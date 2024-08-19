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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2259226022612262
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 08:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:что будет с долларом, который имеет все шансы в таком случае перестать быть мировой резервной валютой

А хто його замінить? Євро? Юань?
Дюрі-бачі
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  #<1 ... 2259226022612262
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