проводить ту или иную процедуру. Например, то, что мне вырезали, могло стоить несколько тысяч и это не покрыла-бы страховка, но мне делали биопсию и вырезали полностью образование с целью удостовериться, что это не канцер. И это стоило дешево и страховой и мне. И покрылось страховкой. Я получил рипорт, сумма около 200 долларов со страховой и 25 с меня только за вырезать.

Подобная процедура однокласснице моего старшего стоила 5 куе.

Например, если случилась дорогостоящая операция, а страховки на момент операции не было, то страховые брокеры (если очень оперативно к ним обратиться), оформляют страховку и она покрывает эту операцию.

В общем, как-то работает оно загадочно.

На самом деле, в США очень запутанная система во взаимоотношениях пациента, врача/госпиталя и страховой.
И очень зависит от города/штата.
У меня сейчас страховка с копейментом.
И вот, недавно мне вырезали "образование". Была биопсия.
Материал отправили в пузырьке тому самому патоложисту, о котором писал акурт.
С меня взяли копеймент за процедуру биопсии и за работу потолога.
Все данные страховки у них были.
Потом приходит билл на 240 долларов от патолога.
У меня нет времени в рабочее время разбираться с ними, поэтому этим занималась жена. Несколько недель попыток дозвониться то в офис врачу, который делал биопсию, то в страховую то по телефону, указанному на билле. Ее направляли то к одному то к другому. Но в конечном счете, когда дозвонилась к биллинг менеджеру, то там сказали, что они не в курсе этого билла, у них баланс по мне ноль.
Вообще, очень многое зависит от того, когда и как проводить ту или иную процедуру. Например, то, что мне вырезали, могло стоить несколько тысяч и это не покрыла-бы страховка, но мне делали биопсию и вырезали полностью образование с целью удостовериться, что это не канцер. И это стоило дешево и страховой и мне. И покрылось страховкой. Я получил рипорт, сумма около 200 долларов со страховой и 25 с меня только за вырезать.
Подобная процедура однокласснице моего старшего стоила 5 куе.
Например, если случилась дорогостоящая операция, а страховки на момент операции не было, то страховые брокеры (если очень оперативно к ним обратиться), оформляют страховку и она покрывает эту операцию.
В общем, как-то работает оно загадочно.
В Украине оно определенно так-бы не работало никогда.

Повідомлень: 16894 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8404 раз. Подякували: 5297 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2024 05:44 Ну Ви ж розумієте, що 240 доларів – копійки. Треба радіти.

Сьогодні в Costco я скупився на 288 $.

Причому майже нічого не брав: стейки (правда найдорожчі), вино до стейків (правда типу Zinfandel), та й овочі всілякі (наших в США та в Канаді дивують огірки розміром з прутня від вислюка).

Одна радість: зарядка Тесла 3 в тому ЖК, де я зупинився – безкоштовно.

Правда: треба щоби авто заряджалося аж до ранку...

Повна зарядка обходиться в 22$.

Прикольно будо побачити, як громадяни США економляить кожну копійчину: парковочні місця, на кожні 2 авто - станція. Але кабель якийсь хитрий власник протягнув від станції через паркан на поверх парковки вище. Тобто припаркувся на "звичайне місце". Обійшов досить далеко, перекинув кабель зарядки на верхній поверх та підключився.

Ну, зекономить десь "твоні" доларс...



На парковці Costco стояло диво техніки від Маска: танк цілий – Кібертрак.

Так ось що здивувало - підійшли власники: два щупленькі азіати - чоловік і дружина років 40...

На цьому форумі є люди, які думають, що азіати, араби або чорношкірі - якісь інші люди. Типу дурні брудні та пришиблені розумом.

Ну ось: чоловік та жінка, азіати, Кібертрак... Не ВАЗ-21013...

Завантажували повний багажник пілся закупів... akurt

Повідомлень: 9914 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3674 раз. Подякували: 1294 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2024 08:17 akurt написав: Ну Ви ж розумієте, що 240 доларів – копійки. Треба радіти.

