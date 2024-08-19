А хто його замінить? Євро? Юань?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 сер, 2024 08:34
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 19 сер, 2024 09:16
Re: Еміграція, заробітчанство
Не понимаю. Бомжи не могут притвориться спящими или действительно спать по очереди? В Калифорнии есть закон, запрещающий мешать человеку спать
ЗЫ Сдачу "задешево" с тщательным выбором арендатора можно расценивать как выбор хранителя для своей инвестиции. В пустующем доме, т.е. доме с выключенной вентиляцией, появляется запах, даже если он не очень старый.
Додано: Пон 19 сер, 2024 09:26
Re: Еміграція, заробітчанство
Вже писав тут: в знайомої батьки в Іспанії отримують ЗП від американця за те, що живуть в його квартирі і не пускають окупантів. І десь двічі на рік він приїздить на кілька тижнів, про що їх попереджує мінімум за місяць і вони цей час живуть в іншому місці..
Додано: Пон 19 сер, 2024 14:00
Цитата від rjkz:
“В целом, настроения в обществе сейчас двойственные - выборы впереди, на которых выбирать придется из двух сортов”
Я, звісно, спілкуюся тільки з українською діаспорою і не можу всі настрої відчувати, але НЕМАЄ враження подвійних настроїв. Взагалі всі веселі, активні та впевнені. Мені вчора навпаки подумалося, що гра в того Трампа вже закінчилася в ніхто не буде бігти за того пришелепкуватого голосувати.
Є і цікаві дзвіночки, але вони не повʼязані з виборами: один наш легінь - ІTник - безробітний з квітня 2024 року. Щось ніяк ніде не влаштується…
Але є і інший приклад: рядовий співробітник однієї дуже відомої компанії, яку всі знають учасники форуму, майже на днях купив будинок за 2 000 000$. Подробиць не знаю, але це не квартира, а саме приватний будинок. Звісно, куплено в кредит.
Це просто для рівня цін.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 19 сер, 2024 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 19 сер, 2024 14:04
ви йому порадьте поїхати в СА, в ерію де не менше ляма за кортонну коробку нерухомості
Додано: Пон 19 сер, 2024 14:07
Підкажіть адресу, я передам/підкажу.
Чомусь ніхто не хоче порахувати економічну ефективність такої оборудки:
- купити будинок не новий, але досить простойний будинок в реально класному районі за 1 400 000$.
- здати його аж за 3200$ на місяць.
За «нашою» методою власник отримає близько 2,75% річних по валюті.
Як вам такий відсоток? Щоби це означало?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 19 сер, 2024 14:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 19 сер, 2024 14:09
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5758572#p5758572
людина купує квиток працювати скажімо в Apple та отримувати 500 000$ зарплатні на рік.
Додано: Пон 19 сер, 2024 14:15
І де у вашому дописі адреса, яку треба передати тому, хто бажає жити в картоннній коробці?
До речі, в моєму дописі, який вже цитують, є реальне посилання на Google maps: реально цікаво «походити» по вулицях. Рекомендую.
Там навіть можна побачити будинок, який вже мабуть здано в оренду за 3200$.
Ще цікаво:
- бензин на АЗС - менше 4$ за галон (галон - майже 4 літра). Подешевшав досить помітно. Як сказали наші «З урахуванням інфляції ціна реально стала смішною».
- електрика на станції зарядок від 0,35 до 0,45$ за 1 кВт. Вчора тренувався заряджати Тесла на фірмовій зарядці саме від Tesla.
- В ЖК часто заряджання авто є для мешканців безкоштовним. Аби ти встиг підключитися (не так багато парковочних місць в підземному паркінгу із зарядними станціями).
Додано: Пон 19 сер, 2024 14:47
Власник отримає (скоріш за все) ще й непоганий приріст вартості активу у довгостроковій перспективі.
|