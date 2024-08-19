Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2259226022612262 Додано: Пон 19 сер, 2024 08:34 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: что будет с долларом, который имеет все шансы в таком случае перестать быть мировой резервной валютой что будет с долларом, который имеет все шансы в таком случае перестать быть мировой резервной валютой

А хто його замінить? Євро? Юань? А хто його замінить? Євро? Юань? Дюрі-бачі

Повідомлень: 3617 З нами з: 29.07.22 Подякував: 632 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2024 09:16 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Вот в новостях другой нежданчик - в ЛА в серьез за бомжей взялись. Бульдозерами палаточные городки сносят на гарбидж. Вот в новостях другой нежданчик - в ЛА в серьез за бомжей взялись. Бульдозерами палаточные городки сносят на гарбидж.

Не понимаю. Бомжи не могут притвориться спящими или действительно спать по очереди? В Калифорнии есть закон, запрещающий мешать человеку спать



ЗЫ Сдачу "задешево" с тщательным выбором арендатора можно расценивать как выбор хранителя для своей инвестиции. В пустующем доме, т.е. доме с выключенной вентиляцией, появляется запах, даже если он не очень старый. Не понимаю. Бомжи не могут притвориться спящими или действительно спать по очереди? В Калифорнии есть закон, запрещающий мешать человеку спатьЗЫ Сдачу "задешево" с тщательным выбором арендатора можно расценивать как выбор хранителя для своей инвестиции. В пустующем доме, т.е. доме с выключенной вентиляцией, появляется запах, даже если он не очень старый. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7516 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6384 раз. Подякували: 21252 раз. Профіль 129 80 34 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2024 09:26 Re: Еміграція, заробітчанство Сибарит написав: ЗЫ Сдачу "задешево" с тщательным выбором арендатора можно расценивать как выбор хранителя для своей инвестиции. ЗЫ Сдачу "задешево" с тщательным выбором арендатора можно расценивать как выбор хранителя для своей инвестиции.

Вже писав тут: в знайомої батьки в Іспанії отримують ЗП від американця за те, що живуть в його квартирі і не пускають окупантів. І десь двічі на рік він приїздить на кілька тижнів, про що їх попереджує мінімум за місяць і вони цей час живуть в іншому місці.. Вже писав тут: в знайомої батьки в Іспанії отримують ЗП від американця за те, що живуть в його квартирі і не пускають окупантів. І десь двічі на рік він приїздить на кілька тижнів, про що їх попереджує мінімум за місяць і вони цей час живуть в іншому місці.. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3617 З нами з: 29.07.22 Подякував: 632 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2024 14:00 Цитата від rjkz:

“В целом, настроения в обществе сейчас двойственные - выборы впереди, на которых выбирать придется из двух сортов”



Я, звісно, спілкуюся тільки з українською діаспорою і не можу всі настрої відчувати, але НЕМАЄ враження подвійних настроїв. Взагалі всі веселі, активні та впевнені. Мені вчора навпаки подумалося, що гра в того Трампа вже закінчилася в ніхто не буде бігти за того пришелепкуватого голосувати.



Є і цікаві дзвіночки, але вони не повʼязані з виборами: один наш легінь - ІTник - безробітний з квітня 2024 року. Щось ніяк ніде не влаштується…



Але є і інший приклад: рядовий співробітник однієї дуже відомої компанії, яку всі знають учасники форуму, майже на днях купив будинок за 2 000 000$. Подробиць не знаю, але це не квартира, а саме приватний будинок. Звісно, куплено в кредит.

Це просто для рівня цін. Востаннє редагувалось akurt в Пон 19 сер, 2024 14:05, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9917 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3674 раз. Подякували: 1294 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2024 14:04 akurt написав: Цитата від rjkz:

“В целом, настроения в обществе сейчас двойственные - выборы впереди, на которых выбирать придется из двух сортов”



Я, звісно, спілкуюся тільки з українською діаспорою і не можу всі настрої відчувати, але НЕМАЄ враження подвійних настроїв. Взагалі всі веселі, активні та впевнені. Мені вчора навпаки подумалося, що гра в того Трампа вже закінчилася в ніхто не буде бігти за того пришелепкуватого голосувати.



Є і цікаві дзвіночки, але вони не повʼязані з виборами: один наш легінь - ІTник - безробітний з квітня 2024 року. Щось ніяк ніде не влаштується… Цитата від rjkz:“В целом, настроения в обществе сейчас двойственные - выборы впереди, на которых выбирать придется из двух сортов”Я, звісно, спілкуюся тільки з українською діаспорою і не можу всі настрої відчувати, але НЕМАЄ враження подвійних настроїв. Взагалі всі веселі, активні та впевнені. Мені вчора навпаки подумалося, що гра в того Трампа вже закінчилася в ніхто не буде бігти за того пришелепкуватого голосувати.Є і цікаві дзвіночки, але вони не повʼязані з виборами: один наш легінь - ІTник - безробітний з квітня 2024 року. Щось ніяк ніде не влаштується…

ви йому порадьте поїхати в СА, в ерію де не менше ляма за кортонну коробку нерухомості ви йому порадьте поїхати в СА, в ерію де не менше ляма за кортонну коробку нерухомості flyman

Повідомлень: 36090 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2784 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2024 14:07 Підкажіть адресу, я передам/підкажу.