Сьогодні в Costco я скупився на 288 $.

Причому майже нічого не брав: стейки (правда найдорожчі), вино до стейків (правда типу Zinfandel), та й овочі всілякі (наших в США та в Канаді дивують огірки розміром з прутня від вислюка).

Одна радість: зарядка Тесла 3 в тому ЖК, де я зупинився – безкоштовно.

Правда: треба щоби авто заряджалося аж до ранку...

Повна зарядка обходиться в 22$.

Прикольно будо побачити, як громадяни США економляить кожну копійчину: парковочні місця, на кожні 2 авто - станція. Але кабель якийсь хитрий власник протягнув від станції через паркан на поверх парковки вище. Тобто припаркувся на "звичайне місце". Обійшов досить далеко, перекинув кабель зарядки на верхній поверх та підключився.

Ну, зекономить десь "твоні" доларс...



На парковці Costco стояло диво техніки від Маска: танк цілий – Кібертрак.

Так ось що здивувало - підійшли власники: два щупленькі азіати - чоловік і дружина років 40...

На цьому форумі є люди, які думають, що азіати, араби або чорношкірі - якісь інші люди. Типу дурні брудні та пришиблені розумом.

Ну ось: чоловік та жінка, азіати, Кібертрак... Не ВАЗ-21013...

240 долларов - это конечно не много.
Особенно по сравнению с тем, сколько жена оставила у стоматолога поверх того, что покрыла страховка. После какого-то там раза я просто перестал считать.
Но все равно, это несколько часов моей работы. А страховая это покрывает.
Так какого?
Свою часть я добросовестно заплатил.
Да, если-бы страховая это не покрывала, то я все равно-бы заплатил. Но ведь покрывает.
Сайбертраков у нас уже многовато.
Не столько сколько тесл, но несколько в день, бывает, вижу.
Ну, футуристичный дизайн, но так особо не вижу что в нем особенного.
В новостях уже было, что какой-то чувак загрузил его досками и погнулся элемент кузова. Барабашова кондратий бы хватил. Американцы не парятся и автодрочерством не занимаются.



240 долларов - это конечно не много.

Особенно по сравнению с тем, сколько жена оставила у стоматолога поверх того, что покрыла страховка. После какого-то там раза я просто перестал считать.

Но все равно, это несколько часов моей работы. А страховая это покрывает.

Так какого?

Свою часть я добросовестно заплатил.

Да, если-бы страховая это не покрывала, то я все равно-бы заплатил. Но ведь покрывает.

Сайбертраков у нас уже многовато.

Не столько сколько тесл, но несколько в день, бывает, вижу.

Ну, футуристичный дизайн, но так особо не вижу что в нем особенного.

240 долларов - это конечно не много.
Особенно по сравнению с тем, сколько жена оставила у стоматолога поверх того, что покрыла страховка. После какого-то там раза я просто перестал считать.
Но все равно, это несколько часов моей работы. А страховая это покрывает.
Так какого?
Свою часть я добросовестно заплатил.
Да, если-бы страховая это не покрывала, то я все равно-бы заплатил. Но ведь покрывает.
Сайбертраков у нас уже многовато.
Не столько сколько тесл, но несколько в день, бывает, вижу.
Ну, футуристичный дизайн, но так особо не вижу что в нем особенного.
В новостях уже было, что какой-то чувак загрузил его досками и погнулся элемент кузова. Барабашова кондратий бы хватил. Американцы не парятся и автодрочерством не занимаются.

Я все це розумію - особливо після того, як поставили на зарядку Тесла 3 в підземному паркінгу - до ранку - безкошитовно - зекономим аж 20 доларів.

