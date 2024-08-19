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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 08:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:что будет с долларом, который имеет все шансы в таком случае перестать быть мировой резервной валютой

А хто його замінить? Євро? Юань?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 09:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Вот в новостях другой нежданчик - в ЛА в серьез за бомжей взялись. Бульдозерами палаточные городки сносят на гарбидж.

Не понимаю. Бомжи не могут притвориться спящими или действительно спать по очереди? В Калифорнии есть закон, запрещающий мешать человеку спать :)

ЗЫ Сдачу "задешево" с тщательным выбором арендатора можно расценивать как выбор хранителя для своей инвестиции. В пустующем доме, т.е. доме с выключенной вентиляцией, появляется запах, даже если он не очень старый.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 09:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  Сибарит написав:ЗЫ Сдачу "задешево" с тщательным выбором арендатора можно расценивать как выбор хранителя для своей инвестиции.

Вже писав тут: в знайомої батьки в Іспанії отримують ЗП від американця за те, що живуть в його квартирі і не пускають окупантів. І десь двічі на рік він приїздить на кілька тижнів, про що їх попереджує мінімум за місяць і вони цей час живуть в іншому місці..
Дюрі-бачі
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