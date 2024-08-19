А хто його замінить? Євро? Юань?
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Додано: Пон 19 сер, 2024 08:34
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 19 сер, 2024 09:16
Re: Еміграція, заробітчанство
Не понимаю. Бомжи не могут притвориться спящими или действительно спать по очереди? В Калифорнии есть закон, запрещающий мешать человеку спать
ЗЫ Сдачу "задешево" с тщательным выбором арендатора можно расценивать как выбор хранителя для своей инвестиции. В пустующем доме, т.е. доме с выключенной вентиляцией, появляется запах, даже если он не очень старый.
Додано: Пон 19 сер, 2024 09:26
Re: Еміграція, заробітчанство
Вже писав тут: в знайомої батьки в Іспанії отримують ЗП від американця за те, що живуть в його квартирі і не пускають окупантів. І десь двічі на рік він приїздить на кілька тижнів, про що їх попереджує мінімум за місяць і вони цей час живуть в іншому місці..
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