Повідомлень: 9914 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3674 раз. Подякували: 1294 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2024 08:59 cherchiltank написав: працювати в айті можуть тількі особливі інтроверти - особливо років 20) працювати в айті можуть тількі особливі інтроверти - особливо років 20)

про інтровертів бздури про інтровертів бздури flyman

Повідомлень: 36084 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2784 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2024 12:59 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Закончил курсы СДЛ и работает тракером. ЗП небольшая, около 6 куе в месяц. Но для Огайо это неплохо. Особенно в условиях когда тракбизнес лежит. Закончил курсы СДЛ и работает тракером. ЗП небольшая, около 6 куе в месяц. Но для Огайо это неплохо. Особенно в условиях когда тракбизнес лежит.

Стажа еще нет и полугода или на локале работает?

Как-то очень скромно, даже для низкого рынка.



Можете ему подсказать, что нормальную зарплату дальнобойщика стоит искать в окрестностях Чикаго. Стажа еще нет и полугода или на локале работает?Как-то очень скромно, даже для низкого рынка.Можете ему подсказать, что нормальную зарплату дальнобойщика стоит искать в окрестностях Чикаго. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7515 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6384 раз. Подякували: 21251 раз. Профіль 129 79 34 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2024 17:51 Сибарит написав: rjkz написав: Закончил курсы СДЛ и работает тракером. ЗП небольшая, около 6 куе в месяц. Но для Огайо это неплохо. Особенно в условиях когда тракбизнес лежит. Закончил курсы СДЛ и работает тракером. ЗП небольшая, около 6 куе в месяц. Но для Огайо это неплохо. Особенно в условиях когда тракбизнес лежит.

Стажа еще нет и полугода или на локале работает?

Как-то очень скромно, даже для низкого рынка.



Можете ему подсказать, что нормальную зарплату дальнобойщика стоит искать в окрестностях Чикаго. Стажа еще нет и полугода или на локале работает?Как-то очень скромно, даже для низкого рынка.Можете ему подсказать, что нормальную зарплату дальнобойщика стоит искать в окрестностях Чикаго.



Я так понял, что локал.

В локал намного ниже оплата.

В целом не вникал, так как разговор хоть и был долгий, но касался других аспектов. Мы с этим дядькой разговариваем раз в год-два, но долго. Да и если переехал женившись в Огайо из НЙ, может это подразумевает, что там его жена живет. Какие у той причины жить в Огайо - не знаю. Может дом, может работа.

Вообще, в Огайо сравнительно недорого жить. Так эта зп будет ок.

А если-бы он работал интерстейт, то это уже было-б все равно в каком штате живешь - они по 3 недели в месяце круги по стране наматывают.

Когда приехал, еще не знал чем заняться, думал может и в тракеры пойти - тогда рынок был высокий (до ковида), они по 12-18 куе в месяц зарабатывали.

У меня в Украине права категории В/С, начинал когда-то с грузовиков.

Но потом ковид, а потом уже стало понятно, почему ВСЕ не идут в тракеры.

Хотя для ньюкамеров это, наверное, самый быстрый способ выйти на нормальный уровень доходов.

Знаю семью из Грузии, она работает в социальном центре, там зп очень маленькие, я двух женщин знаю, у одной 22 доллара в час, у другой 22,5. Эта грузинка - третья, работает с той, у которой 22,5. Но муж у нее - тракдрайвер. Двое детей старшего щкольного возраста.

Года 3 назад купили, хоть и в мортгидж 2 бдрм квартиру "после бабушки" и сделали там довольно дорогой как для США ремонт. К тому моменту они в США были 6 лет. Тракеры обычно работают на 1099, поэтому для них банки ставят намного выше требования по доходу, чем тем, кто на W2.