Чомусь ніхто не хоче порахувати економічну ефективність такої оборудки:

- купити будинок не новий, але досить простойний будинок в реально класному районі за 1 400 000$.

- здати його аж за 3200$ на місяць.

За «нашою» методою власник отримає близько 2,75% річних по валюті.

Як вам такий відсоток? Щоби це означало? Востаннє редагувалось akurt в Пон 19 сер, 2024 14:13, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9917 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3674 раз. Подякували: 1294 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2024 14:09 akurt написав: Підкажіть адресу, я передам/підкажу. Підкажіть адресу, я передам/підкажу.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5758572#p5758572

людина купує квиток працювати скажімо в Apple та отримувати 500 000$ зарплатні на рік. людина купує квиток працювати скажімо в Apple та отримувати 500 000$ зарплатні на рік. flyman

Повідомлень: 36090 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2784 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2024 14:15 flyman написав: akurt написав: Підкажіть адресу, я передам/підкажу. Підкажіть адресу, я передам/підкажу.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5758572#p5758572

людина купує квиток працювати скажімо в Apple та отримувати 500 000$ зарплатні на рік. людина купує квиток працювати скажімо в Apple та отримувати 500 000$ зарплатні на рік.

І де у вашому дописі адреса, яку треба передати тому, хто бажає жити в картоннній коробці?

До речі, в моєму дописі, який вже цитують, є реальне посилання на Google maps: реально цікаво «походити» по вулицях. Рекомендую.

Там навіть можна побачити будинок, який вже мабуть здано в оренду за 3200$.

Ще цікаво:

- бензин на АЗС - менше 4$ за галон (галон - майже 4 літра). Подешевшав досить помітно. Як сказали наші «З урахуванням інфляції ціна реально стала смішною».

- електрика на станції зарядок від 0,35 до 0,45$ за 1 кВт. Вчора тренувався заряджати Тесла на фірмовій зарядці саме від Tesla.

- В ЖК часто заряджання авто є для мешканців безкоштовним. Аби ти встиг підключитися (не так багато парковочних місць в підземному паркінгу із зарядними станціями). І де у вашому дописі адреса, яку треба передати тому, хто бажає жити в картоннній коробці?До речі, в моєму дописі, який вже цитують, є реальне посилання на Google maps: реально цікаво «походити» по вулицях. Рекомендую.Там навіть можна побачити будинок, який вже мабуть здано в оренду за 3200$.Ще цікаво:- бензин на АЗС - менше 4$ за галон (галон - майже 4 літра). Подешевшав досить помітно. Як сказали наші «З урахуванням інфляції ціна реально стала смішною».- електрика на станції зарядок від 0,35 до 0,45$ за 1 кВт. Вчора тренувався заряджати Тесла на фірмовій зарядці саме від Tesla.- В ЖК часто заряджання авто є для мешканців безкоштовним. Аби ти встиг підключитися (не так багато парковочних місць в підземному паркінгу із зарядними станціями). akurt

Повідомлень: 9917 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3674 раз. Подякували: 1294 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2024 14:47 akurt написав: Підкажіть адресу, я передам/підкажу.



Чомусь ніхто не хоче порахувати економічну ефективність такої оборудки:

- купити будинок не новий, але досить простойний будинок в реально класному районі за 1 400 000$.

- здати його аж за 3200$ на місяць.

За «нашою» методою власник отримає близько 2,75% річних по валюті.

Як вам такий відсоток? Щоби це означало? Підкажіть адресу, я передам/підкажу.Чомусь ніхто не хоче порахувати економічну ефективність такої оборудки:- купити будинок не новий, але досить простойний будинок в реально класному районі за 1 400 000$.- здати його аж за 3200$ на місяць.За «нашою» методою власник отримає близько 2,75% річних по валюті.Як вам такий відсоток? Щоби це означало?

Власник отримає (скоріш за все) ще й непоганий приріст вартості активу у довгостроковій перспективі.

https://fred.stlouisfed.org/series/CASTHPI Власник отримає (скоріш за все) ще й непоганий приріст вартості активу у довгостроковій перспективі. Gastarbaiter Повідомлень: 3323 З нами з: 26.02.18 Подякував: 679 раз. Подякували: 548 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2259226022612262 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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