Я так понял, что локал.
В локал намного ниже оплата.
В целом не вникал, так как разговор хоть и был долгий, но касался других аспектов. Мы с этим дядькой разговариваем раз в год-два, но долго. Да и если переехал женившись в Огайо из НЙ, может это подразумевает, что там его жена живет. Какие у той причины жить в Огайо - не знаю. Может дом, может работа.
Вообще, в Огайо сравнительно недорого жить. Так эта зп будет ок.
А если-бы он работал интерстейт, то это уже было-б все равно в каком штате живешь - они по 3 недели в месяце круги по стране наматывают.
Когда приехал, еще не знал чем заняться, думал может и в тракеры пойти - тогда рынок был высокий (до ковида), они по 12-18 куе в месяц зарабатывали.
У меня в Украине права категории В/С, начинал когда-то с грузовиков.
Но потом ковид, а потом уже стало понятно, почему ВСЕ не идут в тракеры.
Хотя для ньюкамеров это, наверное, самый быстрый способ выйти на нормальный уровень доходов.
Знаю семью из Грузии, она работает в социальном центре, там зп очень маленькие, я двух женщин знаю, у одной 22 доллара в час, у другой 22,5. Эта грузинка - третья, работает с той, у которой 22,5. Но муж у нее - тракдрайвер. Двое детей старшего щкольного возраста.
Года 3 назад купили, хоть и в мортгидж 2 бдрм квартиру "после бабушки" и сделали там довольно дорогой как для США ремонт. К тому моменту они в США были 6 лет. Тракеры обычно работают на 1099, поэтому для них банки ставят намного выше требования по доходу, чем тем, кто на W2.
Правда, этот грузин бывает уходит в рейс и на больше чем месяц.

Повідомлень: 16894 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8404 раз. Подякували: 5297 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2024 02:25



News from USA



На цій гілці люди, які не були в США останні 100 років і за попередніми даними точно не будуть в найближчі 50 років, авторитетно розказували про ІТ-ників та БОМЖів, які в Силіконовій долині мешкають прямо в картонних коробках під мостами, або в старих будиночках на колесах.



Я з пʼятниці перебуваю в самому центрі цього безладдя, але нічого схожого не бачу, хоча в їжджу на новенькій Tesla 3 і повинен побачити відразу все.

Вже навіть мацав Cyberatrack - більше всього здивувала не чудернацька автівка, яку придумав не інакше як наркоман, а те, що власниками виявилося подружжя маленьке з азіатів, яким років 40. Терпляче та коректно чекали, поки я помацаю, зроблю фото та потім тільки почали вкладувати в чудернацький багажник чудернацького авто свої закупи. Ну справжні бомжі… які чомусь не купують в АТБ яблука, щоби потім покататися на ШРТ.



Але найголовніше враження неділі - це участь у шоу під назвою «Хочу орендувати будинок в Силіконовій долині».

Мені запропонували бути в «масовці» - я не відмовився: чим же зайнятися посеред неділі?

Думаю і вам буде цікаво.



1. Локація: дуже гарна. Це район одноповерхових приватних будинків ось тут.

https://maps.app.goo.gl/oo7pwn89HHF1KVR ... eview.copy

Можна навіть «походити» по вулиці…

https://maps.app.goo.gl/P5XHMyHyvCdaczp ... eview.copy



2. В цілому: дуже охайно, чистенько, акуратно.

Не дуже приємно було читати на стовпах широкого авеню стандартну для водіїв табличку/інструкцію No Parking Any Time.



3. Рівно о 13-30 на чорного кольору Tesla X приїхав власник - з чорними патлами - чи Махмут, чи Хасан, чи Ібрагім. Він купив цей будинок в - не повірите - в серпні 2024 року - я не помилився - та хоче здати в оренду.



4. За смішні в цій локації 3200$ на місяць.



5. Далі сміятися будете ви.

Будинок куплено за 1 400 000$. Буквально в серпні цього року.

Ну що, панове, порахуєте прибутковість здачі в оренду?



6. Будинок в один поверх, територія ділянки приблизно 6 соток, паркани тільки щ боків від сусідів, досить все чисто охайно, чудові дерева: мене вразило величезне дерево здається помаранчів (або лимонів) - ще сильно зелені. Пальма заввишки в 20 мабуть метрів. Видно правда, що її давно треба було стригти, але як же туди дістанеш?????

Досить охайних газон. Величезний гараж в глибині двору. До нього з вулиці бетонний проїзд де моле стати 2 авто…

Будинок мені нагадав будинок мабуть в Криму, можливо десь біля моря в районі Форосу, Бекетова, Паркового. Стіни білого кольору і виглядало так, наче це досить акуратна Мазанка, побілена вапном. На даху черепиця.

Я не міг зрозуміти, скільки років будинку, але висота пальми та інших дерев, а також стан гаража підказували, що не менше 40 років. Може й більше.

Тріщин немає, все акуратно і досить чисто. Підлога деревʼяна.

Є холл з кухнею, три не дуже великі спальні.

В кімнатах пусто, є тільки кухонні меблі. Холодильник я не побачив, але зазвичай буває.

Здається 2 санвузла. Кахлі. По виду: санвузли «а ля совєтікум». Але все чисто і акуратно.

Перше враження: мені сподобалося.



Десь через 10 хвилин почало НЕ ПОДОБАТИСЯ:

- набігло не менше 10 конкурентів (!). Огляд до 16-00 і о 16-05 власник винесе вердикт, хто з прибульців буде орендарем.



Хто орендарі? Один мені якось не сподобався: європейської зовнішності хлопчина років 35, який сунув ніс в усі дірки і все мацав так, як досвідчені жінки вибирають сало на базарі. Потім до нього приєдналася жінка - опппа! - не інакше з Філіппін (!). Ну ми тут на форумі вже дурниць наслухалися про тих філіппінок, які повинні подарувати щастя, що те подружжя мені зовсім не сподобалося. В мене навіть було враження, що вони хочуть взяти в оренду за 3200$, щоби перездати за 3700$. Якісь неприємні.

Ще були родини з двома дітьми, здається мексиканці, і європейці.

Всі з контингенту років 35+.



Далі було ось що: як відомо, жінки чують запахи на відстані за 100 км. Розрізняють. Я практично ніколи особливо запахів не чую, хіба що запах грошей.

Так ось, через 10 хвилин огляду я зрозумів, що в будинку стоїть жахливий запах дуже старого будинка. Чи вивітриться він провітрюванням?

Ой, не знаю. А щоби сказала моя жінка, якщо би була поруч?

Якщо я вже почав чути цей специфічний запах…



Так то ось, панове. Силіконова долина. 13-30. День «відкритих дверей». Станом на 13-40 було вже не менше 10 (!) охочих взяти в оренду. За 3200$ на місяць. А скільки їх буде до 16:00?

В 16:05 хазяїн подзвонить комусь одному…

Одному…



Цікава фраза одного з українців в нашій компанії до іншого:

- Ти питаєш, чому це вартує 1 400 000$? Так все просто: це людина купує квиток працювати скажімо в Apple та отримувати 500 000$ зарплатні на рік.



News from USA

На цій гілці люди, які не були в США останні 100 років і за попередніми даними точно не будуть в найближчі 50 років, авторитетно розказували про ІТ-ників та БОМЖів, які в Силіконовій долині мешкають прямо в картонних коробках під мостами, або в старих будиночках на колесах.

Я з пʼятниці перебуваю в самому центрі цього безладдя, але нічого схожого не бачу, хоча в їжджу на новенькій Tesla 3 і повинен побачити відразу все.
Вже навіть мацав Cyberatrack - більше всього здивувала не чудернацька автівка, яку придумав не інакше як наркоман, а те, що власниками виявилося подружжя маленьке з азіатів, яким років 40. Терпляче та коректно чекали, поки я помацаю, зроблю фото та потім тільки почали вкладувати в чудернацький багажник чудернацького авто свої закупи. Ну справжні бомжі… які чомусь не купують в АТБ яблука, щоби потім покататися на ШРТ.

Але найголовніше враження неділі - це участь у шоу під назвою «Хочу орендувати будинок в Силіконовій долині».
Мені запропонували бути в «масовці» - я не відмовився: чим же зайнятися посеред неділі?
Думаю і вам буде цікаво.

1. Локація: дуже гарна. Це район одноповерхових приватних буд

